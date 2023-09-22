Шварценеггер зажигает и другие фотографии Октоберфеста-2023
Мюнхенский Октоберфест 2023 года уже перевалил за свой пивной экватор и бочка за бочкой, кружка за кружкой приближается к финальному дню - 3 октября.
Пивной праздник Октоберфест в 2023 году проходит в Мюнхене с 16 сентября по 3 октября. Эта фотография сделана во время официальной церемонии откупоривания первой бочки.
Октоберфест открывается парадом, в котором участвуют разные группы - оркестры, повозки пивоварен, общества по сохранению народных традиций и так далее.
В 2023 году мюнхенский Октоберфест проводится в 188-й раз.
Участники парада по случаю открытия Октоберфеста в баварских народных костюмах.
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Во время парада в небе над Мюнхеном на высоте в 3000 метров нарисовали такое вот сердце. Акция была согласована с авиационной диспетчерской службой.
Чтобы занять лучшие места за столами, лучше поторопиться.
Один из больших пивных павильонов на Октоберфесте.
Общее число мест в павильонах и шатрах достигает 120 тысяч.
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер позирует для селфи с сотрудниками одного из пивных павильонов.
Арнольд Шварценеггер - частный гость Октоберфеста. В этом году актер и бывший губернатор Калифорнии решил попробовать себя в роли дирижера.
Среди гостей одной из вечеринок - музыканты группы "Токио Отель" Том и Билл Каулитц.
Особое внимание бульварной прессы на нынешнем Октоберфесте привлекло посещение этого праздника князем Монако Ренье III.
Каждая такая полная литровая кружка весит 2,3 килограмма.
Одна кружка пива - 14,50 евро, две… Безалкогольный напиток - 6,00 евро. Вода - 5,20 евро. Далее следуют цены за порции цыплят, вернее - половину цыпленка.
Каждый официант на Октоберфесте проходит в среднем 15 километров за смену.
Цыплят, рульки и другие блюда посетителям приносят официанты. Брецели можно купить спонтанно у разносчиков.
Показательное выступление участников одного из обществ по сохранению народных традиций.
Ежегодно Октоберфест посещает около шести миллионов человек. Число селфи, которое они делают во время праздника, должно быть, как минимум, на порядок выше.
В завершение бросим взгляд на один из аттракционов и очертания альпийских гор на горизонте.