Олимпийская крыша в Мюнхене - памятник инженерного искусства

Всего в этом престижном немецком списке уже значится три десятка достопримечательностей по всей Германии.

Кому-то они напоминают по форме огромные цирковые шатры из органического стекла, кому-то - гигантскую металлическую паутину. Издали очертания этого необычного сооружения чем-то похожи на силуэты Баварских Альп, которые хорошо видны отсюда в ясную погоду.

Олимпийская крыша (Olympiadach или Olympia-Zeltdach) давно стала одним из архитектурных символов Мюнхена . Она сама по себе является отдельной городской достопримечательностью.

Конструкцию можно посетить во время специальных экскурсий. Самые отважные и смелые могут даже закончить осмотр по-настоящему головокружительным способом и слететь вниз, воспользовавшись самым длинным в Европе зиплайном - двухсотметровым стальным канатом.

В качестве альтернативы можно спуститься прямо на поле здешнего Олимпийского стадиона по закрепленной веревке примерно сорокаметровой длины - конечно, под строгим присмотром опытных инструкторов.

Участники экскурсии по Олимпийской крыше Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Под одной крышей

В сентябре 2023 года эта огромная крыша в Олимпийском парке Мюнхена, вернее - соединенные в единое целое крыши сразу нескольких спортивных объектов, получила статус Исторического памятника инженерно-архитектурного искусства Германии (Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland ). Она стала тридцатым объектом в списке. Некоторые из этих особенных сооружений можно увидеть в фотогалерее внизу страницы.

Как говорится в обосновании Федеральной палаты инженеров Германии, для реализации проекта в конце 1960-х - начале 1970-х годов были применены самые современные технические решения, многие из которых разрабатывались специально для возведения этой конструкции.

Позже эти инновации и полученный практический опыт оказали ключевое влияние на дальнейшее развитие инженерной науки и нашли отражение в других проектах.

Олимпийский парк в 2022 году Фото: Frank May/picture alliance

Проект победил в 1967 году на конкурсе, проводившемся в рамках подготовки к Олимпийским играм 1972 года в Мюнхене. Важным условием конкурса была экологичность, близость к природе и компактность - организаторы хотели максимально сократить время на передвижение между отдельными олимпийскими объектами.

Именно поэтому сразу несколько сооружений для проведения соревнований по разным видам спорта были сосредоточены в Олимпийском парке под одной гигантской крышей общей площадью 78 тысяч квадратных метров. Центральное место в парке занимает стадион более чем на 60 тысяч мест. Рядом находятся бассейн и большой многоцелевой зал.

Олимпийский парк в Мюнхене To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Памятник инженерно-архитектурного искусства

При возведении крыши было использовано 12700 листов плексиглаза. На момент окончания строительства она была самой большой в мире. Основу конструкции составляет сеть из стальных канатов, растянутая на пилонах и опорах высотой от 50 до 80 метров.

На одном из этих пилонов в конце сентября 2023 года была закреплена табличка о присвоении крыше статуса Исторического памятника инженерно-архитектурного искусства Германии.

Вид на Баварские Альпы из Олимпийского парка Фото: Caro/Sorge/picture alliance

Образцом для крыши послужило шатровое перекрытие немецкого павильона на Всемирной выставке 1967 года в Монреале, которое разработал Фрай Отто (Frei Otto, 1925-2015). Этот немецкий архитектор широко применял в своих сооружениях легкие тентовые и мембранные конструкции.

Проект для Олимпийского парка в Мюнхене был подготовлен и реализован при участии Отто архитектурным бюро под руководством Гюнтера Бениша (Günter Behnisch, 1922-2010).

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