Насколько эффективно власти РФ борются с лесными пожарами?

Пожары в Сибири охватили уже более одного миллиона гектаров леса, прямо сейчас в Магаданской области введен режим ЧС. Как власти РФ противостоят стихийному бедствию - у DW.

Лето 2023 года для Сибири и Дальнего Востока вновь проходит под знаком борьбы с лесными пожарами. В этом году, по данным "Авиалесоохраны" на 3 июля, огнем охвачено уже не менее 1 028 845 гектаров земель лесфонда. Режимы ЧС введены в нескольких регионах - Республике Саха, Хабаровском крае, а также Томской и Магаданской областях. Больше всех пожары затронули Еврейскую автономную область, там в процентном соотношении огонь прошел через почти 10% лесного фонда региона.

Пожары охватывают сибирские регионы России ежегодно. DW о том, каков масштаб стихийного бедствия в нынешнем году и насколько эффективно власти борются с ним.

"Наша задача - не потерять лес"

Лесные пожары 2023 года начались раньше обычного из-за аномальной жары, положение осложняется ветренной погодой. "Есть риск, что этот год станет одним из худших по лесным пожарам", - с такого предостережения начинает разговор с DW специалист по лесному хозяйству, кандидат биологических наук Алексей Ярошенко. На данный момент особенно сильно страдает от пожаров Дальний Восток: восток Якутии, север Хабаровского края, северо-восток Амурской области и почти вся Магаданская область.

По мнению экспертов, второй пик лесных пожаров ожидается в конце июля - начале августа. Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин отвечает на вопросы DW по пути с пожара в Свердловской области. "В этом году, к сожалению, очень большие потери по населенным пунктам. То есть сгорело много домов, погибло много людей (в одной только Курганской области за весну во время пожаров погибли 19 человек. - Ред.). Недостаток сил на тушение в пиковые периоды совпал с экстремальными ветрами", - делится Куксин, центр которого занимается координацией деятельности ведомств по пожаротушению.

Тушение пожара в Курганской области, май 2023 года Фото: Russia Emergencies Ministry/dpa/picture alliance

Особенно сложная ситуация сложилась в Магаданской области , куда, по словам ее губернатора Сергея Носова, доставляют спасателей из других регионов страны. "Погода сухая, ягель стал как порох. Наша задача - не потерять лес", - подчеркивает Носов. В области для борьбы с лесными пожарами в этом году впервые используют самолет Бе-200, на котором прилетели пожарные десантники из федерального резерва из Еврейской автономной области.

В 2022 году на профилактику и тушение лесных пожаров российским регионам было выделено порядка 14 млрд рублей. При этом бюджеты регионов на эти цели, по словам Ярошенко, остались абсолютно идентичными, однако из-за инфляции фактически денег стало даже меньше. Что же касается техники и людей, то, по оценке Куксина, влияние МЧС и других силовых ведомств на тушение пожаров крайне преувеличено. Поэтому опасения на счет того, что война РФ с Украиной может негативно повлиять на борьбу с лесными пожарами Куксин не разделяет: "Абсолютное большинство работ делается органами лесного хозяйства, прежде всего, региональными. Они никакого отношения к специальной военной операции не имеют".

Проблемы носят долгосрочный характер

Хотя пожары в Сибири и на Дальнем Востоке происходят ежегодно, крупные СМИ и широкая общественность обратили на них особое внимание лишь с 2019 года. В тот год уже к апрелю были превышены среднегодовые значения по площади возгорания, и с тех пор почти каждый год печальный рекорд обновляется.

Так, к 16 августа 2021 года, только по официальным данным, сгорело более 1,7 млн гектаров леса. В 2022 году власти сообщали о более успешной борьбе с пожарами. "Площадь, пройденная огнем по стране, уменьшилась более чем в три раза за 2022 год. Если в прошлом году она составляла почти 10 млн га, то в этом году - 3,5 млн", - рассказывал ТАСС в ноябре 2022-го глава Минприроды России Александр Козлов.

Пожар в тайге (фото из архива) Фото: ZDF

Проблемы сегодняшнего дня, по выражению Алексея Ярошенко, имеют долгосрочный характер: количество специалистов по тушению неуклонно сокращается после ликвидации федеральной службы лесного хозяйства в 2000 году. Как писала в своем Telegram-канале депутат Госдумы Яна Лантратова , "количество лесничих сокращается - один человек на участок от 60 тысяч до 300 тысяч гектаров".

Кроме того, добавляет депутат, с 2015 года действует "губительное новшество" - если пожар бушует в тайге вне зоны так называемого контроля, то можно его не тушить пока не разгорится и не подойдет к населенному пункту. "Сейчас официально горит уже около 120 000 гектаров леса, по которым принято решение об отказе от тушения", - добавляет Ярошенко.

Регионы занижают данные о пожарах?

По данным Григория Куксина, около половины российских лесов не охраняется от пожаров. Ситуация, продолжает Куксин осложняется постоянным недостатком ресурсов в регионах. "Сейчас в Якутии начинается рост масштабов пожаров. По количеству пожаров, которые там уже сейчас идут, ясно, что имеющиеся силы не справятся с ними. Мы заранее можем сказать, что Якутия разгорается, и если не будет перемены в погодных условиях, то прямо в ближайшие дни Якутия займет центральное заголовки прессы с новостями о пожарах", - прогнозирует Куксин.

Алексей Ярошенко (фото из архива) Фото: DW/Y. Wischnewetskaya

Говоря о борьбе с пожарами, эксперты, опрошенные DW, указывают на занижение властями реальных цифр площадей возгораний. Алексей Ярошенко считает, что правительство РФ спускает региональным властям невыполнимые планы по сокращению площади пожаров, что и приводит к занижению фактических цифр сгоревших площадей. "Цифры гораздо выше одного миллиона гектаров. Даже если брать только покрытые лесом земли - это около 3 миллионов гектаров", - убежден Ярошенко.

Между тем на данный момент, по словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, уже девять регионов превысили свои нормативы по площадям пожаров. "Алтайский край - в 22,6 раза, Свердловская область - в 18,4, Томская - в 14,8 раза, Смоленская - в 4,2 раза, Курганская и Еврейская автономная область - почти в три раза. Новосибирская, Омская и Калининградская области - чуть более чем в два раза", - сообщил Козлов на заседании федерального штаба по тушению лесных пожаров Козлов.

Поможет ли введение уголовной ответственность за поджоги?

Одной из главных причин пожаров традиционно называют поджоги сухой травы. 20 июня президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа проработать вопрос о том, стоит ли вводить уголовную ответственность за намеренный поджог травы. Несмотря на то, что этот шаг многим представляется решением проблемы, эксперты смотрят на инициативу властей со скепсисом.

"У нас уже есть статья 206-я УК за поджоги леса, но по ней реально к ответственности привлекаются единицы в год, и так будет продолжаться, потому что некому охранять лес. Учитывая тысячи поджогов травы в год (по данным Рослесхоза, за первые пять месяцев 2023 года было зафиксировано около 7,1 тысячи ландшафтных пожаров. - Ред.), не очень понятно, как на эту статистику может повлиять поправка в УК", - констатирует Ярошенко.

Григорий Куксин с ним солидарен: "Я не уверен, что эта мера будет действенной, если наказание будет носить выборочный и избирательный характер. Гораздо важнее неотвратимость наказания, чем его строгость. В условиях, когда у нас очень мало лесников, инспекторов, пожарного надзора, когда у нас государство во многом само провоцирует поджоги, такая инициатива ни на что не повлияет".

Говоря же о провоцировании поджогов со стороны государства, учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров имеет в виду практику, по которой собственники участков обязаны сжигать сухую траву, иначе их оштрафуют. Люди, особенно в бедных регионах России, часто, отмечает Куксин не имеют возможности нанять кого-то, чтобы скосить старую траву, и решают просто сжечь ее.

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