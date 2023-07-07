  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
Природа и окружающая средаРоссия

Насколько эффективно власти РФ борются с лесными пожарами?

Кирилл Букетов
12 мин. назад

Пожары в Сибири охватили уже более одного миллиона гектаров леса, прямо сейчас в Магаданской области введен режим ЧС. Как власти РФ противостоят стихийному бедствию - у DW.

https://p.dw.com/p/4TT3X
Тушение лесного пожара в Свердловской области, май 2023 года
Тушение лесного пожара в Свердловской области, май 2023 годаФото: Donat Sorokin/TASS/dpa/picture alliance

Лето 2023 года для Сибири и Дальнего Востока вновь проходит под знаком борьбы с лесными пожарами. В этом году, по данным "Авиалесоохраны" на 3 июля, огнем охвачено уже не менее 1 028 845 гектаров земель лесфонда. Режимы ЧС введены в нескольких регионах - Республике Саха, Хабаровском крае, а также Томской и Магаданской областях. Больше всех пожары затронули Еврейскую автономную область, там в процентном соотношении огонь прошел через почти 10% лесного фонда региона.

Пожары охватывают сибирские регионы России ежегодно. DW о том, каков масштаб стихийного бедствия в нынешнем году и насколько эффективно власти борются с ним.

"Наша задача - не потерять лес"

Лесные пожары 2023 года начались раньше обычного из-за аномальной жары, положение осложняется ветренной погодой. "Есть риск, что этот год станет одним из худших по лесным пожарам", - с такого предостережения начинает разговор с DW специалист по лесному хозяйству, кандидат биологических наук Алексей Ярошенко. На данный момент особенно сильно страдает от пожаров Дальний Восток: восток Якутии, север Хабаровского края, северо-восток Амурской области и почти вся Магаданская область.

По мнению экспертов, второй пик лесных пожаров ожидается в конце июля - начале августа. Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин отвечает на вопросы DW по пути с пожара в Свердловской области. "В этом году, к сожалению, очень большие потери по населенным пунктам. То есть сгорело много домов, погибло много людей (в одной только Курганской области за весну во время пожаров погибли 19 человек. - Ред.). Недостаток сил на тушение в пиковые периоды совпал с экстремальными ветрами", - делится Куксин, центр которого занимается координацией деятельности ведомств по пожаротушению.

Тушение пожара в Курганской области, май 2023 года
Тушение пожара в Курганской области, май 2023 годаФото: Russia Emergencies Ministry/dpa/picture alliance

Особенно сложная ситуация сложилась в Магаданской области, куда, по словам ее губернатора Сергея Носова, доставляют спасателей из других регионов страны. "Погода сухая, ягель стал как порох. Наша задача - не потерять лес", - подчеркивает Носов. В области для борьбы с лесными пожарами в этом году впервые используют самолет Бе-200, на котором прилетели пожарные десантники из федерального резерва из Еврейской автономной области.

В 2022 году на профилактику и тушение лесных пожаров российским регионам было выделено порядка 14 млрд рублей. При этом бюджеты регионов на эти цели, по словам Ярошенко, остались абсолютно идентичными, однако из-за инфляции фактически денег стало даже меньше. Что же касается техники и людей, то, по оценке Куксина, влияние МЧС и других силовых ведомств на тушение пожаров крайне преувеличено. Поэтому опасения на счет того, что война РФ с Украиной может негативно повлиять на борьбу с лесными пожарами Куксин не разделяет: "Абсолютное большинство работ делается органами лесного хозяйства, прежде всего, региональными. Они никакого отношения к специальной военной операции не имеют".

Проблемы носят долгосрочный характер

Хотя пожары в Сибири и на Дальнем Востоке происходят ежегодно, крупные СМИ и широкая общественность обратили на них особое внимание лишь с 2019 года. В тот год уже к апрелю были превышены среднегодовые значения по площади возгорания, и с тех пор почти каждый год печальный рекорд обновляется.

Так, к 16 августа 2021 года, только по официальным данным, сгорело более 1,7 млн гектаров леса. В 2022 году власти сообщали о более успешной борьбе с пожарами. "Площадь, пройденная огнем по стране, уменьшилась более чем в три раза за 2022 год. Если в прошлом году она составляла почти 10 млн га, то в этом году - 3,5 млн", - рассказывал ТАСС в ноябре 2022-го глава Минприроды России Александр Козлов.

Пожар в тайге (фото из архива)
Пожар в тайге (фото из архива)Фото: ZDF

Проблемы сегодняшнего дня, по выражению Алексея Ярошенко, имеют долгосрочный характер: количество специалистов по тушению неуклонно сокращается после ликвидации федеральной службы лесного хозяйства в 2000 году. Как писала в своем Telegram-канале депутат Госдумы Яна Лантратова, "количество лесничих сокращается - один человек на участок от 60 тысяч до 300 тысяч гектаров".

Кроме того, добавляет депутат, с 2015 года действует "губительное новшество" - если пожар бушует в тайге вне зоны так называемого контроля, то можно его не тушить пока не разгорится и не подойдет к населенному пункту. "Сейчас официально горит уже около 120 000 гектаров леса, по которым принято решение об отказе от тушения", - добавляет Ярошенко.

Регионы занижают данные о пожарах?

По данным Григория Куксина, около половины российских лесов не охраняется от пожаров. Ситуация, продолжает Куксин осложняется постоянным недостатком ресурсов в регионах. "Сейчас в Якутии начинается рост масштабов пожаров. По количеству пожаров, которые там уже сейчас идут, ясно, что имеющиеся силы не справятся с ними. Мы заранее можем сказать, что Якутия разгорается, и если не будет перемены в погодных условиях, то прямо в ближайшие дни Якутия займет центральное заголовки прессы с новостями о пожарах", - прогнозирует Куксин.

Алексей Ярошенко (фото из архива)
Алексей Ярошенко (фото из архива)Фото: DW/Y. Wischnewetskaya

Говоря о борьбе с пожарами, эксперты, опрошенные DW, указывают на занижение властями реальных цифр площадей возгораний. Алексей Ярошенко считает, что правительство РФ спускает региональным властям невыполнимые планы по сокращению площади пожаров, что и приводит к занижению фактических цифр сгоревших площадей. "Цифры гораздо выше одного миллиона гектаров. Даже если брать только покрытые лесом земли - это около 3 миллионов гектаров", - убежден Ярошенко.

Между тем на данный момент, по словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, уже девять регионов превысили свои нормативы по площадям пожаров. "Алтайский край - в 22,6 раза, Свердловская область - в 18,4, Томская - в 14,8 раза, Смоленская - в 4,2 раза, Курганская и Еврейская автономная область - почти в три раза. Новосибирская, Омская и Калининградская области - чуть более чем в два раза", - сообщил Козлов на заседании федерального штаба по тушению лесных пожаров Козлов.

Поможет ли введение уголовной ответственность за поджоги?

Одной из главных причин пожаров традиционно называют поджоги сухой травы. 20 июня президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа проработать вопрос о том, стоит ли вводить уголовную ответственность за намеренный поджог травы. Несмотря на то, что этот шаг многим представляется решением проблемы, эксперты смотрят на инициативу властей со скепсисом.

"У нас уже есть статья 206-я УК за поджоги леса, но по ней реально к ответственности привлекаются единицы в год, и так будет продолжаться, потому что некому охранять лес. Учитывая тысячи поджогов травы в год (по данным Рослесхоза, за первые пять месяцев 2023 года было зафиксировано около 7,1 тысячи ландшафтных пожаров. - Ред.), не очень понятно, как на эту статистику может повлиять поправка в УК", - констатирует Ярошенко.

Григорий Куксин с ним солидарен: "Я не уверен, что эта мера будет действенной, если наказание будет носить выборочный и избирательный характер. Гораздо важнее неотвратимость наказания, чем его строгость. В условиях, когда у нас очень мало лесников, инспекторов, пожарного надзора, когда у нас государство во многом само провоцирует поджоги, такая инициатива ни на что не повлияет".

Говоря же о провоцировании поджогов со стороны государства, учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров имеет в виду практику, по которой собственники участков обязаны сжигать сухую траву, иначе их оштрафуют. Люди, особенно в бедных регионах России, часто, отмечает Куксин не имеют возможности нанять кого-то, чтобы скосить старую траву, и решают просто сжечь ее.

Смотрите также:

Катастрофа в Якутии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Последствия катастрофических пожаров в Греции. Европа в фокусе (20.12.2021)

Последствия катастрофических пожаров в Греции. Европа в фокусе (20.12.2021)

Также в программе: почему власти Испании хотят отнять землю у фермеров в дельте реки Эбро, как горнолыжные курорты Швейцарии подготовились к зимнему сезону, жизнь шахтеров в Украине через 30 лет после распада СССР, кто ездит на культовом пикапе-тракторе в Швеции.
Политика19 декабря 2021 г.26:17 мин.
external

Пожары в Турции: огнем охвачены Манавгат, Бодрум и Мармарис (30.07.2021)

Пожары в Турции: огнем охвачены Манавгат, Бодрум и Мармарис (30.07.2021)

В самый разгар туристического сезона многие популярные курорты Турции охвачены огнем и дымом. В стране бушуют лесные пожары. Пламя подступает вплотную к жилым кварталам и отелям. Идет эвакуация туристов и местных жителей. Власти подозревают, что пожары возникли из-за поджогов.
Природа и окружающая среда30 июля 2021 г.02:08 мин.

Депутат Госдумы Яна Лантратова о проблеме лесных пожаров

t.me
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Джон Кирби

В Белом доме подтвердили неофициальные переговоры по Украине

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

DW Ольга Тихомирова

Удар по Львову. Маски и деньги Пригожина. DW Новости Шоу

Удар по Львову. Маски и деньги Пригожина. DW Новости Шоу

Политика13 ч. назад60:07 мин.
Олег Орлов

Глава "Мемориала" Орлов: Цель властей - выдавить нас из РФ

Глава "Мемориала" Орлов: Цель властей - выдавить нас из РФ

Политика20 ч. назад
Карикатура: карикатурный правитель Беларуси Александр Лукашенко стоит рядом с воткнутой в землю лопатой посреди поля, разводит руками и говорит: "А нету у меня никакого Пригожина".

Что Лукашенко с Пригожиным сделал после мятежа?

Что Лукашенко с Пригожиным сделал после мятежа?

Политика23 ч. назад
Инсталляция Ансельма Кифера в Центре Помпиду в Париже в 2016 году

Художник Ансельм Кифер напоминает немцам о темном прошлом

Художник Ансельм Кифер напоминает немцам о темном прошлом

Культура6 ч. назад
Наемники ЧВК "Вагнер" уезжают из Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года

Лагерь ЧВК "Вагнер" у Осиповичей? Что знают местные жители

Лагерь ЧВК "Вагнер" у Осиповичей? Что знают местные жители

Политика20 ч. назад
Михаил Саакашвили в клинике Vivamedi в Тбилиси во время слушания его уголовного дела по видеосвязи, 3 июля 2023 года

Как в Грузии отреагировали на видео с истощенным Саакашвили

Как в Грузии отреагировали на видео с истощенным Саакашвили

Правосудие и закон23 ч. назад
На главную страницу