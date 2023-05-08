В Курганской области лесные пожары грозят населенным пунктам

В Курганской области ввежен режим ЧС из-за лесных пожаров. Жителей ряда населенных пунктов эвакуируют. На борьбу с огнем брошены свыше 1000 человек. В регион прилетел глава МЧС РФ.

Более 1000 человек брошены на борьбу с огнем в Курганской области, где, как сообщает местное МЧС в ночь на понедельник, 8 мая, "из-за сильного порывистого ветра природные пожары с лесов и сухой травы перешли на несколько населенных пунктов". На территории региона объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Курганскую область и заявил о "сложной обстановке" и "непростой ситуации". В тушении пожаров принимает участие 335 единиц техники, при этом огонь до сих пор угрожает городу Курган и деревне Юлдус. Как минимум трое человек погибли в результате пожаров, указали в региональном управлении Следственного комитета, не назвав конкретные населенные пункты.

Жителей микрорайона Малое Чаусово в Кургане и поселка Увал эвакуируют. Кроме того, эвакуируют людей из деревень Юлдус и Кодское. Их вывозят в том числе на школьных автобусах.

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