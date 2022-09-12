Пожары в Казахстане: МЧС тушит, эксперты спорят о причинах

С начала сентября в нескольких областях Казахстана вспыхнули крупные пожары. В ряде мест борьба с огнем продолжается до сих пор, власти расследуют причины возникновения ЧП.

10 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил орденами и медалями пожарных из области Абай, особо отметив их мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Критиковать решение Токаев в стране никто и не подумал - несмотря на снижение температуры воздуха с 35 до 15 градусов и начавшиеся дожди, борьба с масштабными пожарами в нескольких областях Казахстана продолжается до сих пор.

Где пылают пожары

На данный момент пожарные и военные борются с огнем в горных лесах Восточно-Казахстанской области. Там, по данным местного департамента по ЧС, еще 10 сентября было зафиксировано пять крупных очагов возгорания. Практически потушена горящая степь в Карагандинской области, где вспыхнули сразу 17 природных пожаров.

Достаточно быстро удалось ликвидировать крупный степной пожар в Туркестанской области и несколько возгораний сухостоя в предгорьях Алматы. Идет тушение горящих горных склонов возле железнодорожной станции Достык в Жетысуской области близ казахстанско-китайской границы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Getty Images/AFP/S. Filipov

Наиболее крупный за последние годы пожар вспыхнул в Арманкарагайском лесном массиве Костанайской области. По данным МЧС Казахстана, со 2 по 7 сентября, когда удалось его лишь локализовать, уже выгорело 43 тысячи гектаров леса. Из-за масштабного пожара пришлось эвакуировать и более 1800 человек из пяти сел области, был объявлен режим ЧС местного масштаба.

5 сентября Костанайскую область посетил президент Токаев, пообещав на встречах с пострадавшими от стихии людьми предоставить им новое жилье и выяснить причину возгорания Арманкарагайского леса. "Я знаю, что вы потеряли свои дома. Правительство в течение 2-2,5 месяцев построит вам новые дома, причем они будут гораздо лучше тех, что вы имели ранее", - заверил президент.

Кто поджог леса и степи?

А 7 сентября стали появляться и предварительные версии о причинах практически одновременного возникновения пожаров сразу в нескольких областях Казахстана. Пока в МЧС считают, что в большинстве случаев они имеют природный характер, поскольку на значительной части территории страны долгое время стояла сухая и жаркая погода.

Дым от пожар в районе Алматы Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Вместе с тем, по словам главы МЧС Юрия Ильина, в случае с пожаром в Арманкарагайском лесу не исключается и человеческий фактор. "Подразделениями МВД проводятся уже дознания по факту возможных причин возгорания. Нельзя исключать, в том числе, что это был человеческий фактор. Прежде всего потому, что никаких природных явлений в виде грозовых разрядов у нас в предыдущие дни не происходило. Рассматривать будут различные версии", - сообщил Ильин, добавив, что в лесном массиве было зафиксировано 8 активных очагов возгорания.

Слова главы МЧС породили в казахстанском обществе сразу несколько версий об истинных причинах масштабных пожаров в стране. Среди них наибольшую популярность получило предположение, что леса и степи намеренно поджигают с целью дискредитации действующего президента Токаева в канун предстоящих досрочных выборов главы государства. Распространено мнение и о поджогах, связанных с незаконной вырубкой леса и использованием земель сельскохозяйственного назначения.

"Благодаря" стихии у пожарных вырастут зарплаты?

Известный в Казахстане эколог, глава общественной организации Kaz ECO Patrol Тимур Елеусизов ни с одной из указанных выше версий не согласен, хотя и уверен, что в большинстве случаев поджоги были намеренными. В беседе с DW он заметил, что поджечь лес или траву могут не только безалаберные туристы, которых в стране немало, но и фермеры, подготавливающие землю для посевной следующего года.

"Нередко фермеры поджигают свои угодья, но не справляются с огнем и в панике убегают. В итоге пожар распространяется на большие площади. Поджигают леса и степи и сотрудники противопожарной службы, что стало очевидно, когда задержали одного из них в Алматинской области. Вероятно, это своего рода попытка привлечь внимание к очень низким зарплатам пожарных", - поделился своим мнением с DW Елеусизов.

Многих казахстанцев шокировала прозвучавшая от главы МЧС информация о заработных платах пожарных. Выяснилось, что большинство их получают до 140 тысяч тенге в месяц (в эквиваленте 295 евро). Не лучше дела обстоят и с техническим оснащением службы. Если в Алматы и Нур-Султане есть достаточно современная противопожарная техника, то в регионах с огнем борются с помощью машин и оборудования советского образца 60-70-х годов выпуска.

Все еще бушующие в Казахстане пожары заставили правительство страны, получившее поручение президента Токаева, начать процесс пересмотра зарплат пожарных в сторону повышения их до уровня полицейских и сотрудников КНБ. Одновременно поставлен вопрос и в приобретении современной противопожарной техники.

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