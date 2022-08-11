Засуха в Германии: останется ли страна без питьевой воды?

Еще недавно Германия считалась дождливой страной, немцы стремились хотя бы летом уехать к морю и солнцу. Нельзя сказать, что нынешним летом отпускников стало меньше, но теперь они уезжают к морю, чтобы немного охладиться от жары дома. Рекордно высокие температуры и засуха оказывают влияние на повседневную жизнь немцев.

Там, где еще недавно текли реки, а вода, бывало, даже выходила из берегов, сегодня - полусуша. Многие немцы задаются резонным вопросом: неужели Германия, которая раньше была так избалована дождями, теперь столкнется с серьезной проблемой засухи, вызванной изменениями климата?

Сильная засуха на востоке страны

Особенно от засухи страдают центральная и восточная части Германии. По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), количество осадков в нынешнем году было крайне низким, особенно в федеральных землях Бранденбург, Берлин, Саксония и Гессен. Даже Рейн сейчас в некоторых местах из-за засухи не достигает и метра в глубину, а уровень воды в некоторых случаях снизился вдвое.

И пока нет никаких признаков того, что уровень воды в Рейне повысится в ближайшее время. Причина - отсутствие дождей. В Эммерихе, что у границы с Нидерландами, на днях зафиксирован рекордно низкий уровень воды - всего четыре сантиметра. Это, по данным Управления водных путей и судоходства (WSV), на семь сантиметров ниже показателей предыдущего минимума, который был достигнут осенью 2018 года. По прогнозам экспертов, в ближайшие дни может быть достигнут даже нулевой уровень.

Уровень воды в Рейне достиг рекордно низкого уровня

Уровень воды возле города под названием Кауб в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, который важен для судоходства по Рейну, в начале недели тоже упал: с 37 сантиметров в минувшее воскресенье - до 32 сантиметров в начале нынешней недели. "Корабли все еще ходят, но меньше, чем раньше и с минимальным количеством грузов. Движение еще не полностью остановлено", - сообщил агентству Reuters представитель Управления водных путей и судоходства Рейна Флориан Крекель (Florian Krekel). Внутренние водные пути Германии очень важны для импорта и экспорта товаров. Если уровень воды останется слишком низким, отрасль столкнется с серьезными проблемами. Из-за того, что реки обмельчали, отменены многие туристические маршруты и круизы.

Снижение уровня воды крайне негативно отражается не только на судоходстве. Чем меньше воды, тем быстрее она нагревается. Экологи уже фиксировали повышение температуры воды, которое крайне негативно отражается на фауне рек.

Неутешительные прогнозы из-за жары и засухи

"Последствия изменения климата для водных ресурсов Германии, которая на самом деле богата водой, становятся все более заметными в последние годы, - заявил профессор Раймунд Шварце (Reimund Schwarze) из Центра экологических исследований им. Гельмгольца в интервью онлайн-изданию Focus. - В ближайшие несколько лет и десятилетий может возникнуть нехватка воды, по крайней мере - на региональном уровне".

Эксперт предупреждает и о возможном дефиците питьевой водой. Кроме того, он не исключает локальные ограничения на ее использование - например, при заполнении частных бассейнов. Кроме того, большинство речных теплоэлектростанций придется остановить.

Из-за жары и засухи повысится риск лесных пожаров, диким животным будет не хватать воды. "С общеэкономической точки зрения особенно пострадает сельское хозяйство, что даст о себе знать в виде стремительного роста цен на продукты питания", - прогнозирует профессор Шварце.

Грозит ли Германии нехватка питьевой воды?

Сильней всего засуха уже ударила по сельскому хозяйству. Например, урожай пшеницы за последние два года был на 15 процентов ниже средних показателей последних лет.

В нынешнем году осадков было мало с самого начала. В марте, например, выпало всего около 20 литров дождя на квадратный метр, в то время как в период с 1961 по 1990 годы выпадало чуть менее 60 литров на квадратный метр. Это приводит к крайней сухости почвы, от которой сейчас страдает почти вся территория страны.

Тем не менее, по мнению профессора Шварце, причин для паники пока нет. Ученые считают крайне маловероятным, что в ближайшие годы снабжение населения Германии питьевой водой может оказаться под угрозой.

Две трети водопроводной воды поступает из резервуаров с подземными водами. Им не грозит испарение в результате продолжительной засухи. По словам профессора Шварце, изначально не существует единой меры, которая могла бы предотвратить растущий риск нехватки воды в Германии. Однако правительство должно принять долгосрочные меры предосторожности. "Нам нужна стратегия на ближайшие десятилетия, которая могла бы изменить тенденции в использовании воды во многих областях и сферах жизни", - считает эксперт.

Целями такой стратегии должны стать расширение водной инфраструктуры, восстановление водного баланса, близкого к естественному, совместная с другими странами защита мировых водных ресурсов в долгосрочной перспективе. Кроме того, необходима более интенсивная охрана Балтийского и Северного морей.

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