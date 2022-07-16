Аномальная жара охватила запад и юг Европы

Жара, засуха и лесные пожары продолжают бушевать на западе и юге Европы. Так, в Великобритании в субботу, 16 июля, был созван национальный кризисный штаб. Ранее Метеорологическое управление впервые выпустило "красное" предупреждение о жаре для некоторых районов страны. В начале следующей неделе на большей части территории Англии между Лондоном и Манчестером ожидается температура до 40 градусов. Предыдущий температурный рекорд 38,7 градуса был зафиксирован в Кембридже в 2019 году.

Во Франции в связи с высокими температурами во многих департаментах, большинство из которых расположены на Атлантическом побережье, власти объявляют повышенный уровень опасности. Ожидается, что волна жары во Франции с температурами до 41 градуса продлится по крайней мере до начала следующей недели.

Бушуют лесные пожары

Только на юго-западе страны с 12 июля пожары уничтожили более 10 000 гектаров леса, и около 12 тысяч человек были эвакуированы.

Тушение лесного пожара в Португалии

В субботу утром в Испании было зарегистрировано в общей сложности 33 лесных пожара, 14 из которых вышли из-под контроля. В районе Малаги из-за приближающегося пламени 2300 человек были вынуждены покинуть свои дома, пишет газета El País.

Накануне в Португалии при крушении пожарного самолета погиб пилот. Между тем в итальянском адриатическом курорте Бибионе туристы из-за лесного пожара бежали в море и были спасены береговой охраной.

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), во время аномальной жары, которая ожидается на следующей неделе, отметка в 40 градусов может быть достигнута и в Германии. Пик жары ожидается 19 июля. Во многих районах страны температура воздуха поднимется приблизительно до 35 градусов, на юго-западе и западе - до 39, а возможно, и до 40 градусов.

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Летние напитки: что поможет утолить жажду Пиво в жару Пиво? Известно же, что алкоголь способствует ускоренному обезвоживанию организма, а при высоких температурах воздуха негативно сказывается на кровообращении. Тем не менее, даже марафонцам на финише предлагают освежающее безалкогольное пшеничное пиво - в нем содержатся минералы и углеводы, которые организм теряет при высоких нагрузках.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Холодный чай Удивительной способностью утолять жажду обладает холодный чай. Он может быть черным, зеленым, иметь разные вкусовые добавки. Его можно приготовить из свежезаваренного чая в домашних условиях или купить в готовом виде в упаковке. Холодный чай предпочтительнее сладких газированных напитков, так как содержит, как правило, меньше сахара.

Летние напитки: что поможет утолить жажду А также горячий Горячий чай? Именно так и спасаются от жары жители Средней Азии, где по традиции в летний зной пьют зеленый чай. Жидкость высокой температуры стимулирует активное потоотделение - именно за счет него и охлаждается организм.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Имбирь круглый год Корневища этого растения используются в качестве пряности и лекарства. Зимой имбирь укрепляет иммунитет, летом стабилизирует кровообращение. Настойка имбиря с газированной водой - полезная и вкусная альтернатива лимонаду. Добавить для вкуса можно также зеленый чай и сироп агавы.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Арбуз со льдом Не требует никаких добавок арбуз. Это чудотворное средство от жажды состоит почти полностью из воды и содержит в больших количествах витамины А и С. Неудивительно, что арбуз пользуется такой популярностью в летний зной. Он великолепен не только в виде сочных ломтей, но и как коктейль - в миксере надо всего лишь смешать мякоть арбуза и кубики льда. Можно добавить имбирь и мяту.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Лимонад из сока Хорошо идут в жару и разнообразные соки, разбавленные газированной водой. В Германии в летний зной один из самых популярных напитков - Apfelschorle - яблочный сок с добавлением минералки. Очень вкусный "шорле" получается из смородинового сока.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Коктейли с огорода Прекрасной альтернативой сладким сокам являются овощные напитки. Смешивать в миксере или пропускать через соковыжималку можно все что угодно, от моркови, огурцов и свеклы до листьев салата. Прекрасно утоляет жажду томатный сок, из которого легко приготовить безалкогольный вариант знаменитого "кровавого" коктейля, добавив вустерский соус, табаско, черный перец и соль.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Из молока Молочные напитки из кислого молока тоже утоляют жажду: индийский ласси, турецкий айран, монгольский кумыс. Повышенным спросом летом пользуются и обычные молочные коктейли с разнообразными вкусовыми добавками - от фруктов до попкорна. Но наслаждаться ими следует осторожно ввиду высокой калорийности: при проблемах с весом лучше пить молочный коктейль не во время, а вместо приема твердой пищи.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Береги фигуру с детства Исследования показывают, что дети, которые пьют больше воды, впоследствии, уже взрослыми людьми, проявляют меньше расположенности к набиранию излишнего веса, чем дети, которые предпочитают лимонады и соки. В последних, как известно, содержится много сахара. Автор: Элла Володина

