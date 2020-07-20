Профилактика пожаров и другие правила поведения в лесу

1. Охрана от пожаров

В Германии случается в среднем около тысячи лесных пожаров в год. Большинство из них возникает по вине людей. Общая площадь этих пожаров превышает 720 футбольных полей, а суммарный ущерб достигает 1,4 миллиона евро в год. Такие средние данные на основе статистики за более чем 20 лет приводит Федеральное ведомство по охране окружающей среды Германии.

Немецкое природоохранное законодательство предусматривает пять классов или степеней пожарной опасности в лесах. Первая степень (Stufe 1) - самая низкая опасность, пятая степень (Stufe 5) - самая высокая. При третьей степени и выше запрещено покидать лесные дорожки. При объявлении четвертой степени власти имеют право закрыть лесные автомобильные парковки и достопримечательности, находящиеся в лесных массивах. При пятой степени - полностью запретить доступ в лес. Об этих мерах сообщается в СМИ. Информацию можно также получить в любое время на сайте Немецкой метеорологической службы (DWD), включая прогнозы на несколько дней вперед.

Пожарная машина в лесу около бранденбургского города Люббен

Вне зависимости от степени пожарной опасности в большинстве федеральных земель Германии действует полный запрет на курение в лесах с 1 марта по 31 октября. В Саксонии-Анхальт - с 15 февраля по 15 октября. В Берлине, Бранденбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Рейнланд-Пфальце, Саксонии и Тюрингии - круглый год.

Размеры штрафов за курение и разведение огня в лесу регулируются земельными законами и местными властями. Как правило, за курение они составляют от 80 до 100 евро. Если повезет, то 20 евро или устное предупреждение. Если не повезет и возникнут какие-то отягчающие обстоятельства и последствия, то, например, в Тюрингии этот штраф может достигать 2,5 тысяч евро, в Северном Рейне - Вестфалии - 25 тысяч евро, в Берлине - 50 тысяч евро. В немецкой столице размер штрафа зависит, в частности, от погодных условий: чем более сухая погода, тем выше штраф. Конечно, за каждым деревом лесничий (Förster) или сотрудник ведомства общественного порядка (Ordnungsamt) не прячется, поджидая на свежем воздухе очередного курильщика, но знать об этих правилах не помешает.

Круглый год в немецких лесах нельзя разводить огонь - в том числе, на каменистых берегах рек или озер. Запрещены не только костры, но и грили, мангалы, газовые горелки, керосиновые лампы и так далее. Исключение составляют лишь специально выделенные и обозначенные места для пикников, например, в пригородных лесопарковых зонах. На опушках костры тоже разводить нельзя. Минимальное расстояние до них должно составлять сто метров. При этом следует учитывать погодные условия.

В лесных ведомствах (Forstbehörde) можно получить разовые разрешения на разведение огня в лесу, например, для тренингов на выживание в дикой природе или скаутских походов. Особые правила действуют для владельцев и арендаторов лесных угодий, сотрудников лесничеств и охотников.

2. Валежник

В Германии растет популярность каминов и разных печей. Они стали неотъемлемым атрибутом многих новых частных домов, но и в старых зданиях их тоже ставят во все больших количествах. Дрова немцы обычно покупают в строительных супермаркетах, но в последнее время аккуратные их связки выкладывают даже перед обычными продуктовыми супермаркетами в городах. Конечно, можно использовать валежник (нем. Klaubholz) из леса, но на сбор необходимо специальное разрешение от владельца - частного лица или государственного лесничества (Holzsammelschein). Действует оно от одного месяца до года. Стоимость - в среднем от 10 до 30 евро за кубический метр. Нарушителей может ожидать штраф до 730 евро или даже административный арест до семи дней.

3. Прогулки с собаками

Весна в лесу под Берлином

В некоторых федеральных землях Германии выгуливать собак в лесу можно только на поводке, например, в Тюрингии, Шлезвиг-Гольштейне и Мекленбурге - Передней Померании. В Бранденбурге и Гамбурге поводок должен быть к тому же еще и коротким. Без поводка - в Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Рейнланд-Пфальце, Сааре и Саксонии, однако владельцы обязаны заботиться о том, чтобы собаки не убегали далеко и могли слышать команды, находясь в зоне контроля.

Максимальный теоретический размер штрафа за нарушение этих правил - 50 тысяч евро. Стандартный штраф - от 20 до 50 евро, для владельцев собак особенно опасных пород - от 50 до 150 евро.

4. Велосипедисты и наездники

Ездить по лесу на велосипедах и кататься на лошадях можно только по дорожкам, подходящим для этих целей или специально обозначенным. Какие из них считаются подходящими - отдельная наука и предмет вечных споров. Покидать дорожки велосипедистам запрещено, как и заниматься маунтинбайкингом или велокроссом вне официальных парков и маршрутов. Например, в Гессене штраф за катание по нелегальным трассам для горного спуска может достигать тысячи евро.

"Naturschutzgebiet" - такими знаками в Германии обозначают природоохранные территории. Есть несколько вариантов для разных земель - зеленые треугольники и желтые пятиугольники с совой или орланом-белохвостом

Велосипедистам важно помнить, что приоритет в лесу имеют пешеходы, а также транспорт и техника лесничеств и лесных хозяйств. На лесных дорожках и тропинках нет регулирующих знаков, поэтому здесь следует руководствоваться правилами здравого смысла и взаимной вежливости. Последнее время много претензий возникает к любителям горных велосипедов, носящихся по лесным склонам так быстро, что перепуганным пешеходам приходится отпрыгивать, в лучшем случае - просто в сторону, в худшем - в кусты, канавы или на обочины.

5. Рыбная ловля

Любители рыбалки, чтобы заниматься этим хобби в Германии, должны иметь специальное удостоверение рыбака (Fischereischein) и разрешение от властей или владельца водоема (Angelkarte). Чтобы получить удостоверение рыбака, нужно пройти специальные курсы и сдать экзамен. Цена вопроса - около двухсот евро.

Рыбаки на баварском озере Хопфензе

Во многих федеральных землях ловля рыбы без этих документов рассматривается в качестве уголовного преступления, например, в Баварии, Берлине и Нижней Саксонии. Наказание - до двух лет лишения свободы или денежный штраф. За рыбалку без разрешения в частных водоемах или для последующей продажи рыбы - до пяти лет лишения свободы или денежный штраф.

В землях, где рыбалка без соответствующих документов считается административным правонарушением, наказания не столь суровые. Самые крупные штрафы предусмотрены в особенно богатой озерами земле - Мекленбург-Передняя Померания: до 75 тысяч евро. Самые низкие штрафы - в Гессене и Баден-Вюртемберге (до 5 тысяч евро).

6. Сбор грибов и ягод

В немецких лесах в принципе разрешено собирать ягоды, грибы, орехи, травы и цветы, если они не находятся под защитой, лишь в небольших количествах и только для личных нужд. Делать это можно только там, где разрешено покидать лесные дорожки. В заповедниках и природоохранных зонах действуют особые правила. В таких местах - за редкими исключениями - собирать вообще ничего нельзя.

Сбор грибов "в небольших количествах" означает следующее: по одной-две порции на каждого собирающего, максимум - два килограмма в день. Если хочется набрать больше, чтобы, например, угостить соседей, нужно предварительно получить и оплатить специальное разрешение (Sammelschein). Собранные сверх нормы грибы могут быть конфискованы. Сбор грибов в коммерческих целях без специального разрешения наказывается штрафом в несколько тысяч евро - в зависимости от федеральной земли и прочих обстоятельств. Для ягод - те же правила, то есть набрать можно примерно одну небольшую банку на человека.

"Каменный гриб" (Steinpilz) - так немцы называют белые грибы (боровики)

При сборе цветов и других растений нужно соблюдать такое правило: не больше одного маленького букета, который может поместиться между сложенными в кольцо большим и указательным пальцами руки. По-немецки это правило называется "Handstraußregelung".

Чтобы не вступить в конфликт с законом и не нарушить какие-то правила, эксперты рекомендуют перед походом за дарами природы навести справки в местных лесных ведомствах или отделах (Forstamt). При этом даже может оказаться, что в данном конкретном лесу для отдельных видов грибов или ягод действуют куда более щедрые нормы.

7. Пикники на природе

За исключением заповедников и прочих охранных зон, пикники в немецких лесах устраивать можно, соблюдая общие правила поведения. Мусор, конечно же, нужно забирать с собой. Если вес оставленного в лесу мусора превышает два килограмма, штраф может достигать 500 евро. Выброшенная в лесу банановая кожура может обойтись в 80 евро.

8. Парковки

Оставлять транспортные средства в лесу или на лесных дорожках в Германии запрещено. Для этого необходимо пользоваться специально обозначенными парковками (Wanderparkplatz).

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