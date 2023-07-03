В Якутии из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС

По данным главы Якутии Айсена Николаева, сейчас в республике - самые высокие температуры в целом по России. В регионе массово идут сухие грозы.

Власти Якутии на фоне бушующих в регионе лесных пожаров ввели там режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующий указ был подписан главой Якутии Айсеном Николаевым в понедельник, 3 июля.

Как сообщили в правительстве региона, причиной стихийного распространения огня в лесах Якутии стала аномально жаркая погода и грозовая активность. "В Якутии сегодня самые высокие температуры в целом по стране, далеко за плюс 30 градусов. Сухие грозы, которые сейчас массово идут, привели к тому, что в последние дни растет количество пожаров на 20-30, хотя каждый день тушится 10-20 пожаров", - цитирует выступление Николаева на оперативном совещании российское информагентство ТАСС.

К утру 3 июля в регионе было зафиксировано 110 лесных пожаров на площади 61 164 гектара, говорится в Telegram-канале Айсена Николаева . "Наиболее сложная обстановка в Усть-Майском, Оймяконском и Алданском районах", - отмечается в сообщении. Кроме того, в регионе продолжаются 2 ландшафтных пожара на общей площади 3185 гектаров, добавил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев. По данным ТАСС, в тушении огня сейчас задействовано 620 человек, 33 единицы автотехники и авиация.

Лесные пожары в Магаданской области

Между тем леса горят и в Магаданской области РФ, там также действует режим чрезвычайной ситуации. За минувшие сутки спасатели зафиксировали в регионе 92 лесных пожара на общей площади 77 200 га. По данным регионального управления МЧС, к утру 3 июля было ликвидировано лишь 9 очагов возгорания на площади 1302 га. В тушении лесных пожаров в Магаданской области задействованы 548 человек и 23 единицы техники, указали в ведомстве.

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