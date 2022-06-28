 В Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров | Новости из Германии о России | DW | 28.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров

По данным МЧС, за последние сутки в лесах Якутии число возгораний фактически удвоилось. В регионе зафиксированы 60 природных пожаров.

Тушение лесного пожара в России

На всей территории Якутии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с лесными пожарами. Соответствующий указ во вторник, 28 июня, подписал глава республики Айсен Николаев.

По данным МЧС, за последние сутки в лесах Якутии число возгораний фактически удвоилось. В регионе зафиксированы 60 природных пожаров. Общая площадь охваченных огнем территорий превышает 55,5 тыс. га. В тушении пожаров принимают участие 772 человека, задействовано 35 единиц техники. По информации Минэкологии республики, в ближайшие дни в Якутию прибудут еще 160 парашютистов-десантников федеральной службы "Авиалесоохраны".

Первые в этом году природные пожары были зафиксированы на территории Якутии в середине мая, сообщает агентство "Интерфакс".  В 2021 году площадь всех зарегистрированных с начала сезона возгораний в республике превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га. В этом году в регионе, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается жаркое лето.

Смотрите также:

  • Тушение лесных пожаров в Греции

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Греция: из-за жары горят леса

    Температура воздуха в Греции и Турции достигает летом 2021 года 40-45 градусов. Это стало причиной опустошительных лесных пожаров. На их тушение брошены все силы. Но ветер способствует разрастанию очагов возгорания.

  • Лесные пожары в Канаде

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Канада: аномальная жара и горящий лес

    В середине лета температура воздуха в довольно прохладном регионе на западе Канады, в Литтоне, доходила до 50 градусов Цельсия - рекорд для этих мест. Жара стала причиной лесных пожаров. Здесь полностью сгорела деревня, где проживали 250 человек. Аномально высокая температура является следствием замедления мощных воздушных потоков в верхних слоях атмосферы - джет стримов и держится неделями.

  • Северная Финляндия

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Финляндия: рекордная температура в Северной Европе

    С 1914 года в Лапландии не было так жарко, как этим летом. На севере Финляндии температура воздуха достигла почти 37 градусов Цельсия. В других скандинавских странах температура также на 10-15 градусов выше, чем обычно. По данным метеорологов, экстремальная температура в Северной Европе напрямую связана с жарой в Северной Америке, причиной которой является ослабление джет стрима.

  • Нью-Дели

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Индия: муссоны запоздали

    В Индии в этом году тоже непривычно жарко. Выше 43 градусов поднималась температура в Нью-Дели в начале июля. Это был самый жаркий день за последние девять лет. Из-за аномальной жары начало муссонов в этом году сдвинулось на одну неделю. Жертвами рекордно высокой температуры стали сотни человек. Всего, начина с 2010 года, в Индии от жары умерли 6,5 тысяч человек.

  • Sibirien Batagai Permafrost Abbruch

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Сибирь: Вечная мерзлота тает

    Сибирь в этом году тоже страдает от жары. Уже в мае здесь было жарче, чем во многих частях Европы. Так, севернее Полярного круга температура этим летом превышала 30 градусов Цельсия. Засуха и высокие температуры стали причиной лесных пожаров на севере России и таяния Вечной мерзлоты. Если таяние продолжится, в атмосфере окажется огромное количество метана и CO2.

  • Оклэнд, Новая Зеландия

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Новая Зеландия: слишком теплая зима

    На южном полушарии сейчас зима. Непривычно теплая. В Хэйстингсе температура воздуха составляет 22 градуса Цельсия. Июнь 2021 года стал самым жарким в Новой Зеландии за последние 110 лет. Температура повысилась в среднем на 2 градуса. Слишком теплая зима вредит сельскому хозяйству и горнолыжным курортам, где в этом году нет снега.

  • Мехико

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Мексика: катастрофическая засуха

    51,4 градуса Цельсия - это новый рекорд для солнечного Мехико. Это самая высокая температура, которая когда-либо была здесь летом. Сейчас в Мексике наблюдается сильнейшая засуха за последние 30 лет. Особенно затронуты регионы на западе страны, где частично пересохла река Колорадо. Падает и уровень воды в водохранилищах вблизи Мехико.

  • Гадамес

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Ливия: беспощадный зной в Северной Африке

    На Аравийском полуострове и в Северной Африке в этом году особенно жарко. В Сахаре еще в июне температура превышала 50 градусов. На западе Ливии в конце июня было на 10 градусов жарче, чем обычно. В оазисе Гадамес температура превысила 46 градусов, в Триполи - 43 градуса Цельсия.

    Автор: Катерине Ланкес, Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:00

Лесные пожары в Якутии: что привело к катастрофе? (30.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Страшный ущерб от пожаров в Греции: местные жители обвиняют власти в бездействии (12.08.2021)  

Небывалые лесные пожары в Турции и на юге Европы  

Реклама

Самые читаемые

США объявили о новых санкциях G7 против российского оборонного сектора  

Институт мировой экономики выступил за импортные пошлины на газ и нефть из РФ  

Украина на саммите G7: что пообещала Зеленскому "семерка", а что – нет  