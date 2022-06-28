В Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров

На всей территории Якутии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с лесными пожарами. Соответствующий указ во вторник, 28 июня, подписал глава республики Айсен Николаев.

По данным МЧС, за последние сутки в лесах Якутии число возгораний фактически удвоилось. В регионе зафиксированы 60 природных пожаров. Общая площадь охваченных огнем территорий превышает 55,5 тыс. га. В тушении пожаров принимают участие 772 человека, задействовано 35 единиц техники. По информации Минэкологии республики, в ближайшие дни в Якутию прибудут еще 160 парашютистов-десантников федеральной службы "Авиалесоохраны".

Первые в этом году природные пожары были зафиксированы на территории Якутии в середине мая, сообщает агентство "Интерфакс". В 2021 году площадь всех зарегистрированных с начала сезона возгораний в республике превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га. В этом году в регионе, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается жаркое лето.

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