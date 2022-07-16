Аномальная жара в Европе: леса горят, транспорт работает с перебоями

Западная Европа изнывает от аномальной жары. По данным национальной метеорологической службы Франции, в ряде городов страны фиксируют исторические температурные рекорды. Например, в Бресте, расположенном на северо-западе Бретани, у побережья Атлантического океана, столбик термометра недавно поднялся до отметки в 39,3 градуса по Цельсию. Это - более чем на четыре градуса выше предыдущего максимума в 35,1 градуса, зафиксированного в 2002 году. В городе Нант температура достигла 42 градусов, превысив исторический максимум в 40,3 градуса, зарегистрированный в 1949 году.

Эвакуация людей во Франции

Жара и порывы ветра усугубили во Франции и ситуацию с лесными пожарами. Особенно драматично сейчас положение в департаменте Жиронда на юго-западе страны, сообщают 19 июля французские СМИ.

Город Бордо из-за сильных пожаров и ветра оказался практически полностью затянут дымом. Местные жители публикуют в соцсетях фотографии задымленных улиц и серого неба над городом и жалуются на запах гари.

К югу от Бордо из-за лесного пожара в очередной раз пришлось эвакуировать тысячи людей. Опасная ситуация сложилась также к югу от Бордо в Бассен-д'Аркашон, где пожарами было уничтожено 15 000 гектаров леса.

Лесные пожары на юго-западе Франции

В муниципалитете Ла Тест-де-Бюш, из района, где расположена популярная у отдыхающих дюна Пила, 18 июля в качестве меры предосторожности в безопасное место вывезли около 8 000 человек. Еще 3500 человек превентивно эвакуировали из других населенных пунктов в муниципалитете.

За последние несколько дней в общей сложности 16 200 отдыхающих в этом районе были вынуждены покинуть свое жилье и площадки для кемпинга. Сейчас с огнем в регионе борются 1700 пожарных. Министерство внутренних дел в Париже объявило, что количество пожарных самолетов будет увеличено с шести до девяти.

Крупный пожар в национальном парке в Германии

Крупный пожар произошел и в Германии - в национальном парке Саксонская Швейцария на востоке страны. В тушении этого пожара, вспыхнувшего в ночь на 18 июля и продолжавшегося около 19 часов, было задействовано более ста пожарных. По данным районной администрации в Пирне, двое из них получили травмы, им была оказана медицинская помощь.

Пожар вспыхнул по неизвестным причинам на крутом склоне под Бастай - формацией из песчаных скал со смотровой площадкой на правом берегу Эльбы. Площадь возгорания составила около 2500 квадратных метров.

Температурные рекорды в Испании

В Испании один пожарный погиб во время тушения лесного пожара, вспыхнувшего в муниципалитете Лосасио вечером 17 июля. Позже на пепелище было обнаружено также тело пастуха. На протяжении всей последней недели Испания изнемогает от жары, температура достигает там 44 градусов.

Как и в некоторых других странах Европы, жара, а также сильная засуха в Испании стали причиной многочисленных лесных пожаров. На данный момент они уже уничтожили десятки тысяч гектаров леса. 18 июля почти по всей стране действовал высший уровень опасности, предупреждающий о большой вероятности возникновения лесных пожаров.

Больницы Британии готовятся к наплыву пострадавших от жары

Беспрецедентную жару переживает сейчас и Великобритания. 19 июля столбик термометра в стране вплотную приблизился к отметке в 40 градусов, превысив предыдущий максимальный показатель в 38,7 градусов, зафиксированный тут в 2019 году.

Впервые в истории страны британские власти объявили самый высокий уровень предупреждения о жаре в ряде районов Англии, а для Уэльса и некоторых районов Шотландии - второй по степени опасности уровень.

Операторы железнодорожных пассажирских перевозок попросили клиентов не совершать поездок без крайней необходимости, заявив, что жара может привести к деформации рельсов и нарушению энергоснабжения, а также серьезным задержкам в отправлении поездов.

Некоторые школы на фоне аномальной жары отменили занятия. Британские СМИ сообщают, что как минимум четыре человека по всей стране утонули в водоемах, пытаясь спастись от перегрева.

Минздрав Великобритании рекомендовал людям пить много жидкости, держаться подальше от солнца и заботиться об уязвимых согражданах. Как сообщают СМИ, в больницах страны опасаются, что в ближайшие дни они будут загружены до предела.

Между тем некоторые члены британского правительства, очевидно, не видят причин для беспокойства. Так, уходящий премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в выходные не принял участия в заседании комитета по гражданским чрезвычайным ситуациям (COBR), обсуждающего меры борьбы с аномальной жарой, пишет газета The Guardian. А его заместитель Доминик Рааб призвал британцев "наслаждаться солнечным светом".

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