Из-за экстремальной жары в Европе бушуют лесные пожары

В Южной Европе установилась экстремальная жара. В Андалусии на юге и Экстремадуре на юго-западе Испании в среду, 13 июля, температура воздуха достигла 44 градусов Цельсия. В центральной части Португалии столбик термометра поднялся до 40 градусов. Для сравнения: в Германии в этот день температурный максимум составил "лишь" 34 градуса.

При этом во Франции, Италии, Испании и Португалии экстремальные температуры в сочетании с сильными порывами ветра ежедневно становятся причиной масштабных лесных пожаров.

Один из самых масштабных из них - лесной пожар в районе Лас-Урдес испанской провинции Каресес, расположенной вблизи границы с Португалией, - охватил территорию площадью 3500 га. Метеорологическая служба Aemet повысила уровень тревоги в 16 из 17 автономных сообществ (областей) Испании. По ее оценке, нынешний период жары станет в стране одним из самых затяжных с 1975 года.

Засуха в Португалии

В Португалии утром 13 июля в тушении четырех крупных пожаров в окрестностях городов Лейрия, Помбал и Орен, расположенных в менее чем 200 километрах от Лиссабона, были задействованы 1500 пожарных.

По данным португальских властей, с конца июня экстремальная засуха установилась на 96% территории страны.

Крушение украинского вертолета в Греции

На греческом острове Самос из-за пожара, вспыхнувшего в окрестностях деревни Палеохори, было превентивно эвакуировано два населенных пункта. При этом, как сообщают греческие СМИ, во время тушения этого возгорания при попытке набрать воду из Эгейского моря разбился арендованный в Украине вертолет Ми-8. Пилот был спасен, два человека из числа находившихся на борту погибли, еще один пропал без вести.

Из-за лесных пожаров, бушующих на Атлантическом побережье во Франции, были вынуждены эвакуироваться тысячи людей. В частности, власти попросили 6000 человек покинуть кемпинги в окрестностях города Бордо. Ожидается, что температура в этом регионе в ближайшее время поднимется до 37 градусов.

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