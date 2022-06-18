 В Европе установилась экстремальная жара | Новости из Германии о Европе | DW | 18.06.2022

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Европа

В Европе установилась экстремальная жара

В испанской Андалусии зафиксировали самую высокую температуру в июне с 1950 года: более 44 градусов по Цельсию. На фоне этой жары в стране участились лесные пожары.

Термометр в испанском городе Бильбао, показывающий температуру воздуха в 43 градуса Цельсия, 17 июня 2022 года

В Бильбао

В Испании установилась рекордная жара, подобной которой там не наблюдалось с 1950 года.  При этом в андалусском городе Андухар был зафиксирован температурный рекорд нынешнего года: в пятницу, 17 июня, термометры показали там от 44,2 до 44,3 градусов.

По данным метеорологической службы Aemet, в субботу, 18 июня, самыми жаркими провинциями в стране оказались Каталония, Наварра и Баскония на севере и северо-востоке, а также Андалусия на юге с температурами от 40 до 42 градусов. Аналогичная ситуация была в Мадриде, где ртутный столбик поднялся до 39 градусов.

Переполненные пляжи и лесные пожары

Уже утром субботы пляжи на берегу Средиземного моря и Атлантического океана, по сообщениям СМИ, оказались переполнены. Даже ночью температура воздуха во многих регионах Испании в последнее время не опускается ниже отметки в 20 градусов.

Из-за экстремальной жары в стране участились лесные пожары. По официальным данным, всего за несколько дней они уничтожили леса на площади 25 000 га.

Экстремальная жара в эти выходные установится и во Франции. По данным метеорологической службы Météo France, при этом "могут быть побиты абсолютные температурные рекорды", что является "действительно экстремальной ситуацией".

В некоторых регионах Германии на нынешних выходных ожидается жара более 34 градусов. Немецкая метеорологическая служба (DWD) предупреждает также о повышенном уровне ультрафиолетового излучения.

Между тем в Греции во многих регионах страны продолжают идти дожди, а на севере и западе страны ожидаются и грозы.

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    Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская


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