"ЛУКОЙЛ" продает НПЗ ISAB на Сицилии

После вступления в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России над НПЗ ISAB в Италии нависла угроза прекращения производства.

100% дочернее общество группы "ЛУКОЙЛ" Litasco S.A. и компания G.O.I. Energy Limited достигли соглашения о продаже нефтеперерабатывающего комплекса ISAB S.r.L. на Сицилии. "Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года после выполнения отлагательных условий, включающих получение необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии", - сообщает пресс-служба "ЛУКОЙЛа" в понедельник, 9 января".

ISAB S.r.L. владеет в Италии крупным нефтехимическим комплексом, в который входит НПЗ, установка газификации и электростанция.

По данным агентства "Интерфакс", нефтеперерабатывающий комплекс ISAB, расположенный в городе Приоло-Гаргалло, на юго-востоке Сицилии, является третьим по мощности в Европе. В его состав входят два НПЗ, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единый технологический комплекс общей мощностью 16 млн тонн в год, а также резервуарный парк объемом 3,7 млн кубометров и три морских причала.

Угроза прекращения призводства из-за санкций ЕС по нефти из РФ

После вступления в силу 5 декабря 2022 года эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России над НПЗ ISAB нависла угроза прекращения производства.

G.O.I. Energy - энергетическое подразделение зарегистрированного на Кипре фонда Argus New Energy Fund. Инвесторы G.O.I. Energy имеют контрольный пакет Bazan Group, одной из крупнейших энергетических компаний Израиля, которая владеет крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим комплексом, поясняется в релизе "ЛУКОЙЛа".

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