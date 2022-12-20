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Нефтяной терминал в российском порту Усть-Луга на Балтийском море
Нефтяной терминал в российском порту Усть-Луга на Балтийском мореФото: Igor Russak/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Экспорт нефти из РФ по морю в декабре резко сократился

Сергей Гуща
1 ч. назад

После введения эмбарго ЕС на российскую нефть и потолка цен на нее странами G7 экспорт нефти из России во второй неделе декабря сократился более чем вдвое, утверждает Bloomberg.

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Установление странами G7 совместно с Европейским Союзом потолка цен на российскую нефть и введение эмбарго на ее экспорт в ЕС, вступившие в силу 5 декабря, резко отразились на российской нефтяной отрасли, передает агентство Bloomberg. Экспорт нефти из российских портов на первой полной неделе ограничения ее стоимости с 12 по 16 декабря сократился на 56 процентов по сравнению с показателем предыдущей недели, сообщило Bloomberg во вторник, 20 декабря, со ссылкой на данные международных танкерных перевозок.

В частности, экспорт нефти из РФ стал самым низким с начала 2022 года, сократившись с 3,4 млн баррелей в сутки в первую неделю декабря до 1,6 млн во вторую. Перевозки российской нефти через Черное море из Новороссийска сократились втрое, из балтийских портов - почти наполовину (42%), из Мурманска - на треть, из тихоокеанских портов - в 2,7 раза.

Штрафные меры в отношении РФ за войну против Украины

Эмбарго на нефть стало очередной штрафной мерой Евросоюза, введенной против России за ее вторжение в Украину. Запрет распространился на морские перевозки, в то время как нефтепровод "Дружба" под него не подпал: Венгрия, Чехия и Словакия временно продолжат им пользоваться. Таким образом, объем российской нефти, поставляемой в ЕС, теперь снизится на 90 процентов. В 2021 году страны Евросоюза выкупили почти половину (47 процентов) от всего экспортного объема российской нефти. Россия была ее крупнейшим поставщиком в ЕС, доля РФ на европейском рынке составляла 26 процентов. 

Одновременно с европейским эмбарго вступил в силу штрафной инструмент G7 - потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Нефть российской марки Urals колеблется на уровне 60-65 долларов за баррель. Но эта мера не является бесполезной, ее следует рассматривать как "систему, при помощи которой можно стратегически повышать давление на Россию, понижая ценовой потолок", заявил DW Симоне Тальяпьетра - эксперт по энергетической политике аналитического центра Bruegel в Брюсселе.

Решение о ценовом потолке далось странам ЕС ценой длительных дискуссий. Польша до последнего сопротивлялась уровню выше 30 долларов за баррель, потому что считала все остальное слишком комфортным для России, но вечером 2 декабря мера все же была согласована.

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Стоит ли Путину опасаться потолка цен на нефть

 

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