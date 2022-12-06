Эмбарго и потолок цен сработали: нефть сильно дешевеет

В Москве опять ошиблись с прогнозами: ни в ОПЕК+, ни на биржах не ждут резкого удорожания нефти из-за санкций Запада. В Германии расходятся в оценках эффективности принятых мер.

В Кремле в очередной раз за этот год кардинально ошиблись в оценке ситуации. Прогнозы, согласно которым введение 5 декабря эмбарго Евросоюза и потолка цен G7 на нефть из России приведут к резкому росту нефтяных котировок, не оправдались. Во всяком случае первые два дня действия введенных из-за войны в Украине новых штрафных мер дали совершенно не тот эффект, на который надеялись в Москве: мировые цены на нефть не взлетели, а, наоборот, упали. Даже, можно сказать, рухнули.

Нефть Brent упала до отметки 80 долларов

График котировок европейского эталонного сорта Brent за 5 и 6 декабря весьма красноречив. В понедельник цены сначала пошли вверх и превысили 88 долларов за баррель: спекулянты явно решили воспользоваться необычной ситуацией и попытались сыграть на повышение. Однако к середине дня они поняли, что на рынке нет ярко выраженных тревожных ожиданий дефицита нефти, и начали распродавать свои позиции.

Логотип ОПЕК на штаб-квартире организации в Вене Фото: JOE KLAMAR/AFP/Getty Images

В результате к концу понедельника за баррель Brent давали уже только 83 доллара. Утром во вторник после небольшого отскока котировки продолжили падение и к вечеру, на момент публикации статьи, упали почти до отметки в 80 долларов. Тем самым они вернулись на уровень начала января 2022 года. Иными словами, нефть вновь стоит столько же, сколько до широкомасштабного вторжения России в Украину.

Напомним: вскоре после начала вторжения цена Brent взлетала до 130 долларов, затем довольно долго, фактически до конца августа, держалась выше 100 долларов, с сентября до середины ноября находилась в диапазоне 90-100 долларов, после чего опустилась уже ниже отметки в 90 долларов. Таким образом, по мере приближения даты вступления в силу эмбарго ЕС (она была объявлена полгода назад) нефть не дорожала, а весьма последовательно дешевела.

Нефть дешевеет, несмотря на зиму и угрозы России

Причем это происходило на фоне приближения зимы, когда потребление нефтепродуктов в Европе обычно растет, поскольку они, в частности, все еще широко используются для обогрева помещений. К тому же в этом году в Германии, к примеру, многие промышленные предприятия стали активно заменять нефтепродуктами природный газ в качестве топлива для своих заводских электростанций и производственных процессов. Прибавим к этому быстрое восстановление после пандемии воздушного сообщения, что, естественно, влечет за собой рост спроса на авиационный керосин.

Нефть продолжала дешеветь даже тогда, когда Россия стала угрожать, что не будет поставлять ее странам, которые согласятся на введенный "большой семеркой" и Австралией потолок цен.

В апреле танкер с нефтью из РФ пытались остановить активисты Greenpeace, теперь это делают санкции ЕС и G7 Фото: NTB via REUTERS

"Цена нефти в последние месяцы снизилась и, несмотря на эту угрозу, не пошла заметно верх, - констатировал 5 декабря в интервью агентству Reuters глава Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher). - Так что потолок цен на российскую нефть, похоже, окажется успешным инструментом для стабилизации глобальных цен". При этом под стабилизацией профессор Фрацшер явно понимает возвращение мировых котировок на уровень, приемлемый как для потребителей, так и для производителей, что в настоящий момент и происходит.

ОПЕК+ не ждет сильного роста цен на нефть

Весьма показательной является в этой связи и реакция ОПЕК+. В воскресенье, 4 декабря, накануне вступления в силу штрафных мер ЕС и G7, руководители этого нефтяного картеля в ходе внеочередной видеоконференции приняли решение сохранить объемы добычи, сниженные в ноябре на 2 млн баррелей в сутки, на нынешнем уровне до конца 2023 года.

Логотип ОПЕК на штаб-квартире организации в Вене Фото: JOE KLAMAR/AFP/Getty Images

Тем самым руководители нефтегазовой отрасли из 23 стран, входящих в ОПЕК+, подали сигнал, что не ожидают резкого, дестабилизирующего мировую экономику бурного роста цен на нефть ни в ближайшие недели, ни в течение следующего года. Этот сигнал, призванный успокоить рынки, они подкрепили объявлением о созыве следующей очередной встречи лишь через полгода, в июне 2023 года. Хотя, опять-таки для успокоения рынков, тут же добавили, что при необходимости готовы "в любое время" собраться на экстренное совещание.

Короче, картель экспортеров нефти не разделяет точку зрения заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который 5 декабря спрогнозировал, что с ценами на нефть "будет происходить невообразимое".

Что думают в Германии об эксперименте с потолком цен

Но в какой мере эмбарго ЕС и потолок цен G7 будут способствовать достижению своей цели – остановить войну в Украине или по меньшей мере существенно ограничить финансовые возможности России для ее продолжения?

Глава института DIW Марсель Фрацшер называет потолок цен "экспериментом с хорошими шансами на успех". Берлинская газета Tagesspiegel говорит об "эксперименте с неясным результатом". Комментарий в немецкой экономической газете Handelsblatt озаглавлен "Потолок цен на нефть может то, что другие санкции против России не могут". По мнению автора, "удар по продажам нефти мог бы дать более быстрый эффект", чем другие экономические санкции Запада, у которых скорее будут долгосрочные последствия.

Карикатура на тему эмбарго на российскую нефть Фото: DW

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung напоминает, что многие эксперты считают одной из основных причин распада Советского Союза именно падение цен на нефть. Но на сей раз, считает автор комментария, вряд ли стоит ждать "схожего результата". Скорее всего, полагает он, эмбарго и потолок цен "не окажутся ни очень действенными, ни полностью неэффективными". Однако следует учитывать, что вообще-то в Германии "склонны во всех отношениях переоценивать Россию", указывает газета в комментарии под заголовком "Российский риск".

Если цены на нефть Brent после обвала 5 и 6 декабря останутся вблизи отметки в 80 долларов за баррель, риски для России возрастут, поскольку многие на Западе, уже сейчас критикующие введенный потолок на российскую нефть в 60 долларов как слишком высокий и комфортный для РФ, наверняка потребуют его дальнейшего снижения.

Но есть и другой риск для России. Профессор Марсель Фрацшер уже сейчас призывает правительство ФРГ поддержать те страны ЕС, которые требуют введения потолка цен и на российский природный газ, чтобы "добиться более сильного снижения цен на газ и их стабилизации". Если нефтяной потолок окажется успешным инструментом, число таких призывов наверняка возрастет.

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