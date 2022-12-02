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Нефтедобывающие установки в ТатарстанеФото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

ЕС установит потолок цен на нефть из России в 60 долларов

Сергей Ромашенко
4 ч. назад

Договориться удалось благодаря согласию Польши, которая настаивала на более сильном снижении потолка. ЕС запустит письменную процедуру утверждения соглашения и планирует официально объявить об этом 4 декабря.

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Европейский Союз присоединится к странам "большой семерки" (G7), которые решили установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), это поможет стабилизировать мировые цены на энергоносители, что, в свою очередь, поддержит развивающиеся экономики во всем миру. "Соглашение ЕС о предельных ценах на нефть, согласованное с G7 и другими партнерами, значительно сократит доходы России", - заявила она в пятницу, 2 декабря.

Польша сняла возражения по поводу потолка цен на нефть

Ранее Польша, долгое время настаивавшая на более значительном снижении потолка, сняла возражения, и теперь о решении Евросоюза по потолку цен будет официально объявлено в конце недели, сообщил постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось в Брюсселе.

"Мы официально согласились поддержать это решение", - сказал Садось, добавив, что партнеры Польши по ЕС согласились разработать новый, уже девятый, пакет санкций против России из-за ее вооруженного вторжения в Украину. Председательствующая в Евросоюзе Чехия сообщила, что бюрократические процедуры в связи с принятием решения по потолку цен уже начались.

Евросоюз введет эмбарго на поставку российской нефти с 5 декабря вместе с США и другими странами G7. Анджей Садось назвал это эмбарго самой суровой до сих пор штрафной мерой против России. Он сказал, что воодушевлен согласием Брюсселя рассмотреть предложения Варшавы и стран Балтии о еще более жестких санкциях против Москвы в рамках нового пакета. "Мы работаем над новым пакетом санкций, которые будут болезненными и дорогостоящими для России", - заявил постпред Польши в ЕС.

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