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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп БоррельФото: Lenoir/EUC/ROPI/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Боррель: Россия должна заплатить за восстановление Украины

Сергей Ромашенко
20 мин. назад

В ответ на вторжение России в Украину Запад заморозил средства Центробанка РФ на сумму 300 млрд евро. Глава европейской дипломатии пообещал изучить все юридические возможности для изъятия этих средств.

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Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель пообещал сделать все возможное, чтобы Москва заплатила за восстановление Украины, разрушенной в результате российской агрессии. "Я встречусь с коллегами - главами МИД стран Евросоюза, и мы рассмотрим все юридические возможности для того, чтобы Россия заплатила за разрушения, которые она произвела в Украине", - сказал он перед открытием двухдневной конференции стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на уровне министров в польской Лодзи в четверг, 1 декабря.

Боррель напомнил, что со времени российского вторжения в Украину Евросоюз заморозил российские активы почти на 20 млрд евро, а западные санкции привели к замораживанию средств российского Центробанка во всем мире на сумму в 300 млрд евро. "Эти резервы заблокированы, но есть большая разница между блокировкой и конфискацией", - заметил глава европейской дипломатии.

В состав ОБСЕ входят и Россия, и Украина. Польша как организатор нынешней конференции отказала во въездной визе главе МИД России Сергею Лаврову, который находится под санкциями ЕС из-за войны против Украины. Это вызвало гневную реакцию со стороны Москвы. Россию на конференции будет представлять постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич.

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