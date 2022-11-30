Конфискует ли ЕС 300 миллиардов евро российских активов?

Брюссель требует уголовной и финансовой ответственности России за агрессию и разрушения в Украине. Еврокомиссия представила конкретный план, для которого понадобится широкая международная поддержка.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) полна решимости наказать Россию за агрессию в отношении Украины. "Россия должна заплатить за свои ужасающие преступления, включая преступления агрессии в отношении суверенного государства, - заявила она в среду, 30 ноября. - Россия должна заплатить и финансово за вызванные ее действиями разрушения".

"И у нас есть инструменты, чтобы заставить Россию заплатить", - добавила фон дер Ляйен. В тот же день Еврокомиссия представила предложение, включающее в себя эти два аспекта: как добиться юридической ответственности России за развязанную ею войну в Украине и финансовой ответственности за нанесенный этой войной ущерб.

Уголовная ответственность России

Еврокомиссия предлагает создать специальный суд для расследования преступления российской агрессии против Украины. Это может быть специальный независимый международный трибунал, основанный на многостороннем договоре, или "гибридный суд". Такой суд мог бы совместить национальную юрисдикцию конкретной страны - например Украины - и процесс на основе международного права с судьями из разных стран. Расследование международных преступлений, совершенных Россией, ведут Украина и еще 14 стран, входящих в Европейский Союз.

Генеральная Ассамблея ООН Фото: Timothy A. Clary/AFP

Как подчеркивают в Еврокомиссии, для реализации обоих вариантов нужна мощная поддержка ООН. Это связано с тем, что за преступления агрессии несет ответственность высшее политическое и военное руководство страны. Но оно имеет международный иммунитет от юрисдикции, а значит, для подобного трибунала необходимо снять иммунитет, например, с главы государства-агрессора, главы его правительства и министра иностранных дел.

Очевидно, что в Совете Безопасности ООН, постоянным членом которого является Россия, на такую резолюцию будет наложено вето. Но это только первый шаг, пояснил представитель Еврокомиссии. Резолюция должна быть рассмотрена и одобрена Генеральной Ассамблеей ООН. На основании ее решения прокурор специального суда может вынести вердикт о лишении иммунитета высшего руководства суверенного государства.

Почему такой процесс не может вести МУС

Преступления против человечности, военные преступления, геноцид и преступления агрессии подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Однако, в отличие от стран Евросоюза, Россия не признает юрисдикцию МУС. Это означает, что у него нет мандата на то, чтобы лишить международного иммунитета высшее руководство РФ, и оно не может предстать перед МУС, даже заочно.

Поэтому Евросоюз начинает активную работу с мировым сообществом, чтобы получить всю возможную международную поддержку для создания независимого суда, указала фон дер Ляйен в своем выступлении.

Как Россия заплатит за ущерб Украине

Разрушенные жилые дома в Изюме Харьковской области Фото: Sofia Bobok/AA/picture alliance

Глава Еврокомиссии назвала сумму ущерба, нанесенного в результате российской агрессии Украине - 600 миллиардов евро. "Россия и олигархи должны компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление", - сказала она. О добровольной выплате репараций речь пока явно не идет, поэтому ЕС будет работать с замороженными российскими активами на сумму 300 миллиардов евро. Это резервы Центробанка РФ, которые заморожены в странах "большой семерки", а также 19 млрд евро активов российских олигархов, замороженные в Евросоюзе.

С просьбой найти возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины Совет ЕС обратился в Еврокомиссию в октябре. В итоге она разработала варианты в соответствии с законодательством Евросоюза и международным правом.

Согласно им, к активам Центробанка и олигархов должны быть разные подходы, поскольку речь идет об общественных и частных активах. Общественные российские активы конфисковать нельзя - это незаконно. Поэтому Брюссель предложит партнерам по G7 создать фонд для управления этими активами. Ликвидность - пока неизвестно, какой это процент от активов ЦБ РФ - будут вкладывать, а прибыль с этих вкладов пойдет на восстановление Украины.

Разрушенное здание в Виннице Фото: picture alliance / ZUMAPRESS.com

В Еврокомиссии подчеркивают, что проценты прибыли, полученной от инвестирования активов ЦБ РФ могут стать стабильным и прогнозируемым источником дохода для Украины.

Сами же активы неприкосновенны. Сумма активов будет пересчитана с учетом инфляции и возвращена России. Когда? Этот шаг хотят привязать к подписанию Москвой мирного договора с Киевом, а также к предоставлению Россией гарантий выплаты Украине полной компенсации ущерба. В документах Еврокомиссии указано, что после этого возвращенная сумма также может быть использована Россией для выплаты репараций Украине.

Активы российских олигархов

Что же касается замороженных в ЕС активов российских олигархов на сумму около 19 млрд евро, то их конфисковать можно, но только при определенных условиях. Если эти активы окажутся связаны с уголовными преступлениями, то они могут подлежать конфискации. Она будет проводиться не на уровне Евросоюза, а властями отдельных стран на основании национальных Уголовных кодексов.

Облегчит конфискацию замороженных активов решение о признании уголовным преступлением уклонения от санкций. 28 ноября государства-члены Евросоюза об этом договорились, а Еврокомиссия должна утвердить решение в ближайшие дни, тем более что оно от нее и исходило: 25 мая Еврокомиссия предложила признать нарушение санкций преступлением, а также пересмотреть и усилить правила ЕС о конфискации активов.

Все эти опции представлены Еврокомиссией для обсуждения странам-членам Евросоюза - они решат, какими будут дальнейшие шаги. "Мы будем работать над международным соглашением с партнерами и вместе мы найдем законные способы воплотить в жизнь этот план. Ужасающие преступления России не останутся безнаказанными", - резюмировала Урсула фон дер Ляйен.

Смотрите также: