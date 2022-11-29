На 280-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 30 ноября (время московское).

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В Суражском районе Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами. Пожар распространился на 1,8 тысяч квадратных метров, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Позднее он написал в Telegram, что пожар, к тушению которого были привлечены более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд, локализован. "Известия" указывают со ссылкой на информированный источник в экстренных службах, что, по предварительной информации, резервуар с топливом загорелся из-за попадания в него неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Перед пожаром сообщалось о взрыве, пишет издание.

Еврокомиссия планирует конфисковать замороженные активы РФ

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Еврокомиссия предложила план по конфискации замороженных российских активов. "Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, в ближайшей перспективе ЕС и его партнеры могли бы взять на себя управление этими средствами и их инвестирование. Вырученные средства будут направляться в Украину, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный стране. "Чтобы сделать это возможным, мы будем работать с нашими партнерами над международным соглашением. И вместе мы сможем найти законные пути для этого", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также отметила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования преступлений российской агрессии и наказания виновных.

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Служба безопасности Украины проводит обыск в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре в селе Драчино под Мукачево в Закарпатье. В своем сообщении СБУ называет это мероприятие "контрразведывательным (по обеспечению безопасности)". При участии представителей церкви правоохранители производят осмотр территорий и помещений, "осуществляя проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины". Своими целями спецслужба называет: проверку данных о намерении использовать епархию как очаг "русского мира"; недопущение использования помещений УПЦ для "укрывательства граждан России"; предупреждение провокаций и терактов.

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Ночью российским ракетным ударом поврежден газораспределительный пункт в Запорожской области, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, предположительно, удар нанесен ракетой С-300. Вспыхнувший пожар уже потушен, но без газа осталось три улицы, люди не пострадали, отметил Старух.

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Великобритания и Украина достигли принципиального согласия о цифровой торговле, официально соглашение об этом (Digital Trade Agreement, DTA) подпишут в Лондоне 30 ноября британский министр внешней торговли Кеми Баденок и первый заместитель премьер-министра Украины Юлия Свириденко. По данным британской стороны , оно охватывает такие области, как оптимизация цифровых процессов, трансграничные потоки данных, электронные транзакции и электронные подписи. "Это соглашение означает, что наши предприятия и правительства смогут сотрудничать еще больше и обеспечить украинцам доступ к важнейшим товарам и услугам, которые открывает цифровая торговля", - заявила Кеми Баденок. По ее словам, это поможет "оказать украинской экономике столь необходимую поддержку после незаконного вторжения России". Это второе подобное соглашение для Великобритании (первое было заключено с Сингапуром), и первое - для Украины.

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В результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области в течение прошедших суток погибло 5 человек: 2 в Бахмуте, 2 в Дробышево и 1 в Лимане, еще 15 получили ранения, сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов: Стельмаховка Луганской области, Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области, указывается в утренней сводке Генштаба ВСУ о ситуации на фронте. Украинское командование констатирует наступление противника на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Лиманском направлении российские силы, наступавшие здесь несколько дней, перешли в оборону. На Новопавловском и Запорожском направлениях армия РФ обороняется.

Российские войска нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка Харьковской области и Славянск Донецкой области, осуществили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ. Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника. За минувшие сутки украинские военные сбили 3 БПЛА типа "Орлан-10", поразили артиллерийскую систему и еще один "важный объект оккупантов", указывается в сводке . По данным Генштаба, в течение прошлой недели в лечебные учреждения Донецка доставлено более 720 раненых российских военнослужащих.

ISW: россияне преувеличивают свои успехи под Бахмутом

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Российские силы добились 29 ноября незначительных успехов в районе Бахмута, но маловероятно, что они продвигались в том темпе, о котором заявляли российские источники, полагают в "Институте изучения войны" (ISW). В частности, аналитики считают неподтвержденными заявления о том, что силы РФ прорвали украинскую линию обороны к югу от Бахмута вдоль шоссе T0513, чтобы продвинуться к Часову Яру и перерезать одну из двух оставшихся основных украинских наземных линий связи с Бахмутом. Такие заявления, вероятно, являются частью продолжающейся российской информационной операции и преждевременны, делают вывод эксперты ISW в своей ежедневной сводке .

++ 08.25++

Более 30 снарядов выпущены утром из "Градов" по Никополю и Марганецкой общине, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, люди не пострадали. "В других районах людей всю ночь предупреждала сирена. Но обошлось без атак", - рассказал Резниченко.

++07.45++

Украине нужно дать больше оружия и другой поддержки, чтобы помочь ей выиграть войну с Россией. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин во время своего визита в Новую Зеландию - первого в истории для главы финского правительства.

“Им (украинцам) нужно оружие, нужна финансовая помощь, нужна гуманитарная помощь, и мы должны также убедиться, что все беженцы из Украины получают приют в Европе", - цитирует слова Марин агентство AP. Она напомнила, что ее страна уже отправила Киеву 10 партий военных грузов.

Премьер-министр Финляндии также заявила, что санкции должны становиться "все тяжелее и тяжелее" для РФ.

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Жителей оккупированных территорий юга Украины пытаются заставлять отдавать детей в российские школы, сообщает украинский "Центр национального сопротивления". По его данным, представители оккупационных властей проверяют детей, которые во время уроков находятся на улице. И у родителей, и у детей осматривают смартфоны на предмет того, установлено ли в них приложение украинской онлайн-школы. Проверки проводят также приехавшие из РФ врачи во время медосмотров, утверждает ЦНС.

++06.00++

Приграничные районы Сумской области за сутки 29 ноября подверглись обстрелу с использованием 150 единиц мин, артиллерийских снарядов и другой взрывчатки. Об этом сообщил в Telegram глава Сумской обладминистрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, в течение дня россияне шесть раз обстреливали Краснопольскую общину. Пограничные села ВС РФ обстреливали из артиллерийских орудий (всего 66 "прилетов" из калибров 152 и 120 мм) и минометов (12 "прилетов"). В результате одного из обстрелов поврежден легковой автомобиль.

В Чехии хотят отключить свет в зданиях посольства РФ

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В Чехии опубликована петиция с предложением отключить электроэнергию зданиям, которые принадлежат посольству РФ. "Россия, очевидно, пытается сломить Украину с помощью мрака и холода. В соответствии с высшими нравственными принципами, просим соответствующих государственных и частных поставщиков энергии дать российским дипломатам в Праге попробовать их же собственное лекарство", - говорится в тексте петиции. Ее инициатор - общественная инициатива "Подарок для Путина".

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Елена Зеленская в Лондоне Фото: Imageplotter/Avalon/Photoshot/picture alliance

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед парламентом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Она призвала британский парламент и правительство стать лидерами глобальных усилий по созданию специального трибунала над Россией.

Во время своего выступления супруга Владимира Зеленского показала кадры последствий российских обстрелов Украины и сравнила их с бомбардировками Великобритании Германией в годы Второй мировой войны. "Вы не сдались. Мы не сдадимся. Но нам нужна не только победа. Нам нужна справедливость", - сказала Елена Зеленская.

Глава МИД Латвии: НАТО следует разрешить Украине наносить удары по целям в глубине РФ

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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал НАТО разрешить Украине наносить удары по целям в глубине территории РФ. "Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных пусковых установок или аэродромов", - цитирует агентство Bloomberg его слова, сказанные в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте 29 ноября. Также Ринкевич призвал членов альянса не бояться эскалации конфликта в Украине.

До сих пор страны-члены НАТО воздерживались от поставок Киеву оружия с радиусом действия, достаточным для атак на цели в глубине России.

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Львовский облсовет на заседании 29 ноября принял решение о необходимости запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на территории области. Региональные парламентарии обратились к Верховной раде с просьбой внести изменения в законодательство Украины, которые сделали бы возможным такой запрет.

Кроме того, областной совет рекомендовал органам местного самоуправления Львовщины провести общее собрание местных религиозных общин УПЦ МП, чтобы переподчинить их Киевскому патриархату. Правоохранительные органы и тероборону облсовет попросил обеспечить сохранность имущества и культурных ценностей религиозных организаций при переподчинении.

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В рамках "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли три судна с 61 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы. Об этом сообщило 29 ноября в своем Telegram-канале Министерство инфраструктуры Украины. Сейчас в портах Большой Одессы на 23 судна загружают 856 тыс. тонн украинской агропродукции, добавили в ведомстве.

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Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/dpa/picture alliance

Ситуация на фронте сложная, признал в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. "Несмотря на чрезвычайно большие российские потери, оккупанты все еще пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, продвигаться на Харьковщине, что-то там планируют на юге", - сказал он.

Однако украинские войска держат оборону, подчеркнул президент. "Уже в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и только Богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять. Мир же будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых", - заявил Зеленский.

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В освобожденном от российской оккупации Херсоне уже в половине города восстановлено электроснабжение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской обладминистрации Ярослав Янушевич.

Германия выделит Украине 65 млн евро и генераторы

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Германия выделила Украине около 56 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры и предоставит более 350 генераторов. Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ после телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского.

Канцлер осудил продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре Украины и заверил Зеленского в дальнейшей поддержкке со стороны ФРГ, в том числе в вопросе укрепления противовоздушной обороны Украины и послевоенного восстановления страны.

Хроника событий 29 ноября 14.00 - 00.00 >>>

Хроника событий 29 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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