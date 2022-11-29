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Владимир Зеленский и Олаф Шольц
Фото: Jens Krick/Flashpic/abaca/picture alliance
ПолитикаГермания

Шольц обсудил с Зеленским текущую ситуацию

Евгений Жуков
1 ч. назад

В ходе беседы с президентом Украины канцлер ФРГ заверил Киев в дальнейшей поддержке. По словам Олафа Шольца, Берлин продолжит оказывать Украине поддержку в сфере ПВО и в восстановлении страны в долгосрочной перспективе.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским во вторник, 29 ноября, обменялся с ним мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации в Украине, сообщил пресс-секретарь германского правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Он уточнил, что Зеленский проинформировал Шольца о последствиях российских ракетных ударов для гражданской инфраструктуры, водо- и электроснабжения. Канцлер Германии осудил обстрелы украинской территории и заверил Киев в дальнейшей поддержке.

Хебештрайт отметил, что правительство ФГР уже предоставило Украине финансовую помощь на ремонт энергетической инфраструктуры на сумму около 56 млн евро, а также более 350 генераторов.

Олаф Шольц также подтвердил, что Германия продолжит оказывать Украине поддержку в области противовоздушной обороны и в восстановлении этой страны в долгосрочной перспективе. Собеседники договорились продолжать конструктивный обмен мнениями и оставаться в тесном контакте.

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