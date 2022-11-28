Страны Северной Европы: Обстрелы РФ - военные преступления

В совместном заявлении по итогам визита в Киев главы МИД семи стран Балтии и Северной Европы заверили Киев в поддержке и пообещали усиливать санкции против России.

Министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции по итогам визита в Киев выпустили совместное заявление, в котором заверили Украину в дальнейшей экономической, военной и гуманитарной поддержке, подчеркнули необходимость усиления санкций против России и назвали российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины военными преступлениями. Текст заявления опубликован на сайте МИД Украины в понедельник, 28 ноября.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что страны никогда не признают российские попытки аннексии территорий Украины, включая Крым. "Украина имеет неотъемлемое право на самооборону для обеспечения независимости и суверенитета и восстановления своей территориальной целостности в пределах международно признанных границ", - говорится в документе.

Министры пообещали "продолжать работать вместе над предоставлением политической и практической поддержки для обеспечения возможности Украины защитить свою независимость и территориальную целостность". Отдельно в документе подчеркивается важность усовершенствования возможностей противовоздушной обороны Украины и гуманитарная помощь для подготовки к зиме и восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Россия совершает террор против гражданского населения

"Мы решительно осуждаем нападения России на гражданское население и критическую инфраструктуру, в частности, объекты энергетической инфраструктуры, имеющие целью террор против гражданского населения. Эти нападения на гражданское население являются военным преступлением", - говорится в заявлении.

Главы МИД призвали усиливать санкции против России и ограничить экспортные доходы РФ до тех пор, пока "последний российский солдат не покинет международно признанную территорию Украины и пока не прекратится российская агрессия".

Отдельно министры иностранных дел отметили "важность ограничения выдачи шенгенских и национальных виз гражданам России для въезда в Европейский Союз".

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