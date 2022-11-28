Пока Путин у власти, мира не будет

В войне РФ против Украины речь идет гораздо о большем, чем только о свободе соседней с Россией страны. И поэтому Киев по-прежнему нуждается в поддержке Запада, считает обозреватель DW Миодраг Шорич.

Уже несколько недель Россия наносит ракетные удары по объектам энергоснабжения Украины Фото: Gleb Garanish/REUTERS

Мир, каким он был до войны на Украине - вот то, чего жаждут многие в Европе, на Украине, а также в России. Когда политики в Кремле ведут себя так, будто они готовы вести мирные переговоры, но этого не желает Украина и Запад, они тоже используют это желание людей снова жить в том мире, который был до войны - без смертей и разрушений, без санкций, без дорого газа и нефти.

Но так, как это было до войны, уже больше никогда не будет. И даже в том случае, если бы сейчас сразу наступило перемирие. Потому что война в Украине не является причиной текущего противоборства о будущем миропорядке. Война - лишь его следствие. Россия всеми средствами хочет разрушить миропорядок, основанный на ценностях и праве. Китай, Иран, Северная Корея и другие государства-изгои, в которых нет верховенства права, содействуют Москве.

Если бы Россия выиграла войну

Поскольку это так, то это глобальное противостояние будет продолжаться. Это своего рода необъявленная Третья Мировая война, которую Путин и другие диктаторы навязывают человечеству - и своим гражданам, в том числе. Демократии не могут игнорировать этот конфликт, они не могут от него убежать. Если бы они это сделали, то, как следствие, мир возвратился бы во времена варварства - когда в расчет идет только власть сильнейших, а права каждого человека больше не имеют значения.

Миодраг Шорич

Если бы Россия выиграла войну против Украины, она продолжила бы свою агрессию где-нибудь в другом месте: в Молдове, в Казахстане или Беларуси. У Китая появился бы стимул с еще большей силой подавлять инакомыслящих и представителей нацменьшинств: в Гонконге, на Тайване, на островах Южно-Китайского моря.

Режим мулл в Иране отказался бы от любой сдержанности относительно применения насилия против собственного народа и против других стран на Ближнем и Среднем Востоке. Но хорошо, что верно и обратное: если Россия проиграет эту войну, то Китай, Иран, Северная Корея и другие неправовые государства, станут вести себя осторожнее.

Цивилизованный мир не должен уступать

Потому что так оно и есть, потому что все со всем взаимозависимо, Путин не должен выиграть эту войну. Демократические государства, цивилизованный мир не должны уступать диктаторам. НАТО должна масштабно вооружиться - не важно, как закончится война в Украине. ЕС, США, Канада, Австралия, Япония и ее союзники больше не должны быть наивными в вопросах экономического сотрудничества, они не должны впадать в абсолютную зависимость от цепочек поставок, сырья и экспортных рынков - даже если они такие огромные, как у Китая.

Одно безусловно: украинцы, в первую очередь, борются за свою свободу, за свою страну, за свои семьи. Но на фоне глобального противостояния между коалицией зла, с одной стороны, и свободного мира - с другой, они борются и за всех, для кого демократия и соблюдение прав человека важны.

Поэтому Запад должен продолжать поддерживать Украину - финансово, морально, политически, в военном плане. Украинцы борются также за многих людей по всему миру, которые мало знают о войне. Действительно, кто-то сегодня всерьез верит, что Путин или Си Цзиньпин будут что-то делать для защиты климата на планете? С другой стороны, достижение климатических целей невозможно без Москвы и Пекина. Это еще одна причина, по которой Путина нужно остановить. Пока он у власти, мира не будет и быть не может.

Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW

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