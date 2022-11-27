Кремль готов к переговорам – "Заповедник", 27.11.22

Путина уговаривают начать переговоры с айсбергом, пока "Титаник" не затонул. Подготовка к Новому году началась с распилов и демобилизации. Как Иран переносил производство беспилотников в Россию. Обзор топовых блогов от Токаева, Лукашенко и Ына. Песня об ожидании нужного рейса для внешней политики РФ. Где граница между частичной и всеобщей мобилизацией. Смотрите в 241-м выпуске "Заповедника"!

14 ч. назад 14 ч. назад

14 ч. назад 14 ч. назад

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!