  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Кремль готов к переговорам – "Заповедник", 27.11.22

14 ч. назад

Путина уговаривают начать переговоры с айсбергом, пока "Титаник" не затонул. Подготовка к Новому году началась с распилов и демобилизации. Как Иран переносил производство беспилотников в Россию. Обзор топовых блогов от Токаева, Лукашенко и Ына. Песня об ожидании нужного рейса для внешней политики РФ. Где граница между частичной и всеобщей мобилизацией. Смотрите в 241-м выпуске "Заповедника"!

https://p.dw.com/p/4K9eZ

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

Смотрите здесь или подписывайтесь на наш YouTube-канал.

Присоединяйтесь к нашим сообществам в InstagramFacebookTikTok"Одноклассники" и "В контакте".

Следите за последними новостями "Заповедника" в Twitter и Telegram.

Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

Пропустить раздел О программе

О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

Перейти к программе Сатирическое шоу "Заповедник"
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Жители Львова с зажженными свечами во время отключения электричества

Украина стабилизирует отключения энергии

Конфликты44 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Любовь Ярош

102-летняя украинка о Голодоморе и войне РФ против Украины

102-летняя украинка о Голодоморе и войне РФ против Украины

История27 ноября 2022 г.
Автомобиль турецкой полиции в Анкаре

"Возьмите ваши деньги и убирайтесь". Мафия облюбовала Турцию

"Возьмите ваши деньги и убирайтесь". Мафия облюбовала Турцию

Преступность27 ноября 2022 г.
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и президент Украины Владимир Зеленский

Международный саммит в Киеве и другие итоги 276-го дня войны

Международный саммит в Киеве и другие итоги 276-го дня войны

Конфликты26 ноября 2022 г.
Инаугурация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

Токаев на инаугурации: Мы находимся в начале тернистого пути

Токаев на инаугурации: Мы находимся в начале тернистого пути

Политика26 ноября 2022 г.
Белорусы с БЧБ-флагом в Берлине

Белорусы с немецким паспортом - об отказе от гражданства РБ

Белорусы с немецким паспортом - об отказе от гражданства РБ

Общество26 ноября 2022 г.
Надпись на одной из школ Купянска

Учителя в Купянске рассказали о работе во время оккупации РФ

Учителя в Купянске рассказали о работе во время оккупации РФ

Конфликты26 ноября 2022 г.
На главную страницу