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Михаил Подоляк, 2023 год
Фото: DWФото: DW

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк - советник главы офиса президента Украины.

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Новости

15 августа 2024 г.

Подоляк: Киев обсуждал с партнерами наступление под Курском

8 августа 2024 г.

Брюссель: Украина имеет право бить по врагу везде

8 августа 2024 г.

Бои в Курской области: Киев заявил о "самоуничтожении РФ"

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Контекст

Харьков не защитить, если не бить по Белгороду, говорит Михаил Подоляк. На фото: последствия удара по жилому дому в Днепре, Украина.

Подоляк: РФ использует гражданское население в качестве щита

Подоляк: РФ использует гражданское население в качестве щита

Покинуть приграничные с Украиной территории РФ посоветовал россиянам советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
Политика4 июля 2024 г.
Украинский военнослужащий под Авдеевкой, фото 20 октября 2023 года

Михаил Подоляк: Война РФ с Украиной - в точке невозврата

Михаил Подоляк: Война РФ с Украиной - в точке невозврата

Россия сама не прекратит войну, а Украине необходимо технологическое преимущество над РФ, уверен Михаил Подоляк.
Конфликты10 ноября 2023 г.
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский, апрель 2023 года

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждет и что получит Украина?

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждет и что получит Украина?

Приглашения Украине вступить в НАТО не будет, но Зеленский все-таки едет в Вильнюс. Зачем?
Конфликты7 июля 2023 г.
Полиция на одном из мест ударов дронов в Москве, 30 мая

Атака дронов в Москве и Подмосковье. Что известно

Атака дронов в Москве и Подмосковье. Что известно

Власти Москвы сообщили об атаке дронов. Несколько из них попали в жилые дома, сообщается о пострадавших. Детали - у DW.
Конфликты30 мая 2023 г.
Михаил Подоляк во время интервью Константину Эггерту

Подоляк: В РФ будет расти ненависть к Украине, их унизили

Подоляк: В РФ будет расти ненависть к Украине, их унизили

Советник главы Офиса Зеленского Подоляк объяснил DW, когда Киев вступит в НАТО и почему танки в Москве - неизбежность.
Конфликты15 мая 2023 г.
Выстрел из украинского танка

Слив данных разведки США: контрнаступление ВСУ под вопросом?

Слив данных разведки США: контрнаступление ВСУ под вопросом?

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О деталях последнего обмена пленными между Украиной и Россией и дальнейшей судьбе Медведчука рассказал Михаил Подоляк.
Политика23 сентября 2022 г.
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