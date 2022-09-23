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Фото: DW
Фото: DW
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк - советник главы офиса президента Украины.
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Новости
15.08.2024
15 августа 2024 г.
Подоляк: Киев обсуждал с партнерами наступление под Курском
08.08.2024
8 августа 2024 г.
Брюссель: Украина имеет право бить по врагу везде
08.08.2024
8 августа 2024 г.
Бои в Курской области: Киев заявил о "самоуничтожении РФ"
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Контекст
Подоляк: РФ использует гражданское население в качестве щита
Подоляк: РФ использует гражданское население в качестве щита
Покинуть приграничные с Украиной территории РФ посоветовал россиянам советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
Политика
04.07.2024
4 июля 2024 г.
Михаил Подоляк: Война РФ с Украиной - в точке невозврата
Михаил Подоляк: Война РФ с Украиной - в точке невозврата
Россия сама не прекратит войну, а Украине необходимо технологическое преимущество над РФ, уверен Михаил Подоляк.
Конфликты
10.11.2023
10 ноября 2023 г.
Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждет и что получит Украина?
Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждет и что получит Украина?
Приглашения Украине вступить в НАТО не будет, но Зеленский все-таки едет в Вильнюс. Зачем?
Конфликты
07.07.2023
7 июля 2023 г.
Атака дронов в Москве и Подмосковье. Что известно
Атака дронов в Москве и Подмосковье. Что известно
Власти Москвы сообщили об атаке дронов. Несколько из них попали в жилые дома, сообщается о пострадавших. Детали - у DW.
Конфликты
30.05.2023
30 мая 2023 г.
Подоляк: В РФ будет расти ненависть к Украине, их унизили
Подоляк: В РФ будет расти ненависть к Украине, их унизили
Советник главы Офиса Зеленского Подоляк объяснил DW, когда Киев вступит в НАТО и почему танки в Москве - неизбежность.
Конфликты
15.05.2023
15 мая 2023 г.
Слив данных разведки США: контрнаступление ВСУ под вопросом?
Слив данных разведки США: контрнаступление ВСУ под вопросом?
Украинские чиновники и опрошенные DW эксперты отрицают, что Киев уже скорректировал свои планы контрнаступления.
Конфликты
12.04.2023
12 апреля 2023 г.
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк - о том, в чем ошиблись власти Украины и когда ВСУ освободят Крым.
Политика
24.02.2023
24 февраля 2023 г.
Подоляк: Украина работает над формулой обмена "всех на всех"
О деталях последнего обмена пленными между Украиной и Россией и дальнейшей судьбе Медведчука рассказал Михаил Подоляк.
Политика
23.09.2022
23 сентября 2022 г.
Всего публикаций: 53