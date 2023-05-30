Атака дронов в Москве и Подмосковье. Что известно

Власти Москвы сообщили об атаке дронов. Несколько из них попали в жилые дома, сообщается о пострадавших. DW рассказывает все, что известно.

В Москве утро вторника, 30 мая, началось с сообщений о массированной атаке дронов. О первом взрыве телеграм-каналы сообщили примерно в четыре утра по московскому времени. По данным издания Baza, речь шла о примерно 25 беспилотниках, атаковавших столицу и Подмосковье. Сбито было, по сообщениям РБК , 10 дронов. Российское министерство обороны предоставляет другие данные, говоря о 8 дронах и утверждая, что все они были сбиты. Российские СМИ сообщают о трех попаданиях дронов в жилые дома. DW собрала главное, что известно об атаке.

Куда долетели дроны

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале в первой половине дня опубликовал "первичный список" мест, где, по предварительным данным, упали сбитые в Подмосковье беспилотники. В частности, падение дронов зафиксировано в селе Ильинское и деревне Тимошкино в Красногорском районе, деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском районе, а также поселке Гринфлид в Истринском районе. Так в Гринфилде, по данным "Проекта" , находится дом главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Если информация верна и один из беспилотников был сбит над подмосковными Раздорами, то это недалеко от резиденции президента РФ Владимира Путина, отмечает в своем телеграм-канале журналистка Фарида Рустамова. "Это часть Рублевки, где находятся государственные дачи, личные дома чиновников и бизнесменов. Резиденция Путина "Ново-Огарево" (в деревне Усово) - в 10 минутах езды", - пишет Рустамова.

Что касается непосредственно Москвы, как сообщили в Генпрокуратуре РФ, "инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзная и на Ленинском проспекте. В результате на домах имеются повреждения".

По сообщениям российских СМИ, взрывы произошли в многоэтажкe на улице Атласова; на Ленинском проспекте БПЛА влетел в квартиру на 14-м этаже, но не взорвался; также пострадал дом на Профсоюзной улице, у него разрушен фасад и остекление здания.

"Где-то в 4:20 раздался взрыв. Это было как удар грома, только более короткий и не такой раскатистый. Выглянули в окно, заметили следы на верхней части, где технический этаж. Сначала не поняли, подумали, что это возгорание. В следующее мгновение начал выбегать народ, смотреть, что происходит", - рассказал в эфире "Дождя" местный житель, живущий напротив дома в Новой Москве.

Реакция городских властей

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, жителей нескольких подъездов в двух домах, которые пострадали от попадания беспилотника, эвакуировали "в целях безопасности на время работы экстренных служб". Около 11:20 мэр сообщил, что обследование поврежденных зданий завершено, жители могут вернуться в дома.

"Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося", - выступил с заявлением Собянин.

Параллельно с этим сообщалось, что в столице глушат системы GPS, водители остались без спутниковой навигации. Также Собянин сообщил о двух пострадавших, однако никому не потребовалось госпитализация. Об одной из пострадавших сообщило госагенство ТАСС. По его информации, жительница дома по улице Атласова в Новой Москве получила легкое осколочное ранение в результате попадания беспилотника в здание. Также известно, что в квартире находились ее супруг и ребенок - они не пострадали.

В Следственном комитете РФ (СКР) сообщили, что "следователи расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве" и устанавливают лица, причастные к преступлению.

Реакции из Москвы

В Минобороны РФ прокомментировали утреннюю атаку беспилотников на Москву и Московскую область. "Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье", - говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков атаку дронов прокомментировал так: "Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений". На вопрос журналистов, откуда были запущены дроны, Песков ответил: "Этого я не могу вам сказать. Это информация для специалистов, для военных, для специальных служб. Не располагаю такой информацией". В то же время в МИД России подчеркнули, что Россия "оставляет за собой право принять самые жесткие меры" в ответ на атаку беспилотников.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что это "информационная атака", расчитанная на создание паники внутри России. "Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны", - добавил Картаполов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что теперь это новая реальность, "которую предстоит осознать. Несомненно, диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать. И необходимо кардинально усиливать меры обороны и безопасности".

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил в бездействии министерство обороны РФ. "Какого *** вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на Рублевку летят к вам домой, да и хрен-то с ним! Пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом?", - возмутился Пригожин.

Реакции из Киева

Атаку беспилотников в Москве и Подмосковье прокомментировал в эфире программы Breakfast Show советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: "А зачем вы нас отправляете (бить) по детям Украины, по Киеву и так далее?" - сказал он, отметив, что для Украины и украинцев гораздо важнее российские атаки дронов на их территорию, в частности, на Киев, который почти ежедневно подвергается ударам.

На прямой вопрос журналиста Александра Плющева, имеет ли Украина отношение к атаке дронов на Москву и Подмосковье, Подоляк ответил, что в стране "с удовольствием смотрят" на происходящее и прогнозируют увеличение числа атак, но прямого отношения к ним Киев "конечно же, не имеет".

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