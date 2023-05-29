На 461-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 30 мая (время московское).

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко назначил Константина Молостова новым председателем Государственного пограничного комитета (ГПК), сообщает белорусское государственное информационное агентство БелТА . До назначения главой ГПК Молостов занимал пост начальника Гродненской пограничной группы. Анатолий Лаппо, возглавлявший ранее Госпогранкомитет, уволен с военной службы в запас.

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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале список мест, где, по предварительным данным, упали сбитые в Подмосковье беспилотники. В частности, падение дронов зафиксировано в селе Ильинское и деревне Тимошкино в Красногорском районе, деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском районе, а также поселке Гринфлид в Истринском районе.

Если информация верна и один из беспилотников был сбит над подмосковными Раздорами, то это недалеко от резиденции президента РФ Владимира Путина, отмечает журналистка Фарида Рустамова. "Это часть Рублевки, где находятся государственные дачи, личные дома чиновников и бизнесменов. Резиденция Путина "Ново-Огарево" (в деревне Усово) - в 10 минутах езды", - пишет Рустамова.

Офис Зеленского прокомментировал атаку дронов в Москве и Подмосковье

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы Breakfast Show прокомментировал атаку дронов на Москву и Московскую область. "Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: "А зачем вы нас отправляете (бить) по детям Украины, по Киеву и так далее?" - сказал он, отметив, что для Украины и украинцев гораздо важнее российские атаки дронов на их территорию, в частности на Киев, который почти ежедневно подвергается ударам. На прямой вопрос журналиста Александра Плющева, имеет ли Украина отношение к атаке дронов на Москву и Подмосковье, Подоляк ответил, что в стране "с удовольствием смотрят" на происходящее и прогнозируют увеличение числа атак, но прямого отношения к ним Киев "конечно же, не имеет".

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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в связи с утренней атакой БПЛА на Москву заявил, что это стало возможным, потому что "у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны". Он назвал события утра 30 мая "информационной атакой".

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В Минобороны РФ прокомментировали утреннюю атаку беспилотников на Москву и Московскую область. В ведомстве утверждают, что было задействовано всего восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. "Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье", - говорится в сообщении Минобороны в Telegram .

++09.30++

О ЧП на железной дороге в Ульяновской области сообщает российский Telegram-канал Baza. Несколько вагонов-цистерн с газом и бензином сошли с рельсов в ночь на 30 мая. По данным канала, сход произошел недалеко от станции "Ульяновск-2" в 4 часа утра.

Во время ночной атаки на Киев силы ПВО уничтожили 29 беспилотников

++09.00++

Во время очередной ночной атаки дронами-камикадзе иранского производства силы ПВО Украины уничтожили 29 из 31 запущенного россиянами БПЛА, сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ . Подчеркивается, что почти все дроны Shahed-136 сбиты на подлете к столице и в небе над Киевом. По словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, за сутки это была третья атака и 17-я с начала мая: боевые беспилотники запускались массированно, с разных направлений и в несколько волн, тревога длилась почти три часа. По предварительным данным, один человек погиб и еще три получили ранения.

++08.20++

В Подмосковье сбиты "несколько беспилотников", сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев . "Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО", - написал Воробьев в Telegram. По данным телеграм-канала Shot, только в районе Рублевки сбиты пять БПЛА, а всего в Московской области сбиты 13 дронов.

Москву атаковали беспилотники

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в столице РФ утром 30 мая. "Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", - написал Собянин в Telegram-канале.

Источники ТАСС и РИА "Новости" называли несколько адресов: улицу Атласова в Новой Москве, Профсоюзную улицу. Сотрудники силовых структур рассказали ТАСС и о возможных взрывах на Ленинском проспекте. Telegram-канал Baza пишет, что в Подмосковье за утро были сбиты более десяти беспилотников, большинство из них - в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил Южную Корею предоставить его стране системы противовоздушной обороны и раннего оповещения, пишет ежедневное издание Chosun Ilbo. "Я знаю, что в вопросе поддержки существует множество ограничений по вооружениям, но эти принципы не должны применяться к оборонительным системам и оборудованию, предназначенному для защиты", - приводит южнокорейское издание слова главы украинского государства. Украине необходим "защитный щит" для восстановления страны, объяснил Зеленский.

Сеул является крупным игроком на рынке вооружений, однако до сих пор Южная Корея исключала возможность поставки летальных вооружений Киеву, ссылаясь на отношения с Россией и влияние Москвы на Северную Корею, указывает Reuters.

Министр обороны Украины предложил ФРГ присоединиться к "коалиции истребителей"

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Истребитель Eurofighter Typhoon Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил Германии присоединиться к "коалиции истребителей", начав совместно с Великобританией обучать украинских пилотов на истребителях Eurofighter. "Если бы Великобритания и ФРГ объединили свои возможности в отношении Eurofighter, это было бы важным шагом", - сказал Резников в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое публикуется 30 мая.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что Дания и Нидерланды начнут подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, переговоры об этом ведутся также с Польшей и Бельгией. "И мы обсуждаем с нашими шведскими друзьями, как начать обучение на самолетах Saab Gripen", - добавил Резников. По его словам, всего Украине нужно около 120 истребителей, большинство из которых должны составлять F-16, но "Eurofighter и Gripen также помогут".

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) 23 мая исключил возможность широкого участия Германии в "коалиции истребителей" для Украины. "У нас попросту нет самолетов F-16 и мы не особенно могли бы помочь в обучении пилотов", - объяснил он тогда.

++06.10++

За истекшие сутки российские войска совершили 10 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 48 взрывов и не сообщила о пострадавших, указав лишь, что в Эсманской общине поврежден склад агропредприятия.

Власти: Уничтожены более 20 атаковавших Киев БПЛА

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В воздушном пространстве Киева уничтожено более 20 запущенных Россией беспилотников, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко. В то же время при пожаре в многоквартирном доме, пострадавшем от падения обломков, погиб один человек, еще трое травмированы, добавил Попко. По словам мэра Виталия Кличко, из этого здания были эвакуированы 20 человек.

++05.10++

Россия в последние дни направляет на Киев большую часть ракет и дронов, выпускаемых по Украине, констатирует американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке. По данным украинского Генштаба, 28-29 мая система ПВО перехватила 11 ракет для комплексов "Искандер", 40 крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов Shahed, выпущенных армией РФ по Киеву и Киевской области.

Ранее в ISW предположили, что Россия начала новую массированную воздушную кампанию против Украины, пытаясь подорвать ее способность к контрнаступлению. Однако такая концентрация усилий на Киеве, вероятно, еще больше ограничивает возможность ВС РФ в действительности сорвать контрнаступление ВСУ с помощью ударов с воздуха, отмечают аналитики института.

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В Святошинском районе Киева обломки упали на территорию одного из предприятий, передала городская администрация. На месте происшествия работают все экстренные службы. Власти уточняют данные о разрушениях и пострадавших.

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Власти Киева зафиксировали падение обломков в Подольском и Днепровском районах. Городская военная администрация привела подробности аналогичной ситуации в Голосеевском районе - там в многоэтажном жилом доме выбиты окна и двери в нескольких квартирах. По словам мэра, в здании вспыхнул пожар, из дома эвакуируют жильцов, обнаружена потерпевшая.

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В Дарницком, Печерском и Голосеевском районах Киева зафиксировано падение обломков, передала городская военная администрация вскоре после сообщения областных властей о появлении в области беспилотников. В Дарницком районе инцидент привел к пожару в частном доме, в Печерском - возгоранию трех автомобилей, а в Голосеевском пострадал один человек, уточнил мэр столицы Виталий Кличко.

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Делегация из Китая в Киеве (17 мая 2023 года) Фото: Ukrainian Foreign Ministry Press Office/AP/dpa/picture alliance/dpa/

Министерство иностранных дел Китая отрицает, что спецпредставитель этой страны Ли Хуэй в рамках европейского турне призывал к признанию оккупированных территорий российскими. "Ни одна страна не утверждала", что китайский посланник "сделал заявления, о которых сообщала The Wall Street Journal", заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Американская газета написала о позиции китайского дипломата 26 мая. На следующий день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения о предложениях посланника Китая.

В Киевской области работает система ПВО

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В Киевской области зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов, запущенных российской стороной, сообщила региональная военная администрация. В регионе работает система противовоздушной обороны.

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В ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего были приняты решения о сроках движения украинских войск, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Несколькими днями ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью британской медиакомпании BBC, что страна готова к началу давно ожидаемого контрнаступления, однако отказался называть конкретные даты.

Дания направит в фонд поддержки Украины 2,4 миллиарда евро за 2 года

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Дания увеличивает финансирование созданного в марте фонда поддержки Украины, сообщило министерство обороны королевства. В нынешнем году в фонд должны быть добавлены 7,5 млрд датских крон (около 1 млрд евро),в 2024-м - еще 10,4 млрд крон (около 1,4 млрд евро). "Война в Украине находится на критическом этапе, на поле боя сложилась серьезная ситуация, поэтому Украина нуждается во всей возможной поддержке", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Копенгаген за это решение. Теперь общая сумма оборонной помощи от Дании составит более 4,7 млрд долларов США (4,3 млрд евро), пояснил украинский лидер.

Хроника событий 29 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 мая 00.00 - 13.59 >>>

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