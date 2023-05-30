В Москве и Подмосковье сообщили об атаках БПЛА

В Москве эвакуировали жителей нескольких подъездов из двух домов, в которые попали беспилотники, сообщил столичный мэр Собянин. Губернатор Подмосковья Воробьев пишет о работе ПВО, сбивающей дроны.

Несколько зданий в Москве получили "незначительные повреждения" в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил утром во вторник, 30 мая, мэр столицы Сергей Собянин. "Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", - написал он в Telegram-канале.

По словам Собянина, в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.

Ранее об атаке дронов в Москве и Подмосковье сообщили российские Telegram-каналы и СМИ.

Атака БПЛА на Москву: есть попадания в жилые дома

По данным ТАСС и РИА "Новости", которые ссылаются на собеседников в экстренных службах РФ, беспилотники попали в два жилых дома: один - на Профсоюзной улице в Москве, другой - в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. На Профсоюзной беспилотник врезался в верхние этажи дома, разрушены фасад и остекление здания, эвакуируют жителей трех подъездов, пишет РИА "Новости". На улице Атласова в результате попадания беспилотника также разрушены фасад дома и остекления верхних этажей. Сотрудники силовых структур рассказали ТАСС и о возможных взрывах на Ленинском проспекте.

Telegram-канал 112 передает, что как минимум три дома были атакованы БПЛА в Москве. Несколько беспилотников были замечены в подмосковных Одинцово и Красногорске, они были сбиты на подлете к столице. По информации Telegram-канала Baza, в Московской области за утро сбили более 10 БПЛА, большинство из них - в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о работе систем противовоздушной обороны, сбивших несколько беспилотников. "Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников", - написал в Telegram-канале Воробьев, призвав жителей сохранять спокойствие.

В Минобороны РФ прокомментировали атаку беспилотников на Москву и Московскую область

По данным ведомства, при атаке на Москву было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

"Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье", - говорится в сообщении Минобороны в Telegram .

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