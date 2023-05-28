Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 мая.

На 460-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 29 мая (время московское).

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Российская армия нанесла ракетный удар - предварительно, ракетой "Искандер" - по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов . "Ранения получили три пожилых женщины: 73, 85 и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, ребенок 14 лет и 10-летний ребенок. В поселке повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод", - написал он в Telegram-канале. Под обстрел войск РФ, по словам Синегубова, также попало село Глушковка Купянского района, где осколочные ранения получила 60-летняя женщина. Все пострадавшие госпитализированы.

ПВО сбили все выпущенные днем по Киеву российские ракеты

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Во время дневной воздушной атаки на столицу Украины все цели были уничтожены силами ПВО, заявил глава Киевской военной городской администрации (КГВА) Сергей Попко. "Всего через шесть часов после ночной атаки страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно, враг применил вооружение баллистического типа. Это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца. Таким образом враг изменил тактику - после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах", - цитирует Попко пресс-служба КГВА .

По его данным, попаданий по объектам в Киеве не допущено. "Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском районе три случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется", - добавил Попко.

Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на официальном правовом интернет-портале . 16 мая его приняли депутаты Госдумы, 24 мая - утвердили в Совете Федерации.

ДОВСЕ устанавливает ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для стран-участниц. Договор был подписан странами НАТО и государствами Организации Варшавского договора, включая СССР, он вступил в силу в ноябре 1992 года. Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

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В Киеве отбой воздушной тревоги, которая длилась более часа, сообщает городская военная администрация.

Ранее столичные власти сообщили, что к 11.45 по местному времени поступили сообщения об обнаружении шести обломков ракет. В Оболонском районе обломки упали около автозаправки, на дорогу и на зеленую зону, в Деснянском районе - на территорию одного из парков, в Днепровском - на разные участки дороги. В Подольском районе из-за падения обломков ракеты начался пожар на крыше двухэтажного здания, он локализован. По данным мэра Киева Виталия Кличко, медики госпитализировали в этом районе одного раненого.

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Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков . По его словам, в городе Шебекино были атакованы два промышленных предприятия, в одном из них загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Пострадали четверо мужчин, их госпитализировали с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, у других состояние средней степени тяжести.

В результате обстрела села Новая Таволжанка никто не пострадал, но повреждена линия электропередачи, написал Гладков. Из-за этого без света остаются сама Новая Таволжанка, а также поселок Шамино и село Архангельское. В селе Козинка Грайворонского округа снаряд попал в здание гостиницы и мойки, после чего начался пожар.

Киев подвергся новому обстрелу россиян

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В Оболонском районе Киева горят обломки ракеты, упавшие на проезжую часть, их тушат спасатели, сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, опубликовав фото горящего обломка.

Киевская городская военная администрация также сообщает о падении обломков в Подольском районе столицы. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Telegram-каналы пишут о взрывах в столице. Местные власти сообщили о работе ПВО. "Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!", - написал мэр Киева Виталий Кличко.

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Россия 24 мая провела учения по обеспечению безопасности вокруг Крымского моста. В ходе учений была создана дымовая завеса, частично скрывающая мост, сообщает в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Дымовая завеса была поставлена с помощью дымогенераторов ТДА-3, считают в ведомстве.

Как отмечает разведка, российская военная доктрина придает большое значение использованию дыма в качестве маскировки. "Однако на практике российская маскировка оказалась неэффективной в войне в Украине, вероятно, из-за отсутствия централизованного планирования на высшем уровне и слабой боевой дисциплины на низшем уровне", - сообщает британская разведка.

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Глава полиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал снимки после ночной массированной атаки россиян, применявших для ударов в том числе крылатые ракеты. "Благодаря Силам противовоздушной обороны практически все вражеские цели были уничтожены. В результате атаки есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Погибших и пострадавших нет", - написал он.

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По состоянию на утро 29 мая на боевом дежурстве в Черном море находится один российский ракетоноситель, сообщается в Facebook Оперативного командования (ОК) ВСУ "Юг" . В публикации указывается, что есть угроза ударов по территории Украины восемью ракетами "Калибр". По данным ОК, всего в Черном море насчитывается шесть российских кораблей, в Азовском - один. Уровень угрозы оценивается как достаточно высокий.

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В Одессе во время ночной атаки дронами-камикадзе на объекте портовой инфраструктуры вспыхнул пожар, написал в Telegram-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук . Огонь оперативно ликвидирован, информация о масштабе разрушений уточняется.

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Авиация Вооруженных сил Украины за сутки нанесла 15 ударов по позициям российских оккупационных войск, поразив несколько районов сосредоточения личного состава и военной техники, и шесть ударов по российским зенитно-ракетным комплексам. Об этом сообщается в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ . В то же время отмечается, что россияне нанесли по территории Украины 97 авиационных ударов. В частности, для ударов были использованы 59 иранских ударных беспилотников Shahed, 58 дронов уничтожены украинскими военными. Россия за сутки 39 раз обстреляла из реактивных систем залпового огня позиции ВСУ и ряд населенных пунктов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Россияне нанесли комбинированный ночной удар по Киеву

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Ночью Киев подвергся комбинированной атаке беспилотных летательных аппаратов и ракет, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По предварительной информации, речь идет о дронах-камикадзе Shahed, уточнил он. В то же время российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, находящиеся в районе Каспийского моря, совершили пуски крылатых ракет, предположительно, Х-101, добавил Попко. Силы украинской ПВО выявили и уничтожили более 40 воздушных целей, отметил глава городской военной администрации.

В результате атаки никто не ранен и не погиб, а инфраструктурные объекты и многоквартирные жилые дома не получили повреждений, подчеркнул мэр украинской столицы Виталий Кличко. Однако в Подольском районе в результате падения обломков повреждена крыша частного дома, указал он, не уточнив, фрагменты какого объекта имелись в виду.

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Система ПВО задействована во Львовской области. Об этом сообщил председатель региональной военной администрации Максим Козицкий.

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Вблизи Киева была сбита ракета, передал мэр столицы Виталий Кличко, не приводя подробности. Градоначальник призвал жителей находиться в укрытиях.

В ряде областей Украины работают системы ПВО

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Власти нескольких регионов Украины сообщили о работе систем противовоздушной обороны. Председатель администрации Винницкой области Сергей Борзов призвал жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. С аналогичным призывом выступили власти Одессы и Киева.

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За прошедшие сутки российские войска совершили 14 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 49 взрывов. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Пентагон: Украинские военные в ФРГ начали тренировки на танках Abrams

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Танки M1 Abrams на полигоне Графенвёр в Германии (фото из архива) Фото: Spc. Adrian Greenwood/DVIDS/dpa/picture alliance

Украинские военнослужащие приступили к обучению работе с танками M1 Abrams на полигоне Графенвёр в Германии, сообщил представитель министерства обороны США. По его сведениям, курс начался 26 мая. Обучение проходят около 200 украинских военных. В середине мая на полигон на востоке земли Бавария был доставлен 31 танк.

Хроника событий 28 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 мая 00.00 - 13.59 >>>

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