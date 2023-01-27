Танки Leopard и Abrams для Украины (инфографика)
33 мин. назад
Германия готовится передать Украине танки Leopard 2 A6. США аноносировали поставку танков M1A2 Abrams. Технические характеристики боевых машин - в инфографике DW.
Основной боевой танк бундесвера Leopard 2 (Rheinmetall AG)
Основной боевой танк США M1A2 Abrams (General Dynamics)
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