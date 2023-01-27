  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Немецкий танк типа Leopard 2 A6
Немецкий танк типа Leopard 2 A6Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Танки Leopard и Abrams для Украины (инфографика)

33 мин. назад

Германия готовится передать Украине танки Leopard 2 A6. США аноносировали поставку танков M1A2 Abrams. Технические характеристики боевых машин - в инфографике DW.

https://p.dw.com/p/4Mlrd

Основной боевой танк бундесвера Leopard 2 (Rheinmetall AG)

Основной боевой танк США M1A2 Abrams (General Dynamics)

Читайте также:

>> Немецкий танк типа Leopard: последние публикации

>> Война России против Украины: последние публикации

>> Война в Украине - день за днем: хроника событий

Смотрите также:

Новая политика ФРГ в отношении РФ

Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинский военный рядом с танком

Польша передаст Украине 60 танков PT-91 Twardy

Конфликты49 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Немецкий боевой танк с логотипом бундесвера стоит на прицепе товарного поезда. Но поезд не едет в Украину, а в Литву - в рамках миссии НАТО

Фактчекинг: Нет, на этих видео не танки Leopard-2 Украине

Фактчекинг: Нет, на этих видео не танки Leopard-2 Украине

Политика17 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Танковый кулак Украины, и лучшие фейки о Германии. DW Шоу

Танковый кулак Украины, и лучшие фейки о Германии. DW Шоу

Политика18 ч. назад59:52 мин.
Мария К. в Берлине

Убежище под ключ: на что готовы россияне ради жизни в ФРГ

Убежище под ключ: на что готовы россияне ради жизни в ФРГ

Миграция20 ч. назад
Немецкая школа

Украинские родители в шоке от немецких школ. А дети?

Украинские родители в шоке от немецких школ. А дети?

Культура23 ч. назад
окно с решеткой в тюрьме и тени на стене от колючей проволоки

Политузники Беларуси: возможны ли переговоры ЕС с Лукашенко?

Политузники Беларуси: возможны ли переговоры ЕС с Лукашенко?

Правосудие и закон16 ч. назад
Главный редактор "Медузы" Галина Тимченко

"Медуза" признана "нежелательной": чем грозит этот статус

"Медуза" признана "нежелательной": чем грозит этот статус

Политика16 ч. назад
На главную страницу