ЕС обещает привлечь российское руководство к ответственности

На 459-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 28 мая (время московское).

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Европейский Союз после последних российских атак на Днепр и Киев пообещал привлечь к ответственности руководство РФ за террор в отношении гражданского населения. "Варварские нападения России продолжаются, убивая и терроризируя гражданское население: нападение на больницу в Днепре, теперь Киев на рассвете Дня Киева. Российское руководство и виновные будут привлечены к ответственности", - написала официальная представительница внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали в Twitter, отметив, что Евросоюз по-прежнему готов помочь Украине защитить себя.

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В результате ночной атаки беспилотников в Житомире повреждены по крайней мере 26 домов, их адреса приводит Житомирский городской совет на своей странице в Facebook . "Преимущественно это места общего пользования многоквартирных домов. В лестничных пролетах повылетало стекло", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным горсовета, повреждения получили некоторые учреждения образования и здравоохранения.

Подоляк: Любой компромисс с Россией - это путь к эскалации

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Украинская "формула мира" должна стать основой прекращения войны, а любые попытки диалога или компромисса с Россией приведут к дальнейшей эскалации, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию La Repubblica. "Любой компромисс с Российской Федерацией - это прямой путь к следующим этапам войны, эскалации, существенному усилению роли глобального терроризма. Главный пункт мирного плана - вывод российских войск из Украины. Разговор с россиянами начнется только после этого", - подчеркнул Подоляк, которого цитирует пресс-служба офиса президента . По его словам, других "реальных планов", кроме украинской "формулы мира", нет, а предложений, которые предоставляют с учетом поддержки РФ, Киев принимать не будет.

Советник главы офиса президента сообщил, что закрепить план Киева позволит "саммит мира", запланированный на июль 2023 года. Над его подготовкой, по словам Подоляка, работают представители Украины, стран G7 и Северной Европы. Круг участников мероприятия постоянно расширяется, добавил он. Представителей РФ там не ждут. Подоляк также отметил, что Украина может закончить войну с Россией в 2023 году, однако для этого необходимо больше оружия, в том числе снаряды, ракеты большой дальности и современные истребители.

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Для отражения ночной атаки РФ дронами-камикадзе на Киев Украина применяла авиацию, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев24. По его словам, украинские летчики находятся на всех оперативных аэродромах страны. "В одном месте работает ПВО, в другом - мобильные группы. В тех районах, где меньше средств ПВО, могут работать истребители. Они могут оперативно взлетать, быстро реагировать и уничтожать БПЛА", - пояснил Игнат.

Спикер отметил, что советские истребители МиГ-29 и Су-27 пока не могут гарантировать 100-процентную защиту, однако летчики делают все возможное. "Авиация, которую мы привлекаем к сбитию, в частности, БПЛА, не так эффективна, как нам этого бы хотелось. Если бы у нас был F-16, безусловно этот самолет со своим мощным радаром и вооружением, мог бы 100-процентно реализовывать свои задачи в небе", - сказал он.

ОК "Юг": В Черном и Азовском морях нет ракетоносителей РФ

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В Черном море на боевом дежурстве находятся семь российских кораблей, еще один - в Азовском, ракетоносителей среди них нет, сообщил в Telegram-канале спикер оперативного командования (ОК) "Юг" Владислав Назаров. Несмотря на то, что все ракетоносители заведены в пункты базирования, Назаров предупредил о высоком уровне ракетной угрозы. "Для вывода ракетоносителей на дежурство достаточно нескольких часов, а после дроновой атаки враг часто применял ракетные удары как средство усиления давления и психологического напряжения населения", - написал он.

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Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, мирные жители не пострадали, однако осколки снарядов повредили фасады, окна, заборы и хозпостройки в четырех домовладениях. Кроме того, повреждение получил газопровод и линия электропередачи. Гладков добавил, что село также атаковал дрон. Беспилотник врезался в автомобиль, никто не пострадал.

Ранее губернатор рассказал, что за 27 мая ВСУ обстреляли Белгородскую область 241 раз. Больше всего пострадали Грайворонский и Шебекинский городской округа, на которые пришлось 115 и 103 удара соответственно. При обстрелах один человек погиб и еще трое получили ранения, в том числе двое подростков.

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В Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны войск РФ погиб житель Константиновки, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Павел Кириленко. Еще три человека были ранены: двое - в Курахово, один - в Червоном. В регионе также повреждены электросеть, газопровод и несколько зданий, среди которых есть и жилые дома. По данным Донецкой ОВА, с начала российского вторжения в области погибли 1534 человек и еще 3599 пострадали.

Зеленский поблагодарил ПВО и спасателей после атаки дронов

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил силы противовоздушной обороны страны за их работу во время самой массированной атаки дронами на Киев с начала российского вторжения. "Вы слышите сигнал воздушной тревоги иначе, чем большинство. Вы устремляете взгляд вверх, чтобы уничтожать вражеские ракеты, самолеты, вертолеты, беспилотники. Каждое сбитие вражеских дронов и ракет - это спасенные жизни людей", - написал Зеленский в Telegram-канале . Он также обратился к спасателям, которые вовлечены в ликвидацию последствий вражеских ударов. "Вы выкладываетесь на полную ради спасения других. Вы - наши герои!" - подчеркнул глава государства. Зеленский также опубликовал фото, на которых видна работа украинских спасателей и бойцов сил противовоздушной обороны.

Хроника событий 28 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 мая 14.00 - 23.59 >>>

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