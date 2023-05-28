  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Гете-Институт в Москве (фото из архива)
Гете-Институт в Москве (фото из архива)Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Берлин ответит на ограничение германского присутствия в РФ

Илья Коваль
37 мин. назад

Посольство ФРГ раскритиковало ограничение германского присутствия в России, из-за которого из РФ вынуждены уехать сотрудники Гете-Иснтитута. Берлин анонсировал ответные меры.

https://p.dw.com/p/4Rv1G

Посольство Германии в Москве назвало эскалацией решение российских властей ограничить численность сотрудников германских представительств в РФ. "ФРГ предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике", - говорится в сообщении посольства, распространенном в воскресенье, 28 мая.

В диппредставительстве подчеркнули, что нынешние ограничения со стороны Москвы не связаны с предпринятой ранее взаимной высылкой дипломатов. "Оба процесса завершены. Правительство ФРГ решительно опровергает наличие какой-либо взаимосвязи или взаимозависимости с введенными российской стороной в одностороннем порядке ограничениями". В посольстве Германии отметили, что постараются "сохранить дипломатическое и консульское присутствие в России при помощи оставшегося персонала".

Многие немецкие сотрудники Гете-Института уедут, россияне потеряют работу

27 мая стало известно, что Россия ввела предел численности сотрудников немецких учреждений до 350 человек. Из-за этого сотням немецких госслужащих и сотрудникам немецких организаций придется покинуть Россию. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, речь идет о "трехзначном числе от малой до средней величины", то есть примерно от 100 до 500. В первую очередь уехать из России придется преподавателям Немецкой школы в Москве и "значительному числу" сотрудников Гете-Института.

"Когда российские власти принимали решение, они понимали, что это затронет значительное число российских граждан на местах, работающих в немецких зарубежных представительствах, а таже культурных и школьных учреждениях, и тем самым они потеряют рабочие места", - добавили в правительстве Германии.

Смотрите также:

Разорвет ли Германия дипотношения с РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Убежище в Германии для уклонистов из России: кому дают, а кого высылают? (29.04.2023)

Убежище в Германии для уклонистов из России: кому дают, а кого высылают? (29.04.2023)

В Германии резко выросло число запросов на убежище от россиян. Но пока власти страны все больше отказывают или высылают заявителей в другие страны - по дублинскому регламенту.
Политика29 апреля 2023 г.04:09 мин.
external

Как и кому выдают гуманитарную визу в Германию (14.04.2023)

Как и кому выдают гуманитарную визу в Германию (14.04.2023)

Такие визы для оппозиционных россиян Германия стала выдавать в мае прошлого года. За это время их получили около 1 500 человек. Но уклонистам на них рассчитывать не стоит.
Миграция14 апреля 2023 г.04:21 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Избирательный бюллететень во втором туре выборов президента Турции, 28 мая 2023 года

Эрдоган фактически победил на выборах в Турции

Политика7 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Валерий Зорькин и Владимир Путин рассматривают карту

Урок для Путина: Украина на старинных европейских картах

Урок для Путина: Украина на старинных европейских картах

Политика15 ч. назад
Бюллетень для голосования в Турции с фотографиями Реджепа Тайипа Эрдогана и Кемаля Кылычдароглу

Выборы в Турции. Победит ли Эрдоган во втором туре?

Выборы в Турции. Победит ли Эрдоган во втором туре?

Политика9 ч. назад
USA Washington | Henry Kissinger

Киссинджеру - 100 лет. Политический гений или преступник?

Киссинджеру - 100 лет. Политический гений или преступник?

Политика27 мая 2023 г.
Покупательница в отделе овощей и фруктов немецкого супермаркета

Экономика ФРГ все-таки в рецессии. Виновата дорогая энергия?

Экономика ФРГ все-таки в рецессии. Виновата дорогая энергия?

Экономика и бизнес27 мая 2023 г.
"Зубы дракона" на границе России и Украины. Теперь такие же появились и на белорусской-украинской границе

Зачем в Беларуси на границе с Украиной ставят "зубы дракона"

Зачем в Беларуси на границе с Украиной ставят "зубы дракона"

Конфликты27 мая 2023 г.
Евгений Пригожин объявляет о выходе ЧВК "Вагнер" из Бахмута, фото 25 мая 2023 года

"Путин его терпит". Эксперты о войне Пригожина на публике

"Путин его терпит". Эксперты о войне Пригожина на публике

Конфликты27 мая 2023 г.
На главную страницу