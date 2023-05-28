Берлин ответит на ограничение германского присутствия в РФ

Посольство Германии в Москве назвало эскалацией решение российских властей ограничить численность сотрудников германских представительств в РФ. "ФРГ предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике", - говорится в сообщении посольства, распространенном в воскресенье, 28 мая.

В диппредставительстве подчеркнули, что нынешние ограничения со стороны Москвы не связаны с предпринятой ранее взаимной высылкой дипломатов. "Оба процесса завершены. Правительство ФРГ решительно опровергает наличие какой-либо взаимосвязи или взаимозависимости с введенными российской стороной в одностороннем порядке ограничениями". В посольстве Германии отметили, что постараются "сохранить дипломатическое и консульское присутствие в России при помощи оставшегося персонала".

Многие немецкие сотрудники Гете-Института уедут, россияне потеряют работу

27 мая стало известно, что Россия ввела предел численности сотрудников немецких учреждений до 350 человек. Из-за этого сотням немецких госслужащих и сотрудникам немецких организаций придется покинуть Россию. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, речь идет о "трехзначном числе от малой до средней величины", то есть примерно от 100 до 500. В первую очередь уехать из России придется преподавателям Немецкой школы в Москве и "значительному числу" сотрудников Гете-Института.

"Когда российские власти принимали решение, они понимали, что это затронет значительное число российских граждан на местах, работающих в немецких зарубежных представительствах, а таже культурных и школьных учреждениях, и тем самым они потеряют рабочие места", - добавили в правительстве Германии.

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