Кулеба опроверг сообщения о предложениях посланника Китая

На 458-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий cубботы, 27 мая (время московское).

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что китайский посол Ли Хуэй в рамках европейского турне не призывал к признанию оккупированных территорий российскими. Накануне о позиции китайского дипломата сообщила газета The Wall Street Journal. По словам Кулебы, никто из его европейских коллег не подтвердил эту информацию

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Один человек погиб при обстреле Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице", - написал он в Telegram-канале. Ранения получили двое подростков - девочка 15 лет и мальчик 17 лет, их госпитализировали. Еще одному пострадавшему помощь была оказана на месте. По словам Гладкова, это "самый тяжелый день" в Шебекинском округе. Снаряды попали на территорию двух крупных предприятий, в результате чего произошло возгорание, сообщил он. Кроме того, обстрел повредил линии электропередачи в Шебекино.

Брянский губернатор: Никаких попыток проникновения ДРГ не было

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг опубликованные в ряде Telegram-каналов сообщения о попытке проникновения на территорию региона украинской диверсионно-разведывательной группы. "Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было", - написал он в Telegram-канале . По словам Богомоза, в течение дня имели место только случаи обстрелов населенных пунктов Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района, пострадавших среди жителей нет. Ответным огнем пограничные войска и вооруженные силы РФ подавили огневые точки, добавил губернатор.

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В Ростовской области силовики разыскивают группу из 39 военнослужащих, сбежавших с территории самопровозглашенной "Луганской народной республики" после убийства своего командира, сообщили Telegram-канал Baza и портал 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. "Силовики Ростовской области получили ориентировку о сбежавших из города Лисичанска ("ЛНР") дезертирах отряда "Шторм Z", - говорится в публикации 161.ru. - Согласно документам, переданным в Ростовскую область из "ЛДНР", дезертировавшие военнослужащие - бывшие заключенные". По данным изданий, побег произошел 24 мая, во время него был убит военный "министерства госбезопасности ЛНР", который пытался остановить дезертиров. Информацию о произошедшем подтвердил "Новой газете Европа" источник в силовых органах "ЛДНР". Как отмечает издание, в день предполагаемого убийства, указанный в ориентировке, в сети появилось видео с застреленным человеком в военной форме без опознавательных знаков. Из содержания ролика следует, что командир роты застрелил командира батальона. Подлинность видео не подтверждена.

++16.40++

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые Великобритания передала Украине, говорится в ежедневной сводке министерства обороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены 19 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM и 12 украинских беспилотников. Накануне Минобороны также сообщало о перехвате двух ракет Storm Shadow наряду с оперативно тактической ракетой "Гром-2", десятью снарядами РСЗО HIMARS и 20 беспилотниками.

Власти Белгородской и Курской областей сообщают об обстрелах

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Город Шебекино Белгородской области днем попал под "многочисленный артиллерийский обстрел", написал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, но есть повреждения нескольких строений и линии электропередачи. Утром Гладков также сообщал об обстреле Шебекино со стороны Украины. Пострадавших нет, "но одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса", ее госпитализировали. Кроме того, из-за обстрела был поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, испорчено дорожное покрытие на парковке, в нескольких местах был поврежден пешеходный мост.

Позднее губернатор написал, что в селе Поповка Краснояружского района был сбит беспилотник. В результате этого инцидента пострадавших и разрушений нет.

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В Курской области из-за "минометного обстрела со стороны Украины" погиб строитель, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, погибший выполнял работы "на защитной линии укреплений государственной границы" недалеко от села Плехово Суджанского района. "Других пострадавших и разрушений нет", - добавил губернатор.

++15.00++

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" Минобороны РФ в Брянской области, сообщают Telegram-каналы 112 и Shot . По информации 112, инцидент произошел на дороге Бровничи - Сушаны. В результате атаки погибли двое военнослужащих.

Между тем Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник пишет, что в село Сушаны пыталась прорваться украинская диверсионно-разведывательная группа. Сообщается также о попытке прорыва около села Бровничи, где сейчас идут бои. В районе, по словам источника, объявлен план "Эдельвейс", который предполагает общий сбор сотрудников правоохранительных органов. Мирные жители укрываются в подвалах, а на улицах слышны выстрелы.

Официальные представители Минобороны РФ, власти и правоохранительные органы Брянской области ситуацию пока не комментировали.

Беспилотники атакуют нефтепроводы в РФ

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В Тверской области вблизи деревни Ерохино Андреапольского округа упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщила пресс-служба правительства региона. В результате инцидента никто не пострадал. "В настоящее время на месте работают оперативные службы. Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени", - говорится в сообщении.

До этого ряд Telegram-каналов сообщили об атаке дронов на нефтеперерабатывающую станцию, расположенную недалеко от деревни Ерохино. В атаке, как пишут Baza, Mash и Shot, были задействованы два беспилотника. "Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошел взрыв - в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса - он упал на землю и взорвался. Пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет", - пишет Baza. Станция в Ерохино обслуживает нефтепровод "Дружба".

Утром 27 мая два беспилотника атаковали нефтепровод возле деревни Литвиново Невельского района Псковской области, сообщал в Telegram губернатор региона Михаил Ведерников. В результате атаки было повреждено административное задание нефтепровода, пострадавших нет. Как указывала Baza, дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти".

Хроника событий 27 мая 00.00-13.59 >>>

Хроника событий 26 мая 14.00 - 23.59 >>>

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