УНИАН: Главком ВСУ намекнул на начало контрнаступления

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 мая.

На 458-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 27 мая (время московское).

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В Днепре завершились поисково-спасательные работы и разбор завалов больницы, в которую 26 мая попала российская ракета, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В результате ракетного удара два человека погибли и 32 были ранены. Судьба еще трех человек до сих пор неизвестна, спасатели обнаружили там фрагменты тел, на месте работают криминалисты, написал в Telegram-канале лава Днепропетровской областной военной администрации ВА Сергей Лысак. Сегодня в городе - день траура по погибшим.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал в Telegram-канале видеоролик "Пришло время возвращать свое", который довольно быстро распространили многие СМИ и социальные сети. На видео украинские воины готовятся к битве, произнося боевую молитву. В конце ролика содержится призыв к согражданам вступать в ВСУ. Агентство УНИАН расценило эту публикацию как намек на начало контрнаступления.

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На освобожденных от российской оккупации территориях Херсонской области правоохранительные органы расследуют около 2000 уголовных производств, связанных с коллаборационистской деятельностью, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Михалик. По его словам, в настоящее время сообщено о подозрении 313 гражданам, в суд для рассмотрения по существу направлены 152 уголовных производства в отношении 162 человек. Кроме того, примерно 80 гражданам суды вынесли приговоры. Среди осужденных за коллаборационизм есть представители разных профессий и должностей - "от депутатов до простых рабочих", сказал Михалик.

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За прошедшие сутки Россия нанесла по территории Украины 20 ракетных ударов, следует из утренней сводки Генштаба ВСУ. Как говорится в документе, для атак на цели в Киевской и Днепропетровской областях были использованы крылатые ракеты класса „воздух-земля“ Х-101/Х-555, которые, однако, были сбиты силами обороны Украины.

"По Днепру противник нанес ракетный удар дважды. Сначала использовал 7 ракет С-300/С-400. Во второй раз - ударил по медицинскому учреждению, использовав "Искандер". Также две российские управляемые ракеты попали по городу Авдеевка", - сообщается в сводке .

Кроме того, российская сторона нанесла 68 авиаударов, в частности, при помощи иранских дронов типа Shahed, по городам Мерефа и Изюм Харьковской области. Также Россия применила управляемые авиабомбы для ударов по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк, пишет Генштаб ВСУ.

Вместе с тем за сутки ВС РФ произвели 89 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов Украины из ракетных систем залпового огня, говорится далее в сводке. По данным Генштаба ВСУ, в результате этих атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, "повреждение получило медучреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома".

Основные усилия России сосредоточены сейчас на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, указывают в Генштабе ВСУ. На этих участках фронта, по данным украинской стороны, за сутки произошло 25 боевых столкновений.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, отмечается в сводке. По данным Генштаба ВСУ, при этом было уничтожено 5 российских разведывательных дронов. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны "и еще 2 важные цели противника".

Украина и Россия обвинили друг друга в подготовке провокаций на Запорожской АЭС

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В пятницу вечером украинская разведка заявила, что российские войска намерены нанести удар по территории Запорожской АЭС. По данным ГУР Украины, россияне планируют "сымитировать аварию" на электростанции и "объявить об аварийной утечке радиоактивных веществ", чтобы спровоцировать международное сообщество провести расследование, требующее прекращения огня.

Спустя полтора часа заявление ГУР прокомментировал представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов. Он обвинил в подготовке провокации Украину, заявив, что "если Киев сейчас привлекает внимание к этой теме, то это значит, что он действительно что-то подготовил".

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Успешные ограниченные контратаки СБУ на флангах Бахмута и продолжение локальных операций в этом районе могут осложнить российскую операцию по смене "вагнеровцев" в Бахмуте, полагают в Институте изучения войны (ISW). Военные аналитики указывают в своем ежедневном отчете , что не наблюдали подтверждений того, что регулярные российские войска занимают позиции "вагнеровцев" в самом Бахмуте или что наемники покидают город, о чем заявлял основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и сообщения о продолжающейся операции по оказанию помощи на месте, вероятно, еще больше дают украинским силам в этом районе инициативу начать новую фазу операций вокруг города, если они того пожелают", - отмечается в отчете ISW.

Глава СБУ косвенно подтвердил причастность к подрыву Крымского моста

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк подтвердил, что возглавляемая им спецслужба совершала "определенные мероприятия" для подрыва Крымского моста осенью 2022 года. "В соответствии с нормами нашего действующего и международного законодательства, с обычаями и традициями ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы были обязаны перерезать врагу, определенные мероприятия осуществлялись", - ответил он в интервью журналисту Дмитрию Комарову на вопрос о причастности СБУ ко взрыву.

Малюк также рассказал, что атаку морских дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте в октябре 2022 года СБУ осуществляла бок о бок с военно-морскими силами и "неравнодушными гражданскими" лицами.

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Президент США Джо Байден "крайне негативно" отреагировал на сообщения о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Об этом сам глава Белого дома заявил журналистам, передает Reuters.

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После атаки дрона в поселке Майский Белгородской области прогремел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на информированный источник. Telegram-канал "Белгородский осведомитель" отмечает, что по предварительной информации, в результате атаки беспилотника повреждено административное здание. По сведениям Baza , речь идет о здании МВД, а точнее - отдела по вопросам миграции.

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Канада выделила новый пакет военной помощи Украине. Как сообщила министр обороны Канады Анита Ананд , в него вошли, в частности, 43 противовоздушные ракеты AIM-9. По словам Ананд, доставка стрелкового оружия и боеприпасов, о предоставлении которых было объявлено в апреле, идет по плану. Так, пулеметы, автоматы, комплекты для чистки и магазины уже доставлены в Украину, а 1 миллион патронов калибра 5,56 мм и 4800 автоматов планируется доставить в ближайшие недели.

Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus

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Украина отправила Германии запрос на поставку крылатых ракет Taurus. Дальность этих высокоточных управляемых ракет - до 500 км. Получение официального запроса подтвердили в Минобороны ФРГ. На какое количество ракет этого типа рассчитывает Киев, в ведомстве не уточнили.

Ранее передать немецкие крылатые ракеты Киеву призвал эксперт по обороне ХДС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). Это позволило бы ВСУ "наносить удары по военной инфраструктуре россиян далеко за линией фронта", отметил эксперт.

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Взрывы в оккупированном Мариуполе подтвердил назначенный Россией "мэр" Олег Моргун. Он заявил, что ракетный удар был нанесен ВСУ, по его утверждениям, жертв и разрушений нет. По версии источника РИА "Новости", удар был нанесен в районе завода "Азовсталь", по которому якобы были выпущены две ракеты Storm Shadow.

Украинский Мариупольский городской совет заявил о попадании по территории "Азовстали", опубликовав кадры, на которых видно, как над территорией комбината поднимается столб дыма.

Хроника событий 26 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 мая 00.00 - 13.59 >>>

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