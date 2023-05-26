Минобороны: Для освобождения Украины необходимы 48 F-16

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 мая.

На 457-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 26 мая (время московское).

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Украине для освобождения своей территории от российских войск необходимы 4 эскадрильи (48 самолетов) американских истребителей F-16, заявило министерство обороны Украины, опубликовавшее соответствующий твит.

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Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что из-под завалов разрушенной ветеринарной клиники, стоящей рядом с медучреждением, по которому пришелся российский удар, достали тело погибшего мужчины. Таким образом число жертв удара увеличилось до двух человек. До этого Лысак написал, что погиб 69-летний мужчина, который "просто проходил мимо" в момент удара российской ракеты. Ранения, по последним данным, получили 23 человека - из них трое ранены "тяжело".

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