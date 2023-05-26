  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Истребитель F-16
Истребитель F-16Фото: U.S. National Guard/ZUMA/picture alliance
ПолитикаРоссия

Минобороны: Для освобождения Украины необходимы 48 F-16

Дмитрий Вачедин
21 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 мая.

https://p.dw.com/p/4Rqh8

На 457-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 26 мая (время московское).

++14.20++

Украине для освобождения своей территории от российских войск необходимы 4 эскадрильи (48 самолетов) американских истребителей F-16, заявило министерство обороны Украины, опубликовавшее соответствующий твит.

++14.00++

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что из-под завалов разрушенной ветеринарной клиники, стоящей рядом с медучреждением, по которому пришелся российский удар, достали тело погибшего мужчины. Таким образом число жертв удара увеличилось до двух человек. До этого Лысак написал, что погиб 69-летний мужчина, который "просто проходил мимо" в момент удара российской ракеты. Ранения, по последним данным, получили 23 человека - из них трое ранены "тяжело".

Хроника событий 26 мая 00.00-13.59 >>>

Хроника событий 25 мая 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Война в Украине: как живут на деоккупированной территории

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Нина Хрущева: Пригожин, похоже, хорошо сыграл свою партию

Нина Хрущева: Пригожин, похоже, хорошо сыграл свою партию

Путин начал войну, думая, что она пройдет быстро, отмечает политолог Нина Хрущева. Она уверена, что теперь российский президент намерен воевать и дальше, ведь это его единственный способ остаться у власти. Нина Хрущева считает, что после президентства Путина есть несколько возможных сценариев, в том числе военный переворот и путч сторонников жесткой линии.
Конфликты21 ч. назад26:01 мин.
external

Военная помощь США: как долго американцы будут поддерживать Украину?

Военная помощь США: как долго американцы будут поддерживать Украину?

Пока одни американцы начинают сомневаться в необходимости военной поддержки Украины, другие - собирают средства в помощь ВСУ, отправляют амуницию и пытаются убедить власти в необходимости наращивания поставок оружия Украине. Репортаж DW из Вашингтона.
Политика16 мая 2023 г.02:43 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание поликлиники в Днепре после российского удара 26 мая

Удар РФ по больнице в Днепре: двое погибших, 23 раненых

Политика40 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Указатель в сторону берлинского ведомства по делам беженцев

Уклонисты из РФ в ФРГ. Политолог - об их шансах на убежище

Уклонисты из РФ в ФРГ. Политолог - об их шансах на убежище

Миграция1 ч. назад
Местные жители ловят рыбу на реке Оскол

"С коллаборантами не здороваемся". Село после оккупации

"С коллаборантами не здороваемся". Село после оккупации

Конфликты10 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Hаступление ВСУ началось? В ФРГ обсудят ЧВК "Вагнер". DW Шоу

Hаступление ВСУ началось? В ФРГ обсудят ЧВК "Вагнер". DW Шоу

Политика21 ч. назад60:47 мин.
Карикатура - карикатурный губернатор Флориды Рон Десантис перепрыгивает через карикатурного бывшего президента США Дональда Трампа в ту сторону, куда направлен указатель "Президентская гонка 2024".

Десантис vs. Трамп, или Предвыборные скачки республиканцев

Десантис vs. Трамп, или Предвыборные скачки республиканцев

Политика21 ч. назад
Карикатура DW

Так что же будет с "Троицей"? Интервью с экспертом

Так что же будет с "Троицей"? Интервью с экспертом

Культура6 ч. назад
Поломанные кресты в Хайсах

Сломали кресты. Кому не нужна память о Витебских Куропатах?

Сломали кресты. Кому не нужна память о Витебских Куропатах?

Конфликты9 ч. назад
На главную страницу