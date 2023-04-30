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Фото: Gleb Garanich/AP/picture alliance
Валерий Залужный
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Валерий Залужный - главнокомандующий Вооруженными силами Украины с 27 июля 2021 года.
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