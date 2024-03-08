Залужный - посол в Великобритании? Что означает назначение

После того, как Вадима Пристайко уволили с должности посла Украины в Великобритании в июле прошлого года, место до сих пор оставалось вакантным. Пока 7 марта не стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский согласовал на должность посла кандидатуру Валерия Залужного - бывшего главнокомандующего ВСУ, отставке которого, как полагают многие, предшествовали его трения в отношениях с главой государства. Министерство иностранных дел Украины сообщило о согласовании кандидатуры Залужного в тот день, когда с визитом в Киеве находился министр обороны Великобритании Грант Шаппс. В МИД добавили, что направили британской стороне соответствующий запрос о получении согласия на назначение посла.

Вечером того же дня президент Зеленский в своем обращении сказал, что генерал Валерий Залужный выразил желание стать дипломатом. "Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя - дипломатическом, - заметил Зеленский, добавив: - Наше союзничество с Великобританией должно только укрепляться". Ни официальный Лондон, ни сам Валерий Залужный пока не прокомментировали возможное назначение его послом.

Залужный будет продвигать поддержку Украины

Но если назначение состоится, то это репутационно и дипломатически выгодно для Украины, считают опрошенные DW эксперты. По словам эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, у Валерия Залужного есть хорошие связи с британскими генералами и военными руководителями британской армии, что может помочь Украине в отражении российской агрессии. "Основная причина его назначения - это военная дипломатия. Он имеет сильные и продуктивные контакты с британскими военными, которые наладил еще до полномасштабного вторжения. Залужный должен продвигать военный трек нашей страны по расширению военной помощи", - считает Краев.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс Фото: Ian Forsyth/Getty Images

По его мнению, Валерий Залужный в качестве посла Украины в Великобритании может стать мостиком для усиления поддержки Украины также и в США, и в структурах НАТО. Эксперт указывает на то, что, не имея дипломатического опыта, у украинского генерала есть менеджерские способности и он быстро учится, а это поможет ему наладить большую поддержку коалиций международных партнеров. "До сих пор полноценно не действует международная самолетная коалиция, ракетная коалиция. Танковая и артиллерийская коалиции также нуждается в развитии. Надо, чтобы Великобритания оставалась форвардом в этом процессе, и опыт Залужного может пригодиться здесь", - убежден Александр Краев.

Кандидатуру Залужного как посла объявили заранее

Впрочем, экспертов смущает то, что объявляя кандидата на должность посла в Великобритании, Украина нарушила все устоявшиеся дипломатические каноны назначения послов. Ведь фамилия предполагаемого посла была объявлена еще до того, как Лондон дал согласие принять его. Заместитель председателя центра "Новая Европа" Сергей Солодкий отмечает: "В дипломатической практике принято не объявлять имя будущего посла до получения агремана. Но можно предположить, что определенные неофициальные договоренности могли быть проведены, и Украина набралась дипломатической смелости и объявила, вопреки дипломатическим традициям, которые очень чтит консервативная Британия".

Президент Владимир Зеленский и генерал Валерий Залужный Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Этому может быть политическое объяснение, предполагает Александр Краев. По его мнению, Офис президента Украины хотел сыграть на опережение и направить общественное недовольство отставкой Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ в более безопасное для себя информационное русло. "Тем кто спекулировал, что Зеленский пытается уничтожить политического оппонента, дали ответ, продемонстрировав, что Залужный остается в президентской команде, потому что посол - это не независимая фигура, а ретранслятор мнений президента и власти, и собственной политической свободы и стратегии у него нет. На данном этапе для Офиса президента дискуссия о политических амбициях Залужного стала более безопасной", - убежден эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Посол в Великобритании - без политических амбиций?

Для депутата от оппозиционной "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко назначение Залужного послом в Великобритании является свидетельством того, что политических амбиций у генерала нет. "Залужный был бы топ-кандидатом в президенты, и для Зеленского это серьезный вызов. Если Залужный согласился быть послом, то это сигнал, что политическую карьеру он для себя не рассматривает. А для Зеленского это возможность сейчас показать, что Залужный в его команде", - прокомментировал Гончаренко в видео, размещенном в его Telegram-канале.

Генерал Валерий Залужный, вероятно, станет послом Украины в Великобритании Фото: Ukraine President's Office/Zumapress/picture alliance

В то же время политолог Игорь Рейтерович из Киевского национального университета имени Шевченко считает, что Валерий Залужный, согласившись на должность посла, не поставил крест на своей политической карьере, а наоборот - получил шанс иметь больший политический вес в будущем. "Если Залужный выступит с политическим заявлением сейчас, то это закончится для него политической катастрофой, потому что у нас война. А во время войны военные не должны играть в политику. Поэтому он отказывается от военной должности и как посол сможет позволить себе политические заявления, которые будут восприниматься не как расшатывание ситуации, а как работа на благо Украины, и это откроет перед ним дополнительные перспективы на будущее", - уверен Рейтерович.

Обнародованные в феврале социологической компанией SOCIS данные опроса свидетельствуют, что Залужный имел бы все шансы победить на президентских выборах в Украине. Согласно данным опроса, Валерий Залужный набрал бы в первом туре 31 процент голосов избирателей, а во втором туре победил бы Зеленского: 67,5 процента против 32,5 процента. В то же время Киевский международный институт социологии (КМИС) в феврале также обнародовал результаты опроса, согласно которому Залужному доверяют 94 процента украинцев.

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