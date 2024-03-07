Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании

Пост посла Украины в Лондоне до последнего времени был вакантным. Залужный в начале февраля был уволен с поста главкома армии ВСУ на фоне неудачного контрнаступления Украины.

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет послом Украины в Великобритании, сообщило министерство иностранных дел в Киеве в четверг, 7 марта. Как следует из пресс-релиза украинского МИДа, кандидатуру Залужного на этот пост согласовал президент Владимир Зеленский, Лондону направлен запрос на агреман (предварительное согласие на дипломатическое назначение).

Валерий Залужный был главкомом ВСУ с 2021 года и на этой должности застал начало войны России против Украины. В отставку он ушел 8 февраля, этому предшествовали многие недели обсуждения его возможного увольнения на фоне конфликта с Зеленским вокруг неудачного контрнаступления Украины. Залужный, согласно опросам, был самым популярным военным в Украине.

После отставки Зеленский поблагодарил Залужного "за два года защиты". Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который до этого был командующим Сухопутными войсками Украины.

Назначение на вакантный пост

Пост посла Украины в Великобритании до последнего времени был вакантным. До середины лета прошлого года должность занимал Вадим Пристайко. Он был уволен после того, как публично раскритиковал Зеленского за высказывание в адрес тогдашнего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Уоллес выразил разочарование непрекращающимися просьбами Киева о поставках оружия, сказав, что Британия - не "Амазонка" и не "служба доставки". Зеленский после этого заявил: "Как мы еще можем выразить нашу благодарность? Мы можем проснуться утром и поблагодарить министра. Пусть он напишет мне и скажет, как его отблагодарить".

Пристайко в интервью Sky News назвал реакцию украинского президента "нездоровым сарказмом". Через несколько дней после этого его уволили.

Смотрите также: