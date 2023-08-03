Зачем Зеленский снова созвал на совещание украинских послов

Президент Украины Владимир Зеленский созвал руководителей украинских диппредставительств за рубежом на совещание, которое началось в среду, 2 августа, и должно продлиться несколько дней. Такие встречи послов с президентом - традиционная практика для украинской дипломатии, и в мирное время они проходили каждые два года.

Однако после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину ситуация изменилась. Предыдущее такое совещание прошло в Киеве в конце декабря 2022 года, сразу после первого за время войны зарубежного визита Зеленского - в Вашингтон. С тех пор прошло лишь немногим более семи месяцев, и вот президент созвал послов снова.

Открывая совещание, украинский президент назвал основную причину: приближение "нового политического сезона" в странах-партнерах Украины. "Время с сентября по декабрь будет действительно периодом решений. Очень ответственных решений - и для Украины, и для всей Европы, и, без сомнения, для безопасности всего мира", - заявил Зеленский. Эти решения, по его словам, должны быть направлены на реализацию пяти главных ориентиров: "формула мира", оружие и санкции, европейская интеграция Украины, восстановление страны и защита интересов украинских граждан.

Дипломатический фронт Украины в войне с РФ

Бывший посол Украины при ЕС Константин Елисеев, председатель ОО "Центр новых решений", убежден, что "дипломатический фронт" не менее важен для достижения победы в войне с Россией, чем военный. Зеленский нуждается в обсуждении и координации вопросов предоставления Украине оружия, реализации так называемой "формулы мира", повышения эффективности санкционной политики в отношении России, а также привлечения международной помощи и инвестиций для восстановления экономики Украины, считает эксперт.

На саммите НАТО в Вильнюсе Фото: Aytac Unal/AA/picture alliance

Во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе официальный Киев не получил ожидаемых результатов - временных рамок вступления в альянс. Так что итоги саммита, а также перспективы начала в этом году переговоров о вступлении в ЕС будут в центре внимания совещания, убежден Елисеев. "Отдельный разговор должен состояться и относительно торгово-экономического трека, в частности в контексте блокирования Россией "зернового соглашения", поскольку надо активизировать диверсификацию нашей торговли агропромышленной продукцией со странами глобального юга, потому что сейчас это - основа нашего бюджета", - сказал Константин Елисеев в разговоре с DW.

Восемь задач Зеленского дипломатам

Общаясь с послами на совещании в декабре, Зеленский очертил восемь задач. Среди них - начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, обеспечить конкретные результаты саммита НАТО, реализовывать оборонные и инициативы безопасности, вести работу по введению новых санкций и поиску российских активов.

Офис президента в Киеве Фото: Daniel Naupold/dpa/picture alliance

Учитывая, что президент достаточно четко объяснил послам, каких результатов от них ожидает, желание Зеленского снова поговорить с ними не выглядит как нечто чрезвычайное, считает эксперт-международник Вадим Трюхан. "Пора проверить ход решения восьми приоритетных задач, которые были поставлены украинским дипломатам, а также сформулировать новые, в условиях контрнаступления и изменения тактики россиян на поле боя и на дипломатическом направлении", - сказал в комментарии DW Трюхан.

Другая важная тема совещания - подготовка к осенне-зимнему периоду. Ведь уже есть все признаки того, что "россияне снова будут пытаться бить по критической инфраструктуре, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению", добавляет Вадим Трюхан. "Для противодействия такой варварской тактике нужны совместные титанические усилия", - отмечает эксперт.

Подробная информация с фронта для украинских послов

Совещание - это еще и возможность ввести дипломатов в курс дел на фронте. "Послы как голос Украины в странах аккредитации нуждаются в детальной и объективной информации о ситуации на поле боя, ключевых потребностях и приоритетах обеспечения ВСУ, - объясняет Елисеев. - Такую информацию не всегда можно передать онлайн или в переписке".

С другой стороны, совещание стало веским основанием для того, чтобы перед ним послы могли встретиться с представителями страны, в которой находятся, и "обсудить с ними возможности и ассортимент военной помощи Украине", чтобы потом лично доложить об этом президенту. "Военное контрнаступление требует и эффективного дипломатического контрнаступления", - отмечает эксперт.

Резонансное увольнение

Несколько недель назад не только украинские, но и мировые СМИ всколыхнула новость о досрочном увольнении посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко. Увольнению посла предшествовало его критическое высказывание в адрес президента Зеленского.

Комментируя язвительное замечание украинского президента в ответ на слова британского министра обороны Бена Уоллеса по поводу якобы недостаточной признательности Украины западным партнерам, Пристайко сказал в эфире британского телевидения: "Я не думаю, что это здоровый сарказм".

Публичная дискуссия, вызванная увольнением Пристайко, шла вокруг того, должен ли был Зеленский увольнять эффективного посла только из-за малейшего проявления критики в свой адрес. "Технически президент руководит внешней политикой, и послам важно, так сказать, петь по тем же нотам, но все были удивлены решением уволить Пристайко", - сказал в комментарии DW эксперт в сфере международных отношений и обороны, научный сотрудник аналитического международного центра GLOBSEC Роджер Хилтон.

Не превратить встречу в "разбор полетов"

По его мнению, украинские послы в странах-партнерах проводят "феноменальную работу" в сфере публичной дипломатии, выступая по местному телевидению и на публичных мероприятиях. "Я надеюсь, что Зеленский не собирается слишком вмешиваться в повседневную работу украинских послов и сохранит за ними право на критические высказывания", - сказал он.

Константин Елисеев также надеется, что совещание Зеленского не превратится в "односторонний жесткий разбор полетов с дисциплинарными и кадровыми выводами для послов". По его мнению, встреча президента с дипломатами должна быть плодотворным, конструктивным и взаимовыгодным разговором "с обратной связью по линии послы - центр и послы - послы".

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