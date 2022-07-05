Чем запомнился Андрей Мельник за 7 лет пребывания послом Украины в ФРГ

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Редко дипломаты так активны в СМИ и известны, как посол Украины в Германии Андрей Мельник. Впрочем, зачастую ему в вину ставят резкость выражений. Похоже, что скоро Мельника переведут в МИД в Киеве.
Мало какой посол из работающих в Берлине столь известен общественности, как нынешний глава украинской дипломатической миссии Андрей Мельник. Находясь на этом посту с начала 2015 года, а это непривычно долгий срок для дипломата, он неизменно привлекал внимание СМИ, дал бесчисленное количество интервью, участвовал во множестве ток-шоу и часто делал скандальные заявления.
Присутствие Мельника в немецких СМИ и его влияние на общественные настроения трудно переоценить: он все время призывал немцев к поддержке Украины, убеждал в ее необходимости, требовал наконец конкретной помощи и не боялся резких выпадов в адрес руководства ФРГ. Многие в Германии по праву считают его голосом Украины, отчаянно борющейся с российскими захватчиками. Хватает и тех, кто давно призывает отправить его домой за неподобающие для посла высказывания.
"Многие считают, что "без его усилий, без его присутствия в СМИ и общественного давления, к примеру, осуществлять поставки оружия из Германии был бы еще сложнее", - указывает
программа Tagesschau первого канала немецкого общественно-правового телевидения. "Он как лев борется за свою страну", - вторит таблоид Bild.
По словам экс-главы Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханса-Георга Масена (Hans-Georg Maaßen), с точки зрения Киева, "это выдающийся человек, он делает выдающуюся работу для Украины, невероятно хорошо отстаивает ее позиции".
"Но с немецкой точки зрения, он переусердствует, это не в наших интересах - а немецкие интересы не всегда совпадают с украинскими. И на месте министра иностранных дел Германии я бы давно показал ему красную карточку - пригласил бы его и попросил бы проявить умеренность. Но я не могу винить его за то, что он использует возможность во всеуслышание заявлять в Германии об интересах Украины", - пояснил Масен.
Пару дней назад газеты Bild и Süddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на неназванные источники в Киеве, что вскоре Мельника планируется перевести на работу в украинский МИД, а затем - еще до конца осени - могут назначить заместителем министра иностранных дел. Напомним, что предшественник Мельника на посту посла в Германии, Павел Климкин, вернувшись в 2014 году из Берлина в Киев, возглавил украинский МИД.
Мельник на экстренном заседании бундестага после вторжения РФ в Украину. Слева - экс-президент ФРГ Гаук
За плечами у 46-летнего Мельника, владеющего немецким и английским языками, почти 25 лет дипломатической службы. В 2007-2010 годах он был генеральным консулом Украины в Гамбурге, затем возглавлял один из департаментов МИД в Киеве.
Многие наблюдатели отдают должное умению посла Мельника отстаивать интересы Украины, стремлению мобилизовать все силы, чтобы остановить российское вторжение. Оценки же его личности расходятся: одни видят в украинском дипломате деятеля, пользующегося большим уважением в политических кругах, другие же считают его банальным смутьяном и скандалистом.
Дело в том, что его слова нередко вызывают недоумение, а порой обиду и возмущение у тех, кого касались. Осознавая это, в одном из мартовских твитов Мельник попросил прощения у всех, кого обидел или задел: "Я просто делаю мою работу. Речь идет о выживании Украины, моей родины". И на фоне страданий, которые его страна испытывает из-за вторжения России, даже критики посла с определенным пониманием относятся к его прямолинейным высказываниям, порой приводившим к скандалам.
С начала вторжения РФ в Украину Мельник неоднократно в резкой форме критиковал немецких политиков, в том числе самого высокого ранга. К примеру, он не раз обвинял экс-канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) и бывшего министра иностранных дел, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) за то, что, по его мнению, проводя в свое время политику умиротворения в отношении Москвы, именно они сделали возможным нападение России на Украину.
Когда же Меркель отвергла это обвинение, Мельник упрекнул ее в том, что она не выразила "ни малейшего намека на самокритику". В отличие от Меркель Штайнмайер публично признал свои политические ошибки в прошлом: "Мы держались за мосты, в которые Россия не верила и в отношении которых нас предостерегали наши партнеры".
Тем не менее недовольство Киева деятельностью Штайнмайера на посту главы МИД ФРГ стала причиной того, что в середине апреля президент Владимир Зеленский отказался принять своего немецкого коллегу, указав, что предпочел бы иметь дело с нынешним канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz).
Но тут уж Шольц сам не захотел ехать, раз отказали главе государства - и это послужило поводом для очередного выпада украинского посла в Берлине. Мельник заявил, что глава германского правительства "строит из себя обиженного". При этом он использовал яркое идиоматическое выражение, которое в дословном переводе на русский звучит как "играет в обиженную ливерную колбасу" ("beleidigte Leberwurst spielen"). Когда же это высказывание вызвало скандал, он отказался приносить извинения Шольцу. "Речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить в эти дни правильную политику", - пояснил посол в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
И только полтора месяца спустя Мельник признал использованное им выражение "дипломатически неуместным". "Это высказывание, о котором я, оглядываясь назад, конечно, сожалею", - сказал Андрей Мельник в интервью Der Spiegel, заверив, что намерен извиниться перед Олафом Шольцем при личной встрече.
Однако чаще всего Мельник обрушивался на немецких политиков с критикой за затягивание поставок вооружений Киеву, за недостаточную, по его словам, поддержку Украины, утверждая, к примеру: "В военном отношении Берлин бросил Киев". При этом некоторые наблюдатели склонны напрямую связывать такую, как они считают, сдержанную позицию Берлина, официально им опровергаемую, с деятельностью самого украинского посла.
Такого мнения придерживается, например, эксперт по Украине, научный сотрудник Исследовательского центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин. "Таким образом, у Зеленского вместо двух-трех дополнительных миллиардов евро, которые мог дать визит первых лиц, теперь в телефоне только очередной оскорбительный пост посла Мельника в отношении Шольца", - написал он в Telegram в мае.
Еще одно нашумевшее высказывание Андрея Мельника, сделанное в середине июня в эфире Bild TV, касалось украинских беженцев в ФРГ. Многие из них, по словам дипломата, возвращаются на родину, поскольку в Германии "им не рады". Мельник призвал немцев "задуматься", почему у многих украинцев "нет желания оставаться здесь".
При этом, по данным министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), к середине июня в стране было зарегистрировано более 850 тысяч украинских беженцев. В реальности же число прибывших, вероятно, больше, поскольку далеко не все спасающиеся от войны проходят регистрацию. Впрочем, известно, что многие из них уже действительно вернулись на родину.
"Это возмутительно и совершенно не соответствует действительности", - заявил в ответ на слова Мельника министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман (Joachim Hermann). С позицией посла несогласны и многие беженцы из Украины, опрошенные таблоидом Bild. Они рассказали в интервью, что испытывают благодарность к немцам за прием, даже если сталкиваются с трудностями в организации жизни.
Последним по времени заявлением Мельника, вызвавшим международный скандал, стала его оценка роли сотрудничавшего с нацистами украинского националиста Степана Бандеры. "Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев", "Это нарратив, который до сих пор продвигают русские, он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле", - эти и другие высказывания посла, сделанные им 29 июня в телепрограмме немецкого журналиста Тило Юнга (Tilo Jung) Jung und Naiv, вызвали бурю возмущения в соцсетях и СМИ, а также и на международном уровне.
"Странный способ сказать спасибо за усилия Польши, направленные на то, чтобы Украине предоставили статус кандидата на вступление в ЕС, за спасение беженцев и за масштабные поставки оружия", - указал польский историк и дипломат, экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский. В посольстве Израиля в Берлине заявили, что "высказывания украинского посла - это искажение исторических фактов, банализация Холокоста и оскорбление памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками".
МИД Украины дистанцировался от высказываний Мельника. "Мнение, которое посол Украины в Германии Андрей Мельник высказал в интервью немецкому журналисту, является его собственным и не отражает позицию министерства иностранных дел Украины", - указали в ведомстве.
5 июля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пригласил на традиционную летнюю встречу в Нюрнберг дипломатов и представителей международных организаций со всего мира. Большое место на ней было уделено войне в Украине - глава германского государства назвал ее "кровавым преступлением", которое приносит ужасные страдания миллионам людей.
Однако среди гостей мероприятия, а это полторы сотни представителей дипломатического корпуса, не оказалось украинского посла Андрея Мельника. Сообщение об этом появилось почти одновременно с публикациями в Bild и Süddeutsche Zeitung о возможном переводе дипломата в Киев, на работу в украинский МИД.
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