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Кому-то после войны будет стыдно за саммит НАТО в Вильнюсе

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко
Комментарий
2 ч. назад

После саммита НАТО в Вильнюсе Украина разочарована, дать отсчет вступлению в альянс не получилось. Но это не провал, после войны роли поменяются, считает Роман Гончаренко.

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Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

Вильнюс разочаровал. На саммите НАТО в столице Литвы, который завершился в среду, 12 июля, Украина надеялась добиться от НАТО формального приглашения или временных рамок своего вступления в альянс. Это была бы революция, историческое событие, беспрецедентное для НАТО. В том числе и потому, что речь идет о стране, которая уже второй год отражает нападение России - ядерной державы. Украина успешно противостоит российской агрессии во многом благодаря странам НАТО. Желание поскорее стать членом альянса, чтобы обезопасить себя от таких нападений в будущем, - главная и оправданная цель Киева.

Был ли шанс у Украины пойти в Вильнюсе дальше саммита в Бухаресте 2008, на котором Киев уже получил обещание о том, что страна станет членом НАТО, но без конкретной даты? Если такой шанс и был, то минимальный. Ключевая страна альянса - США - заранее дала понять, что время начать формализацию отношений еще не пришло. Президент Джо Байден открыто сказал об этом в интервью CNN. C его аргументами можно спорить, но так считают не только в Вашингтоне.

НАТО хочет избежать войны с Россией

Дело не только в единстве альянса, которого нет по главному для Украины вопросу членства. Главная причина - опасения оказаться втянутыми в войну с Россией. Достаточно вспомнить, какой шок вызвал инцидент в ноябре 2022 года, когда в Польше на границе с Украиной упала ракета и погибли люди. Украина обвинила Москву, в столицах стран-членов НАТО несколько часов вытирали пот со лба и гадали, не приведет ли это к Третьей мировой войне. Оказалось, что это была ракета украинской ПВО, отражавшая российскую. Выдохнули.

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко

Страны НАТО помогают Украине оружием, но делают это с постоянной оглядкой на Россию, которая периодически угрожает своими ядерными ракетами. Этот шантаж пусть и частично, но работает. В этом контексте стоит рассматривать опубликованные уже после саммита НАТО заявления главы МИДа РФ Сергея Лаврова о том, что, мол, Москва будет воспринимать поставки Украине истребителей F-16 "как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере". Россия опасается появления у Киева таких самолетов и хочет остановить или замедлить пока еще даже не обещанные поставки. Запад ни в коем случае не должен поддаваться на этот очередной шантаж.   

Украине стоит вспомнить слова Булгакова

В Киеве прекрасно знают об опасениях и различиях между восточно- и западноевропейскими, более сдержанными, членами альянса, которые связаны в том числе и со страхами немалой части избирателей. На фоне продолжающейся кровавой войны президент Украины Владимир Зеленскийпопытался надавить на ведущие страны НАТО, подняв своими заявлениями планку ожиданий очень высоко. Его поддерживали лидеры других стран и многие эксперты, но оказалось, что это так не работает.

Когда закончится война, и Украина в ней победит, а в этом нет сомнений, ситуация зеркально поменяется. НАТО будет стремиться к тому, чтобы Украина, с ее одной из самых сильных армий в Европе и бесценным опытом, стала членом альянса. Возможно, Украине стоит вспомнить совет уроженца Киева Михаила Булгакова из романа "Мастер и Маргарита": "Никогда и ничего не просите!". И там же: "Сами предложат и сами все дадут!" 

Это не значит, что Украине нужно пассивно ждать приглашения в НАТО. Продолжать стучать в двери - правильно. Но, возможно, после Вильнюса стоит делать это спокойнее, с уверенностью в своей правоте и силе.

Вильнюс не стал прорывом, и кому-то будет стыдно за упущенный шанс ускорить вступление Украины в НАТО после войны. Но сейчас главное - долгосрочные поставки оружия. Это Зеленскому пообещали - в этом успех Вильнюса. Именно от этого зависит, когда первый саммит альянса пройдет в Киеве. История Украины в НАТО уже пишется.

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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