Украина и первый день саммита НАТО: что критикуют в ФРГ

Германию называют среди стран, которые не поддержали приглашение Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе. Что говорят немецкие эксперты, политики и СМИ об итогах первого дня - у DW.

"Если в Москве были опасения, что НАТО откроет двери Украине, то теперь в Кремле могут более или менее расслабиться - этого не произошло". Так начала выпуск новостей на телеканале ZDF ведущая Мариетта Сломка (Marietta Slomka). Первый день саммита НАТО в Вильнюсе , начавшегося во вторник, 11 июля, не принес того, на что надеялся Киев и многие страны-члены альянса. Вопреки призывам приехавшего в столицу Литвы президента Украины Владимира Зеленского лидеры 31 государства, входящего в НАТО, не утвердили формальное приглашение и временные рамки вступления Киева в альянс.

Некоторые, в их числе СМИ называют США и Германию, не поддержали эту идею. В декларации страны НАТО снова подтвердили решение саммита в Бухаресте в 2008 году о том, что Киев может стать членом альянса, добавив, что это произойдет тогда, когда у них будет единая позиция по этому вопросу и будут "выполнены условия".

Упущен исторический шанс?

В заявлениях политиков из партий, входящих в правящую в ФРГ коалицию, а также в публикациях многих СМИ звучит примерно такой главный посыл - мол, разочарование президента Зеленского понятно, но, как сказал в интервью ZDF в среду утром сопредседатель партии "зеленых" Омид Нурипур (Omid Nouripur), "процедуры нужно соблюдать". Иными словами - серьезных скидок на войну в вопросе ускоренного или упрошенного членства в альянсе Киеву ждать не стоит. Нурипур надеется, что "очень скоро после войны Украина станет членом НАТО".

Оппозиция критикует итоги первого дня саммита. Он войдет в историю из-за вступления в НАТО Швеции, но и как саммит, на котором "был упущен исторический шанс" в отношении Украины, отметил во вторник вечером в ток-шоу Maischberger на телеканале Das Erste депутат бундестага от партии Христианско-демократический союз (ХДС), бывший глава парламентского комитета по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). Об "утраченном историческом шансе быстро принять Украину в НАТО после войны" написал в Twitter и военный эксперт Карло Масала (Carlo Masala).

Депутат бундестага от СДПГ Ральф Штегнер Фото: Political-Moments/IMAGO

Оппонент Рёттгена на ток-шоу Ральф Штегнер (Ralf Stegner) из правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) возразил ему, напомнив о стремлении стран Запада не допустить эскалации: "Нужно избежать мировой войны". Штегнер, однопартиец канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), также считает, что "Швеция выполняет все условия приема в НАТО, а Украина - ни одного".

В экспертной среде громче звучат голоса критиков итогов саммита. "Мы иногда делаем вид, будто речь идет о подачке или одолжении для Украины", - посетовал в интервью тому же ZDF политолог и эксперт по Восточной Европе Нико Ланге (Nico Lange). По его мнению, президент Зеленский "справедливо указывает на то, что речь идет о основополагающих вопросах безопасности в Европе".

Какой сигнал из Вильнюса отправлен России

В более жестких выражениях высказалась эксперт в сфере политики безопасности Штефани Бабст (Stefanie Babst) в интервью радиостанции Deutschlandfunk в среду утром. Она назвала итоги саммита в Вильнюсе "стратегически нулевыми". По оценке эксперта, не было "политической воли", и особенно "Германия и США хотели избежать формулировки, которая бы выходила за рамки бухарестского соглашения".

Президент РФ Владимир Путин Фото: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin/REUTERS

Бабст, в 2006-2020 годы являвшаяся заместителем помощника генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии, объясняет это "страхом возможной эскалации войны и, возможно, даже прямой эскалации с Россией". Она полагает, что такие опасения неоправданны, поскольку действия России с момента ее вторжения в Украину в феврале 2022 года показали, что Москва избегала прямой конфронтации с НАТО.

"Россия, президент Путин продолжает делать ставку на то, что мы, НАТО, хотим наблюдать за происходящим, поддерживать, но сами не вмешиваться, и он таким образом получает свободу действий. К сожалению, это сигнал из Вильнюса", - считает Штефани Бабст.

"Разочарование Зеленского понятно"

Мнения в прессе разошлись. Об угрозе эскалации пишет издание Rhein-Neckar-Zeitung из Гейдельберга: "Для Украины эта война еще не выиграна, а для России - не проиграна". Газета также критикует объявленное накануне саммита НАТО решение США передать Украине кассетные боеприпасы.

"Хотя Украина должна была ожидать отказа, разочарование президента Зеленского понятно, - констатирует Reutlinger General-Anzeiger. - Его страна и граждане платят огромную кровавую цену в борьбе с Россией". Издание дабавляет, что, открыв Украине перспективу членства в ЕС и НАТО, обе организации "дали обещания, которые они не могут выполнить", и что "настало время быть более честными".

Консервативная Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в целом довольна результатом первого дня саммита, особенно снятием претензий Турции ко вступлению в НАТО Швеции и утверждением планов обороны альянса на случай вторжения России. Все это "должно произвести впечатление" на президента России Путина, характеризуя которого комментатор FAZ использовал слово Hasardeur (авантюрист, игрок).

Автор публикации пишет, что "понимает" разочарование Зеленского, но считает нерешительность США "с учетом неясных перспектив" оправданной. "Украине мало что дали бы конкретные обещания, выполнение которых не гарантированно", - подытоживает FAZ.

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