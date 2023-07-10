Больше, чем Украина: в Вильнюсе НАТО определит свое будущее

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Бухарест, апрель 2008 года. Здание румынского парламента. Постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе Дмитрий Рогозин выходит из зала, где проходило заседание совета НАТО-Россия. На мой вопрос "Что там происходит?" он отвечает: "Все отлично!". Лицо постпреда сияет - его босс Владимир Путин только что услышал от лидеров альянса, которые собрались в столице Румынии на саммит, что Украина и Грузия не получат ПДЧ - плана действий по подготовке к членству в НАТО.

Саммит разногласий

Предложение Соединенных Штатов начать прием двух стран в альянс заблокировали тогда Германияи Франция - "чтобы не раздражать России". Вместо этого Киеву и Тбилиси расплывчато пообещали: "Вы обязательно вступите - в будущем". Но сроков не назвали. Путин сделал свои выводы. Он не прощает слабость. Спустя четыре месяца российские войска вошли в Абхазию и Южную Осетию. В 2014-м - в Крым и Донбасс. В 2022-м Кремль начал масштабную войну, которая продолжается до сих пор.

Константин Эггерт

Во вторник, 11 июля, в Вильнюсе начинается очередной саммит НАТО. Эта встреча в верхах, вероятно, станет самой трудной за тридцать с лишним лет, прошедших со времени окончания холодной войны и распада Советского Союза. Пожалуй, никогда разногласия членов НАТО не были такими острыми - ни перед приемом первых трех стран Центральной Европы - Польши, Венгрии и Чехии - в 1997 году, ни перед вступлением стран Балтии в 2004-м, ни во время дискуссий по поводу операции в Ливии в 2011-м.

Турция пока не дала согласие на вступление в альянс Швеции. Месяцы переговоров не привели союзников к решению по кандидатуре нового генерального секретаря альянса. Пришлось во второй раз продлевать мандат нынешнему генсеку Йенсу Столтенбергу.

Украинская проблема Байдена

Но, конечно, главный вопрос - будущее отношений с Украиной. Известно, что более двадцати государств-членов НАТО выступают за то, чтобы в той или иной форме пригласить ее вступить в альянс в ближайшее время. Громче всего к этому призывают Польша и страны Балтии, особенно Литва. Активно и публично против - Венгрия. Несколько менее активно - Германия.

Но основной, хотя и не такой публичный, противник ускоренного вступления Киева в альянс - администрация Соединенных Штатов. Джозеф Байден идет на вторые президентские выборы в следующем году на фоне растущих в США изоляционистских настроений. "Байден, не втягивай Америку в войну! Нам не нужны новый Ирак или Афганистан!" - один из самых популярных лозунгов как для республиканцев-сторонников Дональда Трампа, так и для расширяющего свое влияние левого крыла Демократической партии.

Ничто не указывает на то, что Байден готов отправить хоть одного американского солдата воевать в Украину. И в Конгрессе пока сохраняется двухпартийный консенсус по вопросу максимальной поддержки Киева. Однако по мере приближения выборов эмоции избирателей становятся все более важным фактором. Позиция Вашингтона ясна - никакой поспешности. А неписанное правило принятия решений в НАТО таково: "Америка далеко не всегда получает то, что хочет. Но если она чего-то не захочет, то этого точно не будет". В этих условиях шансы Украины добиться в Вильнюсе приглашения в альянс близки к нулю.

Президент Владимир Зеленский настаивает на четких гарантиях безопасности Украине - как минимум со стороны одной из трех ядерных держав-членов НАТО (понимай - США). Для Байдена выдать такие гарантии - предвыборный "самострел", даже хуже прямой поддержки вступления Украины в альянс. "Президент толкает нас к ядерной войне с Россией!" - такого лозунга в подарок своим оппонентам Байден не даст.

Крым и НАТО

Каким может быть выход? В последние недели самой распространенной среди наблюдателей стала вот какая версия: союзники обещают пригласить Украину в НАТО на первом же саммите после того, как будет достигнуто прекращение огня с Россией и начнутся хоть какие-то переговоры. Косвенно на такую возможность намекнул в недавнем интервью DW и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк .

Такой вариант предполагает, что в ближайшие полгода при массированной поддержке стран НАТО Украина добивается существенных успехов и освобождает значительную территорию. После этого начинаются переговоры, и тогда на исторической встрече в верхах Вашингтоне в 2024 году, в год 75-летия альянса, Киев получает план подготовки к членству.

У этой идеи есть два недостатка. Первый и главный - такое решение подтолкнет Путина максимально затягивать войну. Второй - если Украина будет добиваться возвращения всех территорий, включая Крым, решение о вступлении в альянс, по сути, вновь будет отложено на неопределенной срок. Если же речь идет о ближайшем времени, то получается, что НАТО подталкивает украинцев отказаться от части захваченных территорий Россией в обмен на ПДЧ. Так что и этот вариант тоже явно содержит существенные недостатки.

Однако в альянсе понимают - в Вильнюсе просто подтвердить в очередной раз расплывчатые обещания, данные в Бухаресте пятнадцать лет назад, невозможно. Более того, даже если сопроводить это такими жестами, как превращение уже существующей комиссии Украина-НАТО в совет плюс бессрочная гарантия поставок вооружений. В этом случае альянс будет выглядеть не просто нерешительным, а почти фатально слабым. Это поймет и Путин, и, что не менее важно, Китай, внимательно наблюдающий за судьбой самого успешного и долговременного оборонного союза в истории человечества. В литовской столице лидеры государств НАТО не имеют права вновь ошибиться, как они ошиблись в Бухаресте.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert

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