Саммит НАТО: день разочарований в Вильнюсе

Первый день саммита НАТО в Вильнюсе во вторник, 11 июля, начался с демонстрации единства. Накануне Турция сняла возражения по поводу вступления в альянс в Швеции. Правда, президент Реджеп Тайип Эрдоган тут же призвал Европейский Союз открыть Турции дорогу к членству. К компетенции НАТО этот вопрос не относится. Скорее всего, это был сигнал Эрдогана к Вашингтону настойчиво “попросить” ЕС быть отзывчивее к Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Gabriel Bouys/AFP

И все же декларированное желание турецкого лидера сблизиться с Западом имеет символическое и политическое значение. А если вспомнить разгневавшую Москву отправку домой в Украину находившихся в Турции бойцов полка "Азов", то возникло впечатление, что турецкое руководство приняло сознательное политическое решение отказаться от особой позиции почти по любому вопросу и зримо продемонстрировать заново солидарность с союзниками.

Столтенберг: НАТО примет Украину, "когда для этого будут условия"

Однако окончание рабочего дня было не таким вдохновляющим. Тех, кто надеялся на существенные сдвиги в позиции альянса по поводу членства Украины, ждало разочарование. По окончании заседания Североатлантического совета - высшего органа, включающего глав государств и правительств стран НАТО, к журналистам вышел генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: Mindaugas Kulbis/AP/picture alliance

Он сообщил, что альянс примет Украину,"когда для этого будут условия". Одновременно он объявил, что Киеву не придется реализовывать план действий по членству (ПДЧ) - стандартный набор прежде всего военных, а также политических реформ, обязательный для всех вступающих государств. Это означает, что, пригласив Украину вступить, государства-члены альянса сразу перейдут к ратификации в национальных парламентах соглашения о ее присоединении. Однако вопрос о том, когда именно это произойдет, остался открытым.

НАТО подготовит программу боевой подготовки ВСУ

НАТО также пообещала создать масштабную программу боевой подготовки Вооруженных сил Украины для того, чтобы сделать их "интероперабельными". На жаргоне альянса это означает полную совместимость с его стандартами, прежде всего в сфере коммуникаций, правил использования сетями связи, ПВО и штабной культуры. Украинским военнослужащим придется для этого массово выучить английский язык. Кроме того, действовавшую до этого комиссию Украина-НАТО заменили на совет, в котором все члены равны. Первое заседание нового органа пройдет 12 июля и станет главным элементом программы второго дня саммита.

Однако, в сущности, решения Североатлантического совета несильно отличаются от тех, что были приняты 15 лет назад в Бухаресте. Практически все журналисты в зале выставочного центра Litexpo в Вильнюсе в той или иной форме задавали Столтенбергу два вопроса. Первый: чем нынешние решения принципиально отличаются от принятых в Бухаресте? Ответ: отменой ПДЧ. И второй: какие условия должна выполнить Украина, чтобы получить приглашение в НАТО? Ответ: союзники определят это, когда придет время. Из контекста ясно, что оно не придет, пока продолжается война с Россией.

Зеленский отказался комментировать решения саммита

Елена и Владимир Зеленские и Гитанас Науседа в Вильнюсе Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

Приехавший в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать решения альянса по Украине. По сути, это максимум того, что он мог сделать, чтобы продемонстрировать разочарование. В конце дня на Лукишкской площади, одной из главных и самых больших в Вильнюсе, вместе с президентом Литвы Гитанасаом Науседой Зеленский поднял флаг Украины, который развевался над позициями ВСУ в Бахмуте.

Украинский гость был заметно тронут и теплой, эмоциональной речью Науседы, и тем, как вся площадь пела гимн Украины. Однако ни трогательная церемония, ни 33 тысячи желто-голубых флагов, развешенных вильнюсцами как символ желания видеть Украину тридцать третьим членом НАТО, не могли компенсировать ни украинцам, ни активно поддерживающим их литовцам ощущения нереализованного шанса.

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