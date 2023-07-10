Саммит НАТО в Вильнюсе
42 мин. назад
Реклама
11 и 12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Среди вопросов, которые должны обсудить участники встречи, - перспектива членства Украины в Североатлантическом альянсе и гарантии безопасности для Киева в свете полномасштабного вторжения России в Украину.
Заявку на вступление в НАТО Украина подала еще в сентябре 2022 года. Однако вопреки надеждам, которые Киев возлагает на саммит в литовской столице, приглашение Украине вступить в альянс вряд ли последует.
Незадолго до саммита президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) дали четко понять, что принять страну в НАТО, пока идет война, невозможно.