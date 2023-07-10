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ПолитикаГлобальные темы

Саммит НАТО в Вильнюсе

42 мин. назад

Саммит НАТО пройдет в литовской столице 11 и 12 июля. Ожидается, что одним из главных вопросов на нем станет перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс. Досье DW.

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Сотрудник службы безопасности идет мимо баннеров саммита НАТО в Вильнюсе
Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

11 и 12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Среди вопросов, которые должны обсудить участники встречи, - перспектива членства Украины в Североатлантическом альянсе и гарантии безопасности для Киева в свете полномасштабного вторжения России в Украину.

Заявку на вступление в НАТО Украина подала еще в сентябре 2022 года. Однако вопреки надеждам, которые Киев возлагает на саммит в литовской столице, приглашение Украине вступить в альянс вряд ли последует.

Незадолго до саммита президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) дали четко понять, что принять страну в НАТО, пока идет война, невозможно.

 

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