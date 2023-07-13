"Чуда не произошло". Как Украина оценила итоги саммита НАТО

То, что НАТО так и не открыла двери для Украины, разочаровало многих украинцев. Эксперты опасаются затягивания войны, в то же время власти видят в новостях из Вильнюса фундамент на пути в альянс.

Желаемое официальное приглашение к членству в НАТО на саммите в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля, для Украины так и не последовало. Вместо этого Киев получил измененную процедуру вступления в альянс на будущее (отмена Плана действий к членству - ПДЧ) и заверение лидеров в том, что страна станет членом НАТО после победы.

Разочарование итогами

Украинский президент Владимир Зеленский еще по дороге в Вильнюс назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие временных рамок и условий для приглашения Украины в альянс в проекте резолюции по результатам саммита, но, в конце концов, изменил свою риторику.

Владимир Зеленский на саммите НАТО Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В своем вечернем обращении к украинцам в среду, 12 июля, Зеленский говорил о сформированном "фундаменте безопасности для Украины на пути к НАТО", правда, ссылаясь не столько на решение самого альянса, сколько на объявленные затем обещания стран G7 по украинской безопасности. "Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень "большой семерки", - сказал Зеленский. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал результаты саммита историческими. "Место и вес Украины на повестке дня Вильнюсского саммита НАТО 2023 года - событие исторического значения, даже без решения о полноценном членстве (временно)", - написал он в Twitter. Данилов считает саммит "концом проекта" российского президента Владимира Путина по "восстановлению российско-советской империи".

Оппозиция критикует власть за несдержанную позицию

В оппозиционной парламентской фракции "Европейская солидарность" раскритиковали предыдущие критические слова Зеленского в адрес альянса и призвали быть более сдержанным в своих высказываниях по НАТО и не применять к партнерам Украины "шантаж".

"Да, страны ЕС и НАТО имеют большую эмпатию к украинцам как жертвам войны. Но в этих странах есть и те силы, которые против поддержки, которые говорят о росте цен и о том, что их граждане не должны платить за чужие войны. Зачем своим хамством и агрессивными выпадами (украинская. - Ред.) власть дает им козыри?", - написала в Telegram сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Она считает, что украинским властям следует сосредоточиться на реформах, в частности, борьбе с коррупцией, свободе слова и развитии демократического общества, политическом плюрализме, соблюдении прав человека, прозрачном госуправлении, что является предпосылкой будущего членства Украины в НАТО.

Владимир Зеленский на саммите НАТО Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В то же время многие в Украине остались разочарованными результатами саммита. "Я понимаю, что мы не могли рассчитывать на полноценное членство в НАТО. Но озвучить определенные временные параметры приема нас в НАТО альянс мог бы. А так мы остались на том же месте, где и были в 2008 году после Бухарестского саммита. Это дипломатический отказ Украине", - говорит в разговоре с DW аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Замену условий вступления Украины в НАТО (вместо ПДЧ Киев должен будет выполнить адаптированную Годовую национальную программу) эксперт называет "словесной эквилибристикой". "Это та же процедура вступления, что и была, только с другим названием. Годовая национальная программа является составной частью ПДЧ. По сути, это ничего не меняет. Нам говорят, что вместо двух шагов будет один, но этот шаг будет длиной, как два", - констатирует Горбач.

Вильнюс - повторение Бухареста 2008 года?

Повторением Бухарестского саммита НАТО в 2008 году для Украины саммит этого года в Вильнюсе называет и директор фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский. Но за одним исключением: "Тогда для Украины двери НАТО были открыты, но не искренне. Сейчас двери НАТО для Украины открыты, но искренне".

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

Эксперт отмечает, что решение саммита в Вильнюсе не является провалом для Украины. В то же время он видит в них большую стратегическую ошибку членов альянса в отношении России, ведь в Кремле такую позицию по членству в НАТО могут воспринять как слабость. "Если это слабость, значит, РФ может идти на дальнейшую эскалацию, продолжать войну и пытаться перевести ее в режим долгой войны на истощение ресурсов, где у России есть четкое преимущество", - предполагает эксперт.

Бурковский говорит, что решение НАТО не является для украинцев неожиданным, ведь большинство людей и не надеялись на скорейшее вступление Украины в альянс. "Это решение не влияет на решение украинцев бороться. Мы понимаем, что будем бороться за свою жизнь независимо от того, включат нас в НАТО или нет. Среди украинцев уже шутка, что это НАТО должна просить Украину о ее вступлении в альянс, а не Украина НАТО должна просить", - подчеркивает эксперт.

В свою очередь, позитив в результатах саммита НАТО в Вильнюсе видит доцент кафедры международных отношений и международного права Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктория Вдовиченко. В своей колонке на lb.ua она пишет, что плюсом для украинцев является то, учрежден Совет Украины-НАТО, лидеры альянса поддержали формулу мира президента Зеленского и согласовали усиление военно-технической помощи Украины. Продлится комплексный пакет помощи Украине, начатый еще в Мадриде 2022 года. Кроме того, 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, определяющий условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16, которые начнутся в августе этого года. "Но как ни прискорбно это отмечать, чуда с членством в НАТО не произошло. Пока что НАТО воспринимает приглашение нас в альянс как приглашение на войну. И ключевые страны НАТО, США и Германия точно не готовы к этому", - считает Вдовиченко.

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