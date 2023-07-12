Саммит НАТО: "Амазон" - Украине, лавровый венок - Байдену?

"Пока ты ждешь автобуса, Украина ждет F-16", - плакатами с такими надписями на английском языке обклеен в дни саммита НАТО в Вильнюсе городской транспорт. В знак солидарности со стремлением Украины стать 33-м членом альянса, после того как 32-м станет Швеция, жители литовской столицы вывесили 33 тысячи украинских флагов. Однако настроения большинства как литовцев, так и других жителей Центральной Европы и Балтии явно контрастировали с настроениями лидеров стран НАТО. Второй, заключительный день вильнюсской встречи в верхах принес не только дежурные заверения в неизменности поддержки Украины, но и неожиданные всплески эмоций.

"Доставка" от Бена Уоллеса

Пожалуй, самым запоминающимся стало высказывание министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова Владимира Зеленского, назвавшего "абсурдным" отказ НАТО представить ясный поэтапный план вступления Украины в альянс. "Знаете, мы - не "Амазон". Люди хотят видеть благодарность", - сказал Уоллес, недвусмысленно намекнув на десятки миллиардов военной и иной помощи, направленной Лондоном Киеву.

Риши Сунак заверил, что Владимир Зеленский не раз благодарил Лондон за помощь Украине Фото: Paul Ellis/AP/picture alliance

Пытаясь сгладить неловкость, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак рассказал на пресс-конференции, что Зеленский уже не раз благодарил его. Сам украинский президент, общаясь с журналистами в конце саммита, был заметно раздражен: "Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить? Можем с утра просыпаться и благодарить министра лично. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю".

Украина vs Албания

По этой пикировке можно судить, что же на самом деле происходило в эти два дня за закрытыми дверями. Тремя главными "украинскими" итогами вильнюсского саммита можно считать отказ от Плана действий по членству (ПДЧ) для Киева, масштабную усиленную подготовку солдат и офицеров ВСУ и их переобучение по натовским стандартам, а также создание Совета Украина - НАТО. Однако и здесь, как принято говорить, есть нюансы.

По данным источников DW, максимальную сдержанность во всем, что касается членства Украины в НАТО, проявляла Германия. Так, делегация ФРГ настояла на максимально широком использовании другого инструмента - ГНП, годового национального плана, который, как правило, не публикуется в открытых источниках. Он предполагает, что перед вступлением в альянс страна-кандидат каждый год отчитывается о работе, проделанной ею в сферах экономики, борьбы с коррупцией, государственного строительства, а также военного и прикладного образования.

Никто в Киеве не отрицает необходимости борьбы с коррупцией или гражданского контроля за военным бюджетом. Но украинцы и их союзники из НАТО опасаются, что ГНП может стать удобным инструментом затягивания вступления на неопределенный срок. "Решение принять страну в НАТО в конечном счете - политическое, - пояснил DW один из участников непубличных встреч в Вильнюсе. - Албанию или Черногорию едва ли можно отнести к государствам, где проблема коррупции решена. Но стратегические и политические интересы стран-членов НАТО таковы, что их приняли такими, какие они есть".

США - за мир в обмен на территории?

Другой страной, сделавшей всё, чтобы результаты саммита оказались именно такими, стали США. Как уже писала DW, в преддверии президентских выборов 2024 года Джо Байден хочет максимально избежать обвинений во "втягивании Америки в очередную войну" как от республиканцев-изоляционистов, так и от левого крыла его Демократической партии. Другой источник рассказал DW, что делегация США (правда, без Байдена) довольно прозрачно намекнула людям Зеленского, что если Киев будет требовать слишком активно и слишком много, то Вашингтон может пересмотреть номенклатуру и объемы военной помощи.

Кроме того, у некоторых участников саммита сложилось впечатление, что администрация Байдена не отказалась от идеи размена безопасности Украины на территории. То есть если Украина отвоюет значительные и стратегически важные площади, то к к концу 2023-го или в начале следующего года Вашингтон станет подталкивать ее к мирным переговорам с Москвой в надежде добиться от Киева отказа как минимум от части уже оккупированных Россией земель в обмен на вступление в НАТО. Если этого удастся добиться, в год выборов Байден будет претендовать на лавровый венок миротворца.

О том, насколько такой поворот событий беспокоит президента Украины, можно судить по тому, что на итоговой пресс-конференции Зеленский дважды возвращался к теме возможного обмена временно оккупированных территорий на безопасность. И дважды повторил: такая сделка с Путиным ни для него, ни для украинского народа неприемлема.

Вильнюсский саммит в определенной степени был новым изданием бухарестского, прошедшего 15 лет назад. Противоречия, которые не удалось преодолеть в столице Литвы, обязательно вновь всплывут перед подготовкой к следующему саммиту, запланированному в Вашингтоне в год 75-летия НАТО. И, возможно, станут еще острее.

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