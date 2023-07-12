Саммит НАТО - грустные итоги для Беларуси

Каковы последствия саммита НАТО для Беларуси, режима Лукашенко и демсил? Альянс готовится к долгой конфронтации с Москвой, а на РБ смотрит как на подконтрольную Кремлю территорию, пишет Александр Фридман.

На саммите НАТО в Вильнюсе, 12 июля 2023 года Фото: Aytac Unal/AA/picture alliance

Специально для рубрики "Беларусь.Перспективы" Александр Фридман написал комментарий, посвященный возможному влиянию на ситуацию в РБ итогов ежегодного саммита НАТО, на сей раз проходившего в Вильнюсе. Обсудить мнение автора и поделиться своим можно под соответствующим постом в телеграм-канале "DW Беларусь" .

11 июля было опубликовано заявление по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Основным на нем стал вопрос взаимоотношений Украины и Североатлантического альянса, который долго и подробно обсуждался представителями стран-членов организации. А вот белорусские аспекты заявления, по всей видимости, серьезных споров и дискуссий не вызвали.

НАТО традиционно призвало официальный Минск "прекратить свою злонамеренную деятельность против своих соседей, уважать права человека и фундаментальные свободы и соблюдать международное право", а также отказаться от поддержки российской агрессии против Украины. Особое внимание было уделено вопросам военной интеграции России и Беларуси, в которой НАТО видит угрозу "региональной стабильности и обороны альянса". Участники саммита, кроме того, решительно осудили запланированное размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси, а также намереваются отслеживать деятельность частных военных компаний в этой стране.

Какие последствия саммит НАТО может иметь для Беларуси, режима Лукашенко и для демократических сил?

Участие Тихановской и молчание Лукашенко

Белорусские демсилы во главе со Светланой Тихановской были приглашены к участию в различных мероприятиях саммита НАТО в Вильнюсе. И уже сам этот факт можно считать серьезным дипломатическим успехом. Тихановской была предоставлена возможность донести свою позицию до членов альянса и до западной общественности. И она этим шансом воспользовалась, выступив за ужесточение санкционного давления на режим Лукашенко, а также призвав Запад дать "международные гарантии независимости Беларуси, ее безъядерного статуса, ее будущей интеграции в европейские и трансатлантические структуры".

Александр Фридман Фото: Privat

Официальный Минск, в свою очередь, развернул небывалую пропагандистскую активность накануне форума в Вильнюсе. При этом Александр Лукашенко, стремясь подчеркнуть свою политическую субъектность и независимость, намеренно нагнетал обстановку, использовал агрессивную риторику, взял на себя ответственность за размещение ТЯО в стране и приглашение "вагнеровцев" и даже угрожал своим внешним врагам российским ядерным оружием, сигнализируя одновременно готовность к диалогу - на своих условиях.

Поведение Лукашенко вызвало дискуссии о возможных провокациях со стороны Минска и Москва с целью сорвать саммит или повлиять на его результаты. Опасения, однако, не подтвердились. Посчитав, очевидно, свою миссию устрашения и давления на НАТО выполненной, Лукашенко в дни саммита демонстративно отправился в рабочую поездку по стране и там к своим излюбленным внешнеполитическим темам не обращался. Единственным сигналом белорусских властей НАТО стало, пожалуй, заявление министерства обороны Беларуси от 11 июля, в котором речь шла о перспективах сотрудничества Вооруженных сил Беларуси и ЧВК "Вагнер".

Беларусь как "губерния Российской Федерации"?

Участники саммита в своих выступлениях неоднократно обращались к теме Беларуси. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда подняли вопросы размещения российского ядерного оружия и появления "вагнеровцев" в Беларуси, а президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе заявил, что соседнее государство утратило остатки независимости, фактически является "губернией Российской Федерации" и в этой роли представляет серьезную опасность для всего региона - как территория, на которой будет размещено ядерное оружие, и как плацдарм, который используется и контролируется российскими военными и является источником нелегальной миграции.

И хотя Науседа по внутри- и внешнеполитическим причинам намеренно сгущает краски и преувеличивает степень зависимости Беларуси от России, его точка зрения находит поддержку и понимание среди других членов НАТО. Косвенно это подтверждает и заявление по итогам саммита. В нем альянс хотя и обращается к властям Беларуси с требованием прекратить свою деструктивную деятельность, однако размещение ядерного оружия и прибытие "вагнеровцев" в Беларусь рассматривает фактически как российские проекты, в реализации которых официальный Минск играет лишь вспомогательную роль.

Выпады Лукашенко перед саммитом и его участие в мирном разрешении ситуации вокруг мятежа Евгения Пригожина подогрели интерес к руководству Беларуси на Западе, но отнюдь не убедили западных лидеров в том, что именно он является хозяином положения в Беларуси и оказывает определяющее влияние на принятие военных решений. На Западе Лукашенко по-прежнему воспринимают не столько как лидера независимой державы, сколько как союзника Кремля и, как выразился известный болгарский политолог Иван Крастев, часть "коллективного Путина", управляющего Россией после "вагнеровского" мятежа.

Туманные перспективы Беларуси

Положение дел в регионе и развитие украинского наступления пока не внушают особого оптимизма сторонникам независимой и демократической Беларуси. Страны "большой семерки" и ряд других членов Североатлантического альянса хотя и объявили о своей готовности и дальше всячески поддерживать Украину и усиливать ее военную мощь, но шансы на военную победу Киева и стратегическое поражение Москвы на данным момент не кажутся высокими, а замораживание конфликта если мировыми лидерами публично и не обсуждается, но все-таки не исключено. Саммит в Вильнюсе показал, что НАТО готовится к долгосрочному противостоянию с Москвой, а Беларусь рассматривает как подконтрольная Кремлю территория.

Большинство аналитиков и экспертов сходятся во мнении, что Украина после завершения боевых действий вступит в НАТО. Будущее Беларусь выглядит туманно. В сегодняшних условиях западные страны вряд ли прислушаются к доводам Светланы Тихановской, не имеющей реальных рычагов влияния на ситуацию в Беларуси, и уж тем более не воспримут всерьез не подкрепленную реальным содержанием словесную эквилибристику Александра Лукашенко. ЕС, США и Великобритания не откажутся от красивой риторики о "солидарности" и "поддержке демократии в Беларуси", за фасадом которой, однако, все отчетливее просматривается сомнение в том, что Минск еще каким-то образом можно вырвать из лап Кремля.

В ситуации нарастающей конфронтации НАТО и России угроза вовлечения Беларуси в конфликты и войны будет только возрастать, а железный занавес на западных границах страны может опуститься в ближайшее время. Сегодня Беларусь не является "губернией Российской Федерации", но вполне может стать ею в уже в скором будущем.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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