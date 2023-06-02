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Путин идет в народ – "Заповедник", выпуск 272, 09.07.23

2 ч. назад

Путин выправляет свой рейтинг после мятежа Пригожина. "Дракон войны", откормленный на кровной мести. Самый решительный из сигналов для Украины. Макрон и беспорядки во Франции. Охота за русскими хоккеистами. Психиатрия имени Путина. Пригожин и Лукашенко о судьбе ЧВК "Вагнер". Смотрите в 272-м выпуске "Заповедника"!

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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