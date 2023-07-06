Лагерь ЧВК "Вагнер" у Осиповичей? Что знают местные жители

Судя по снимкам со спутника, на территории заброшенной воинской части на Могилевщине строят полевой лагерь. Что думают об этом местные жители - опасаются ли базирования там ЧВК "Вагнер"?

В Осиповичском районе Могилевской области Беларуси строится военно-полевой лагерь, рассчитанный примерно на 8 тысяч человек. Такой вывод можно сделать, основываясь на спутниковых снимках от середины и конца июня, на которых видно, что на ранее пустовавшей территории воинской части у деревни Цель сейчас размещаются несколько сотен палаток - предположительно, предназначенных для бойцов ЧВК "Вагнер". Что об этом знают местные жители и как относятся к возможному базированию рядом с ними наемников?

"Встречаются группы парней, явно не местных"

Лично боевиков ЧВК "Вагнер" никто из тех, с кем удалось поговорить DW, не встречал. При этом жители Осиповичей отмечали, что с начала войны России против Украины в районе появилось много российских военных. "В городе их ("вагнеровцев". - Ред.) пока не видно, по крайней мере судя по форме. Может, они в гражданском, потому что встречаются группы парней, явно не местных, закупающих в магазинах продукты. Но они и раньше были, так как на полигоне жили военные РФ", - утверждает один из собеседников.

Между тем, по словам мужчины, в городе ходят слухи, что белорусских военных из Осиповичей "обязуют подготавливать лагерь" и что каждую неделю "туда будут отправлять" врачей-мужчин, вероятно, для осмотров и лечения тех, кто там будет жить. "У нас россияне (военные РФ. - Ред.) были, как только началось все в Украине", - говорит еще одна жительница Осиповичей.

Она признается, что "нейтрально" относится и к ним, и к предполагаемому размещению в окрестностях ЧВК "Вагнер". "Они не живут в черте города, у нас есть старый военный городок, там лагеря расположены. Может, в городе и бывают, но я их не встречала", - отмечает собеседница.

Российское ТЯО под Осиповичами?

По другой версии, которой придерживаются и некоторые эксперты, строительство лагеря на месте заброшенной воинской части связано с планируемым размещением в Беларуси российского тактического ядерного оружия (ТЯО).

Евгений Пригожин, 24 июня 2023 года Фото: AP/picture alliance

Химик, эксперт по гражданской безопасности Сергей Бесараб предположил, что в деревне Цель строится "перевалочный пункт для службы охранения" российского тактического ядерного оружия (ТЯО). Дело в том, что под Осиповичами находится воинская часть № 61732, на территории которой располагается 465-я ракетная бригада ВС Беларуси.

"Степень готовности лагеря может служить индикатором трансфера ядерных вооружений, а не головорезов Пригожина. Хотя нельзя исключать и взаимосвязи этих объектов", - пишет ученый. Эту версию разделяют и некоторые местные жители. "Знаю, завезли "ядерку", а по ЧВК не могу ничего сказать, но, скорее всего, их туда же отправят", - заявил DW один из собеседников из Осиповичей.

Исполком: Обстановка в городе Осиповичи спокойная

Представившись местной жительницей, корреспондентка DW позвонила на "горячую линию" Осиповичского райисполкома и поинтересовались, будут ли там принимать какие-то меры по обеспечению безопасности граждан из-за предполагаемого размещения в районе наемников ЧВК "Вагнер".

"Какие меры будет исполком принимать? Мы информацией не владеем. Это не наша компетенция, мы такие вопросы не обсуждаем, никакие комментарии не даем", - ответила сотрудница райиисполкома. Чья это компетенция и к кому по данному вопросу следует обращаться, она не объяснила. Но добавила, что "сейчас обстановка в стране, в том числе в городе Осиповичи, вполне спокойная и адекватная".

Также DW попыталась выяснить в местном отделении МЧС, будут ли информировать население о расположении бомбоубежищ и поведении в чрезвычайных ситуациях в связи с возможным размещением в Осиповичском районе российского ТЯО. Дежурный сообщил, что у него "таких сведений (о размещении ТЯО в районе. - Ред.) нет", а информация о бомбоубежищах - "ограниченного распространения" и "будет доведена, в случае чего, по СМИ, по телевидению, радио, интернету".

Лукашенко: ЧВК "Вагнер" в Беларуси нет

В то же время белорусский правитель Александр Лукашенко заверяет, что на территории РБ в данный момент нет ни главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ни боевиков. Об этом Лукашенко рассказал на пресс-конференции 6 июля. По его словам, "вагнеровцы" сейчас "в своих лагерях", где "находились после вывода с фронта на восстановление".

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